Nordkorea feuerte offenbar "unbekannte Projektile" ab

Pjöngjang - Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut Geschosse in das Japanische Meer abgefeuert. Bisher seien diese nicht identifiziert, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap Dienstagfrüh (Ortszeit) unter Berufung auf das Militär. Sie seien von der Ostküste am frühen Morgen gestartet worden. Das Militär beobachte die Lage. Weitere Angaben gab es zunächst nicht. Es wäre das vierte Mal in weniger als zwei Wochen, dass Nordkorea Raketen starten lässt. Südkorea und die USA hatten am Montag trotz Drohungen aus Nordkorea ein gemeinsames Militärmanöver begonnen.

Handelsstreit zwischen China und USA weiter verschärft

Peking - Der Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt eskaliert weiter: Die US-Regierung hat China offiziell als ein Land gebrandmarkt, das den Kurs seiner Währung manipuliert, um sich damit unfaire Vorteile im internationalen Wettbewerb zu sichern. Das US-Finanzministerium forderte Peking auf, alle Währungsgeschäfte künftig mit größerer Transparenz und Fairness durchzuführen. Finanzminister Steven Mnuchin werde in der Sache Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds einleiten, hieß es in Washington weiter.

JETZT-Chefin Stern will bei NR-Wahl FPÖ-Wähler erreichen

Wien - Die Liste JETZT will offenbar bei der kommenden Nationalratswahl unter den bisherigen FPÖ-Wählern fischen. Im ORF-Sommergespräch am Montagabend zeigte sich Parteichefin Maria Stern überzeugt, dass es ihrer Liste gelingt, Wähler der Freiheitlichen zu erreichen, insbesondere mit dem Online-Magazin "zackzack.at". Inhaltlich gab es von ihr zudem die Ansage, dass die Liste JETZT "den Kampf gegen den politischen Islam weiterführen" werde.

Greenpeace widerspricht Asfinag zu Tempo 140

Wien - Seit einem Jahr darf auf zwei Abschnitten der Westautobahn Tempo 140 km/h gefahren werden. Laut einem kürzlich veröffentlichten Gutachten im Auftrag der Asfinag ist die Umweltbelastung auf diesen Strecken nur marginal um ein bis zwei Prozent gestiegen. Dem widerspricht die Umweltorganisation Greenpeace vehement: Der Anstieg der CO2-Emissionen sei wesentlich größer als von der Asfinag dargestellt. Die tatsächliche Zunahme der CO2-Emissionen auf den beiden Teststrecken liege bei 2,5 bzw. 2,6 Prozent, im reinen Pkw-Bereich sogar bei 3,5 bzw. 3,6 Prozent, ergaben Berechnungen von Greenpeace auf Basis der detaillierten Messdaten des 80-seitigen Gutachtens.

Japan gedenkt des Atombombenabwurfs auf Hiroshima

Hiroshima - Mit Blick auf das Ende des Abrüstungsabkommens INF zwischen den USA und Russland hat der Bürgermeister von Hiroshima zur atomaren Abrüstung in der Welt aufgerufen. Bei einer Gedenkzeremonie zum 74. Jahrestag des Abwurfs einer US-Atombombe auf die japanische Stadt rief Bürgermeister Kazumi Matsui sein Land am Dienstag auf, dem UNO-Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 beizutreten. Japans rechtskonservativer Ministerpräsident Shinzo Abe ging in seiner Rede am Gedenktag auf den Vertrag nicht ein.

Nach Kind-Sturz in London: Verdächtiger vor Jugendrichter

London - Der Jugendliche, der einen Sechsjährigen vom zehnten Stock der Tate Modern in London geworfen haben soll, soll am Dienstagvormittag laut Polizei vor einem Jugendgericht erscheinen. Dem 17-Jährigen wird nach Angaben der London Metropolitan Police versuchter Mord vorgeworfen. Der kleine Bub überlebte den Sturz von der Aussichtsplattform des Museums am Sonntag schwer verletzt. Laut Polizeimitteilung war sein Zustand weiter "stabil, aber kritisch".

Haushaltsenergiepreise stiegen im Juni um 0,9 Prozent

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie waren im Juni um 0,9 Prozent teurer als im Vorjahresmonat, geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur berechneten Energiepreisindex hervor. Im Vergleich zum Vormonat Mai sind die Preise um 1,1 Prozent gesunken. Deutlich teurer als vor einem Jahr waren Strom und Brennholz, aber auch Gas und Fernwärme kosteten mehr. Sprit und Heizöl waren hingegen billiger.

Deutlich spürbares Erdbeben in Kärnten

Bad Bleiberg - In Kärnten hat sich am Montagabend ein leichtes Erdbeben ereignet. Um 23:49 Uhr sei es bei Bad Bleiberg zu einem Erdbeben der Magnitude 2,9 gekommen, gab der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in der Nacht auf Dienstag bekannt. Die Erschütterungen seien von zahlreichen Personen sehr deutlich und zum Teil erschreckend wahrgenommen worden. Auch ein lautes Grollen des Untergrundes sei zu hören gewesen, so die ZAMG. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke jedoch nicht zu erwarten.

