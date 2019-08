Debatte um Koalitionsvarianten

Wien - Im Vor-Wahlkampf haben sich die Parteien am Mittwoch mit möglichen Koalitionsvarianten beschäftigt. Der designierte FPÖ-Obmann Norbert Hofer wies den Wunsch seines burgenländischen Landesparteichefs Johann Tschürtz nach einer rot-blauen Koalition im Bund unter Führung von SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zurück. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda hält eine ÖVP-FPÖ-Koalition für die deutlich wahrscheinlichste Regierungsform nach der Nationalratswahl. Die SPÖ schließe eine Zusammenarbeit mit der FPÖ dezidiert aus, betonte er.

AK-Kritik an Hürden bei Papa-Monat und Kindergeld

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) hat am Mittwoch ihrem Ärger über "absurde bürokratische Tücken" beim Papa-Monat und beim Kinderbetreuungsgeld Luft gemacht. Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer, forderte eine effiziente und bürgernahe Verwaltung, weil es für Eltern schwierig sei, "diese ganze Bürokratie zu überblicken". Daher der Wunsch der AK: "Weg mit der Bürokratie, her mit der Transparenz!"

NEOS legen Einnahmen und Ausgaben offen

Wien - Die NEOS haben am Mittwoch ihre Wahlkampfausgaben und -einnahmen von 1. Juni bis 6. August 2019 veröffentlicht. 465.033 Euro flossen demnach bisher in Marketing, Kommunikation, Organisation, Personal und "Grassroots Campaigning", war unter www.neos.eu/transparenz abrufbar. Eingenommen wurden im selben Zeitraum 468.718 Euro. Das aktuelle Wahlkampfbudget soll nun im Zweiwochenrhythmus öffentlich aktualisiert werden.

Pakistan schränkt diplomatische Beziehungen zu Indien ein

Srinagar - Als Konsequenz auf die Aberkennung der Autonomierechte für den indischen Teil der Kaschmir-Region durch die Regierung in Neu-Delhi will Pakistan seine diplomatischen Beziehungen zu dem Nachbarland erheblich einschränken. Das teilte das Nationale Sicherheitskomitee in Islamabad am Mittwoch mit. Zugleich wolle man den bilateralen Handel mit Indien aussetzen und bilaterale Abkommen überprüfen. Der indische Botschafter in Islamabad werde ausgewiesen, so die Regierung.

Umstrittener Trump-Besuch in Dayton und El Paso

Washington/El Paso (Texas) - US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania wollen am Mittwoch nach Dayton in Ohio und El Paso in Texas reisen - jene Orte, in denen zwei Todesschützen am Wochenende insgesamt mehr als 30 Menschen erschossen hatten. Vor seiner Reise setzte sich Trump erneut für die Einführung strengerer Überprüfungen potenzieller Waffenkäufer ein. Dafür gebe es im Kongress auch auf beiden Seiten des politischen Spektrums große Unterstützung, sagte Trump.

Übung mit tausenden chinesischen Polizisten nahe Hongkong

Hongkong - Eine großangelegte Übung der chinesischen Polizei hat Ängste vor einem Vorgehen Pekings gegen die Demokratie-Bewegung in Hongkong geschürt. 12.000 Einsatzkräfte nahmen an der Übung am Dienstag in Shenzhen nahe der Grenze zu Hongkong teil, wie die Polizei der südchinesischen Stadt mitteilte. In Hongkong zeigten sich am Mittwoch hunderte Anwälte mit der Protestbewegung solidarisch.

Unbekannter schoss vor Supermarkt in Bozen aus Auto

Bozen - Im Südtiroler Bozen ist es am Mittwoch kurz vor 17.00 Uhr zu einer Schussabgabe aus einem Auto vor einem Supermarkt gekommen. Der unbekannte Täter war vorerst noch auf der Flucht. Ein Querschläger dürfte ersten Informationen zufolge auch eine Person getroffen und verletzt haben. Laut einer Internetplattform traf der Schuss ein geparktes Auto und streifte anschließend die Person. Dem Schuss dürfte ein Streit zwischen mehreren jungen Männern vorausgegangen sein.

Wiener Börse schließt mit klaren Verlusten

Wien - Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit schwächerer Tendenz aus dem Handel gegangen. Der ATX fiel um 0,41 Prozent auf 2.878,41 Punkte. Am heimischen Aktienmarkt standen Quartalsergebnisse einiger Unternehmen im Mittelpunkt. Der Kunststoffkonzern Polytec zeigte sich von Nachfragerückgängen aus der Autoindustrie belastet. Operativ lag das Ergebnis unter den Vorquartalen, der Jahresausblick wurde dennoch bestätigt. Die Polytec-Aktien gehörten mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent zu den größten Tagesgewinnern in Wien.

