Weltklimarat präsentiert Sonderreport

Genf - Zu hoher Fleischkonsum, zu viel Rodung - diese Fakten wird aller Voraussicht nach auch der Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC) deutlich machen, der am Donnerstag in Genf veröffentlicht wird und der sich vor allem mit der Landnutzung und dem Klimawandel beschäftigt. Der Bericht könnte auch eine scharfe Mahnung an die Weltbevölkerung, die Politik und die Wirtschaft enthalten. Neben einem nachhaltigen Landmanagement werden zudem Themen wie Dürren, Versteppung, Hitzewellen und Überschwemmungen in dem Bericht eine Rolle spielen.

Proteste begleiteten Trump bei Besuchen in Massaker-Städten Dayton und El Paso

Dayton/El Paso - Begleitet von Protesten hat US-Präsident Donald Trump die texanische Stadt El Paso besucht, wo ein mutmaßlich rassistisch motivierter Angreifer 22 Menschen erschossen hatte. Trump verbrachte gestern rund eineinhalb Stunden in einem Krankenhaus und traf dort Mitarbeiter und Verletzte. Im Anschluss traf er Polizisten in der Notfall-Kommandozentrale. Bewohner der Stadt an der Grenze zu Mexiko protestierten gegen Trumps Besuch. Sie stellten sich mit Plakaten mit Aufschriften wie "Trumps Hass und Rassismus sind hier nicht willkommen" an den Straßenrand. Trump hatte zuvor Dayton im Staat Ohio besucht, wo ein 24-Jähriger 13 Stunden nach der Attacke von El Paso neun Menschen erschossen hatte. Auch dort gab es Proteste gegen den Besuch.

Maduro stoppt nach neuen US-Sanktionen Gespräche mit der Opposition zur Staatskrise in Venezuela

Caracas - Nach der Verhängung neuer US-Sanktionen hat Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro die Gespräche mit der Opposition vorerst gestoppt. Maduro sagte gestern die Reise einer Verhandlungsdelegation auf die Karibik-Insel Barbados ab, wo heute und morgen Gespräche mit Oppositionsvertretern geplant waren. Grund sei die "schwere und brutale Aggression" der US-Regierung gegen Venezuela, hieß es in einer Regierungserklärung. US-Präsident Trump hatte am Montag das gesamte Vermögen der venezolanischen Regierung in den USA einfrieren lassen. Die US-Regierung gehört zu den schärfsten Kritikern des Linkspolitikers Maduros und hat sich im Machtkampf in Venezuela hinter Oppositionsführer Juan Guaido gestellt.

Regierungskrisenstimmung in Italien

Rom - In Italien droht wegen einer umstrittenen Hochgeschwindigkeits-Bahntrasse eine Regierungskrise. In der Koalition sei in den vergangenen Monaten "etwas kaputtgegangen", sagte der Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, am Mittwochabend vor Anhängern in Sabaudia. Die Koalition der Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung hatte sich zuvor im Senat gespalten wie nie gezeigt. Schon früher gab es wegen der Bahntrasse Streit. Vieles deutet darauf hin, dass es am Donnerstagvormittag Beratungen der Regierungsspitze geben könnte.

Thiem feierte im sechsten Anlauf endlich ersten Sieg in Kanada

Montreal - Kitzbühel-Sieger Dominic Thiem hat am Mittwoch seinen "Kanada-Fluch" gebrochen. Im sechsten Anlauf bei dem in Kanada ausgetragenen Masters-1000-Event in Montreal feierte der 25-jährige Niederösterreicher seinen ersten Sieg. Thiem rang den aufstrebenden Kanadier Denis Shapovalov (ATP-32.) nach 1:47 Stunden mit 6:4,3:6,6:3 nieder. Er trifft nun am Donnerstag auf den als Nummer 14 gesetzten Kroaten Marin Cilic.

Kanadische Polizei fand offenbar Leichen von mordverdächtigen Teenagern

Montreal - Es ist vermutlich das Ende einer Großfahndung, die Kanada wochenlang in Atem gehalten hatte: Zwei wegen drei Morden gesuchte Teenager sind offenbar tot. Im Norden der Provinz Manitoba wurden gestern zwei männliche Leichen entdeckt, wie Polizeisprecherin MacLatchy sagte. "Wir gehen davon aus, dass es sich um die Leichen der beiden Verdächtigen handelt." Eine Obduktion in der Provinzhauptstadt Winnipeg soll heute für Gewissheit sorgen. Der 19-Jährige und der 18-Jährige sollen ein junges Touristenpaar und einen Botanik-Professor getötet haben.

