Debatte um Koalitionsvarianten

Wien - Im Vor-Wahlkampf haben sich die Parteien am Mittwoch mit möglichen Koalitionsvarianten beschäftigt. Der designierte FPÖ-Obmann Norbert Hofer wies den Wunsch seines burgenländischen Landesparteichefs Johann Tschürtz nach einer rot-blauen Koalition im Bund unter Führung von SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zurück. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda hält eine ÖVP-FPÖ-Koalition für die deutlich wahrscheinlichste Regierungsform nach der Nationalratswahl. Die SPÖ schließe eine Zusammenarbeit mit der FPÖ dezidiert aus, betonte er.

AK-Kritik an Hürden bei Papa-Monat und Kindergeld

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) hat am Mittwoch ihrem Ärger über "absurde bürokratische Tücken" beim Papa-Monat und beim Kinderbetreuungsgeld Luft gemacht. Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer, forderte eine effiziente und bürgernahe Verwaltung, weil es für Eltern schwierig sei, "diese ganze Bürokratie zu überblicken". Daher der Wunsch der AK: "Weg mit der Bürokratie, her mit der Transparenz!"

NEOS wollen "Schulbuchaktion 2.0" - Tablets für alle Schüler

Wien - Die NEOS wollen die mit jährlich rund 100 Mio. Euro dotierte Schulbuchaktion umgestalten und 30 Mio. davon für Tablets, IT-Infrastruktur bzw. die Anpassung der Schulbücher zweckwidmen. So sollen innerhalb von vier Jahren schrittweise alle Schüler ab der fünften Schulstufe mit Tablets ausgestattet werden, so Bildungssprecher Douglas Hoyos. NEOS-Nationalratskandidat Helmut Brandstätter forderte indes für Kinder ab dem ersten Geburtstag einen Anspruch auf einen hochwertigen Betreuungsplatz sowie einen Ausbau der ganztägigen Schulformen bzw. der Nachmittagsbetreuung.

Mindestens 14 Tote und 145 Verletzte durch Anschlag in Kabul

Kabul - Trotz laufender Gespräche über Wege zu Frieden in Afghanistan dauert die Gewalt im Land unvermindert an. Bei einem Autobomben-Angriff auf ein Polizeigebäude in der Hauptstadt Kabul sind mindestens 14 Menschen getötet und 145 weitere verletzt worden. Der Großteil der Opfer seien Zivilisten, sagte Vizeinnenminister Khoshal Sadat am Mittwoch. Der gut vernetzte Journalist Bilal Sarwari twitterte, die Opferzahl sei viel höher als von den Behörden angegeben. Mindestens 43 Menschen seien ums Leben gekommen, schrieb er unter Berufung auf "mehrere Quellen".

Umstrittener Trump-Besuch in Dayton und El Paso

Washington/El Paso (Texas) - US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania wollen am Mittwoch nach Dayton in Ohio und El Paso in Texas reisen - jene Orte, in denen zwei Todesschützen am Wochenende insgesamt mehr als 30 Menschen erschossen hatten. Der Präsident und die First Lady wollten dort ihr Mitgefühl und ihre Unterstützung für die Betroffenen ausdrücken, erklärte Vizepräsident Mike Pence am Dienstag. Der geplante Besuch stößt in El Paso bei Bewohnern und örtlichen Politikern auf Kritik. Sie werfen Trump vor, mit seiner Rhetorik gegen Migranten und politische Gegner den Rassismus im Land zu befeuern.

Mann wegen Kindesmissbrauch in fast 700 Fällen angeklagt

Freiburg - Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat einen früheren Gruppenleiter bei den Pfadfindern wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in fast 700 Fällen angeklagt. Dem 41-Jährigen werden von 2010 bis 2018 insgesamt 696 sexuelle Übergriffe auf vier sieben bis 14 Jahre alte Buben zur Last gelegt, wie die Behörde mitteilte. Die Kinder lernte er zum Teil über seine Arbeit bei einer Pfadfindergruppe kennen.

Protest bei Lauda könnte sich auf andere Airlines ausweiten

Wien/Schwechat/Dublin - Der Streit um die Arbeitsbedingungen bei den Billigairlines und zuletzt auch um die Ryanair-Tochter Laudamotion dürfte demnächst noch an Schärfe gewinnen. Die Arbeitnehmervertreter von Lauda, AUA, Eurowings und Level trafen sich am Mittwoch zu einem Krisengespräch. In den nächsten Wochen, möglicherweise noch in der Ferienzeit, soll es bei diesen Airlines Betriebsversammlungen am Flughafen geben, und zwar alle am selben Tag zur selben Zeit.

Twitter räumt erneut mögliche unerlaubte Datenweitergabe ein

San Francisco - Einige Daten von Twitter-Nutzern könnten ohne deren Wissen mehr als ein Jahr lang mit Werbekunden des Dienstes geteilt worden sein. Zu den Informationen gehöre etwa der Länder-Code des Nutzers sowie ob und gegebenenfalls wann die Anzeige angesehen wurde, erklärte Twitter. Durch den Fehler seien Nutzern möglicherweise seit September 2018 personalisierte Werbeanzeigen angezeigt worden. Die Probleme seien am 5. August behoben worden. Wie viele Nutzer davon betroffen gewesen sein könnten, werde noch untersucht.

Wiener Börse tendiert am Nachmittag leicht negativ

Wien - Die Wiener Börse ist am Mittwoch im Verlauf aus knappen Gewinnen ins Minus gerutscht. Der ATX gab um 0,2 Prozent auf 2.884,81 Punkte nach. Impulsgebend wirkten hauptsächlich die Geschäftsberichte, die in der Früh veröffentlicht wurden. Die Aktie der voestalpine verbilligte sich nach der Veröffentlichung eines Gewinneinbruchs von 60 Prozent im ersten Quartal auf 90,4 Millionen Euro um 3,2 Prozent und rutschte damit ans ATX-Ende.

