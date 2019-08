Nordkorea feuerte offenbar "unbekannte Projektile" ab

Pjöngjang - Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut Geschosse in das Japanische Meer abgefeuert. Bisher seien diese nicht identifiziert, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap Dienstagfrüh (Ortszeit) unter Berufung auf das Militär. Sie seien von der Ostküste am frühen Morgen gestartet worden. Das Militär beobachte die Lage. Weitere Angaben gab es zunächst nicht. Es wäre das vierte Mal in weniger als zwei Wochen, dass Nordkorea Raketen starten lässt. Südkorea und die USA hatten am Montag trotz Drohungen aus Nordkorea ein gemeinsames Militärmanöver begonnen.

Handelsstreit zwischen China und USA weiter verschärft

Peking - Der Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt eskaliert weiter: Die US-Regierung hat China offiziell als ein Land gebrandmarkt, das den Kurs seiner Währung manipuliert, um sich damit unfaire Vorteile im internationalen Wettbewerb zu sichern. Das US-Finanzministerium forderte Peking auf, alle Währungsgeschäfte künftig mit größerer Transparenz und Fairness durchzuführen. Finanzminister Steven Mnuchin werde in der Sache Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds einleiten, hieß es in Washington weiter.

Experte: FPÖ-Bericht von Historikerkommission "Pflichtübung"

Wien - Der Polit-Berater Thomas Hofer bewertet den am Montag von der FPÖ in Auszügen vorgelegten Rohbericht der Historikerkommission als "Pflichtübung", "getrieben vom Marketinggedanken". Die Zusammenfassung weise teils einen "parteipolitischen Spin" auf, etwa wenn von "aufgeblasenen" Einzelfällen gesprochen wird. "Das ist nicht etwas, das man sich von einer Historikerkommission erwarten würde."

Japan gedenkt des Atombombenabwurfs auf Hiroshima

Hiroshima - Mit Blick auf das Ende des Abrüstungsabkommens INF zwischen den USA und Russland hat der Bürgermeister von Hiroshima zur atomaren Abrüstung in der Welt aufgerufen. Bei einer Gedenkzeremonie zum 74. Jahrestag des Abwurfs einer US-Atombombe auf die japanische Stadt rief Bürgermeister Kazumi Matsui sein Land am Dienstag auf, dem UNO-Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 beizutreten. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Außenminister Alexander Schallenberg sprachen sich unterdessen für eine Abschaffung von Nuklearwaffen aus.

Johnson will offenbar kein neues Brexit-Abkommen aushandeln

London - Der britische Premierminister Boris Johnson hat einem Medienbericht zufolge nicht die Absicht, das Brexit-Abkommen neu zu verhandeln. Stattdessen sei sein zentrales Szenario ein EU-Austritt ohne Vereinbarung, berichtete der "Guardian" am Dienstag unter Berufung auf EU-Diplomaten. "Es war klar, dass Großbritannien keinen Plan B hat", zitierte die Zeitung einen hochrangigen EU-Diplomaten nach einem Treffen zwischen dem neuen britischen Europa-Chefberater David Frost und europäischen Diplomaten.

China schließt Armee-Einsatz in Hongkong nicht aus

Peking/Hongkong - Chinas Führung schließt den Einsatz von Soldaten gegen die Demonstranten in Hongkong nicht aus. Ein Sprecher der für die Sonderverwaltungszone zuständigen Pekinger Behörde sagte am Dienstag, die Volksbefreiungsarmee sei eine starke Kraft und werde jeden Teil des chinesischen Territoriums verteidigen. Er betonte, die Demonstranten sollten die "enorme Stärke der Zentralregierung" nicht unterschätzen.

Wasserknappheit trifft fast ein Viertel der Weltbevölkerung

Washington - Fast ein Viertel der Weltbevölkerung lebt in Ländern mit einem extremen Trockenheitsrisiko. In 17 Staaten sei die Wasserknappheit bereits fast auf dem Niveau der "Stunde Null" angelangt - der Zeitpunkt, zu dem fließendes Wasser nicht mehr verfügbar sein wird, erklärte das US-Forschungszentrum World Resources Institute bei der Vorstellung seines neuen Wasserverfügbarkeitsberichts. Österreich steht auf der WRI-Rangliste auf Platz 134 und zählt damit zur Gruppe der Länder mit einem niedrigen Trockenheitsrisiko.

Museumsbund schlägt österreichweite Museums-Card vor

Wien - Wolfgang Muchitsch, Präsident des Museumsbunds Österreich, schlägt eine bundesweit gültige Museums-Card vor. Im "Standard" verweist der Leiter des steirischen Universalmuseums Joanneum auf ein ähnliches Modell in den Niederlanden, wo eine solche Karte 60 bis 70 Euro koste und rund eineinhalb Millionen Mal verkauft würde. Die Finanzierbarkeit hält er für durchaus gegeben.

(Schluss) rst