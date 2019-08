Türkis-Blau für Drozda am wahrscheinlichsten

Wien - Unbeeindruckt vom burgenländischen FPÖ-Wunsch nach Rot-Blau im Bund hält SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda eine ÖVP-FPÖ-Koalition für die deutlich wahrscheinlichste Regierungsform nach der Nationalratswahl. Die SPÖ schließe eine Zusammenarbeit mit der FPÖ dezidiert aus, betonte er zudem. Zuvor hatte bereits der designierte FPÖ-Obmann Norbert Hofer das Ziel der FPÖ bekräftigt, die Koalition mit der ÖVP fortzusetzen.

AK-Kritik an Hürden bei Papa-Monat und Kindergeld

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) hat am Mittwoch ihrem Ärger über "absurde bürokratische Tücken" beim Papa-Monat und beim Kinderbetreuungsgeld Luft gemacht. Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer, forderte eine effiziente und bürgernahe Verwaltung, weil es für Eltern schwierig sei, "diese ganze Bürokratie zu überblicken". Daher der Wunsch der AK: "Weg mit der Bürokratie, her mit der Transparenz!"

Kammern schütten über 26 Mio. Euro an Fraktionen aus

Wien - Neben der Parteienförderung von Bund und Ländern gibt es auch in den Kammern eine "Fraktionsförderung". Vergleichsweise hoch fällt diese mit zumindest 18,5 Mio. Euro in der Wirtschaftskammer aus, wie vom NEOS-Abgeordneten Gerald Loacker erfragte Zahlen zeigen. Bei der Arbeiterkammer waren es im Vorjahr 7,4 Mio. Euro. Die Wirtschaftskammer Steiermark gab keine Zahlen bekannt. Dass Kammern Fraktionsförderungen ausschütten, ist bekannt. Transparent sind die Gelder aber nicht, wie auch Loacker kritisiert.

NEOS wollen "Schulbuchaktion 2.0" - Tablets für alle Schüler

Wien - Die NEOS wollen die mit jährlich rund 100 Mio. Euro dotierte Schulbuchaktion umgestalten und 30 Mio. davon für Tablets, IT-Infrastruktur bzw. die Anpassung der Schulbücher zweckwidmen. So sollen innerhalb von vier Jahren schrittweise alle Schüler ab der fünften Schulstufe mit Tablets ausgestattet werden, so Bildungssprecher Douglas Hoyos. NEOS-Nationalratskandidat Helmut Brandstätter forderte indes für Kinder ab dem ersten Geburtstag einen Anspruch auf einen hochwertigen Betreuungsplatz sowie einen Ausbau der ganztägigen Schulformen bzw. der Nachmittagsbetreuung.

Umstrittener Trump-Besuch in Dayton und El Paso

Washington/El Paso (Texas) - US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania wollen am Mittwoch nach Dayton in Ohio und El Paso in Texas reisen - jene Orte, in denen zwei Todesschützen am Wochenende insgesamt mehr als 30 Menschen erschossen hatten. Der Präsident und die First Lady wollten dort ihr Mitgefühl und ihre Unterstützung für die Betroffenen ausdrücken, erklärte Vizepräsident Mike Pence am Dienstag. Der geplante Besuch stößt in El Paso bei Bewohnern und örtlichen Politikern auf Kritik. Sie werfen Trump vor, mit seiner Rhetorik gegen Migranten und politische Gegner den Rassismus im Land zu befeuern.

Türkei will USA bei Pufferzone in Syrien einbinden

Ankara/Washington - Die Türkei strebt eine Mitwirkung der USA bei einem möglichen Einmarsch in Syrien zur Schaffung einer Pufferzone im Grenzgebiet an. Beide Seiten seien sich in der Frage näher gekommen, zitierte die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu Verteidigungsminister Hulusi Akar am Mittwoch. Bilaterale Gespräche zu dem Thema verliefen "positiv und eher konstruktiv". Die Türkei will eine dauerhaft von Kurden dominierte Region in Syrien an seiner Grenze verhindern.

Erneut Walherde in Island gestrandet

Reykjavik - Kurz nach dem Fund massenhaft verendeter Grindwale in Island sind an der Küste des Landes erneut etliche Wale gestrandet. Videos zeigten, wie die Meeressäuger im seichten Küstengewässer ums Überleben rangen. Eine Aufnahme des isländischen Rundfunksenders RUV hielt fest, wie mehrere Männer versuchten, eines der Tiere zurück in tiefere Gewässer zu schieben. Nach Angaben des Senders konnten etwa zwei Drittel der knapp 50 Wale zurück aufs Meer getrieben werden, 14 verendeten.

Olga Flor erhält Grazer Franz-Nabl-Preis

Graz - Die österreichische Schriftstellerin Olga Flor erhält den mit 14.500 Euro dotierten Franz-Nabl-Preis der Stadt Graz. Dieser wird seit 1975 alle zwei Jahre vergeben und ist der höchstdotierte Grazer Literaturpreis. Der Camera-Austria-Preis für zeitgenössische Fotografie geht an Lebohang Kganyes. Zeyn Joukhadar ist neuer Grazer Stadtschreiber und folgt auf Kinga Toth, wie das Kulturamt bekannt gab.

