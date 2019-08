FPÖ-Bericht von Historikerkommission erntete scharfe Kritik

Wien - Der Rohbericht der FPÖ-Historikerkommission ist nach der Vorlage einer ersten Kurz-Zusammenfassung vonseiten der universitären Wissenschaft scharf kritisiert worden. Der Zeithistoriker Oliver Rathkolb ortete im APA-Gespräch den Versuch einer Reinwaschung. Der Polit-Berater Thomas Hofer bewertete den in Auszügen vorgelegten Rohbericht als "Pflichtübung", "getrieben vom Marketinggedanken".

Grünen und NEOS geht SPÖ-Fairnessabkommen nicht weit genug

Wien - Grünen und NEOS geht der SPÖ-Vorschlag für ein Fairnessabkommen im Nationalratswahlkampf nicht weit genug. Während die Öko-Partei etwa die Beschränkung der Wahlkampfkosten auf 3,5 und nicht sieben Mio. Euro fordert, wollen die Pinken unter anderem auch die Offenlegung der Einnahmen der Parteien aus dem Jahr 2018 und dem ersten Halbjahr 2019. Die SPÖ hatte am Wochenende das Fairnessabkommen aufs Tapet gebracht und am Montag einen Vorschlag an die Parteien übermittelt.

EU sieht keine Basis für weitere Brexit-Verhandlungen

London - Die EU-Kommission sieht derzeit keine Basis für weitere Brexit-Verhandlungen und befürchtet deswegen einen ungeregelten britischen EU-Austritt zum 31. Oktober. Wie Diplomaten am Dienstag berichteten, wurden Vertreter der verbleibenden 27 EU-Staaten zuletzt noch einmal darüber informiert, dass die Forderungen des neuen britischen Premierministers Boris Johnson unvereinbar mit der EU-Position seien. Johnson will demnach unbedingt das von seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelte Austrittsabkommen wieder aufschnüren, um die sogenannte Backstop-Klausel zu eliminieren. Die EU lehnt das kategorisch an.

Irans Präsident droht mit "Mutter aller Kriege"

Teheran/Berlin - Eine militärische Auseinandersetzung mit dem Iran wäre nach den Worten von Präsident Hassan Rouhani die "Mutter aller Kriege". In einer landesweit im staatlichen Fernsehen ausgestrahlten Rede sagte er am Dienstag: "Frieden mit dem Iran ist die Mutter aller Frieden, Krieg mit dem Iran ist die Mutter aller Kriege." Zugleich warnte Rouhani mit Blick auf die Spannungen in der Straße von Hormuz, dass die Schifffahrt in der vor allem für Öl strategisch wichtigen Wasserstraße nicht sicher sei.

USA wollen wegen Nordkoreas Raketentests nicht überreagieren

Washington - US-Verteidigungsminister Mark Esper hat sich gelassen zu Berichten über erneute nordkoreanische Raketentests geäußert. "Entscheidend ist, die Tür für Verhandlungen offen zu halten. Wir werden nicht überreagieren, aber wir beobachten sie sorgfältig und sehen, was passiert", sagte er auf seiner Reise nach Japan im Hinblick auf Raketentests. Die südkoreanische Regierung hatte zuvor mitgeteilt, Nordkorea habe zwei Kurzstreckengeschoße getestet, die vor der Ostküste ins Meer gestürzt seien. Es war der vierte Test binnen zwei Wochen. Nordkorea äußerte sich zunächst nicht zu den Tests, kritisierte aber eine gemeinsame Militärübung der USA und Südkoreas.

China weist US-Vorwurf der Währungsmanipulation zurück

Peking - China hat den Vorwurf der USA zurückgewiesen, die Volksrepublik manipuliere seine Währung mit dem Ziel eigener Vorteile im Welthandel. Die jüngste scharfe Abwertung des Yuan sei vielmehr durch den Markt bewirkt worden, heißt es in einer Erklärung der chinesischen Notenbank. Die Volksrepublik habe und werde den Yuan nicht als Waffe im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten einsetzen, erklärte die Zentralbank. China als Währungsmanipulator einzustufen, stelle eine ernste Verletzung internationaler Regeln dar.

Bootsunglück im Kongo mit mindestens zwölf Toten

Kinshasa - Bei einem Schiffsunglück im zentralafrikanischen Kongo sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Etwa 50 weitere Bootspassagiere gelten noch als vermisst, sagte am Dienstag der Gouverneur der zentralen Kasai-Provinz, Dieudonne Pieme: "Wir gehen davon aus, dass die Vermissten alle tot sind." Das Unglück hatte sich bereits am Freitag auf dem Fluss Lukenye ereignet, war aber in der entlegenen Region erst später bekanntgeworden.

Weitere illegale Teigtascherl-Produktionsstätte entdeckt

Wien - Nach der Entdeckung einer illegalen Teigtascherl-Fabrik in Wien-Favoriten vorige Woche sind Finanzpolizei und Marktamt nun auf eine weitere rechtswidrige Produktionsstätte in einer Wohnung in Penzing gestoßen. Dabei wurden 200 Familienpackungen der asiatischen Speise gefunden und beschlagnahmt, bestätigte Carina Niss vom Marktamt (MA 59) am Dienstag einen Bericht der Gratis-Zeitung "Heute". Die Hygienebedingungen seien sehr schlecht gewesen.

