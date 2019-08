Weltklimarat fordert Taten statt Worte zum Klimaschutz

Genf - Der weltweite Temperaturanstieg hat über den Landflächen bereits 1,53 Grad Celsius erreicht. Das geht aus dem in Genf veröffentlichten Sonderbericht des Weltklimarats IPCC hervor. Unter Berücksichtigung der sich langsamer erwärmenden Meeresflächen liege das globale Temperaturplus gegenüber der vorindustriellen Zeit bei knapp 0,87 Grad. Der Weltklimarat empfiehlt in seinem Bericht dringend, im Kampf gegen eine weitere Erwärmung der Erde die Wälder besser zu schützen. Zugleich sieht der IPCC Gefahren für die sichere Versorgung mit Lebensmitteln.

Syrien lehnt "Sicherheitszone" im Norden des Landes ab

Damaskus - Syriens Regierung lehnt die zwischen der Türkei und den USA vereinbarte Sicherheitszone im Norden des Bürgerkriegslandes ab. Die Einigung zwischen den beiden "Besatzungsmächten" stelle einen "eklatanten Verstoß" gegen die Souveränität und Einheit Syriens dar, hieß es aus dem Außenministerium in Damaskus. Syrien rief die internationale Gemeinschaft und die UN auf, diese "Aggression" zu verurteilen. Das türkische und amerikanische Militär hatten sich am Vortag auf eine "Sicherheitszone" im Norden Syriens geeinigt, jedoch keine Details genannt.

Israel verlegt nach Tötung eines Soldaten Truppen ins Westjordanland

Tel Aviv - Nach einem tödlichen mutmaßlichen Anschlag im besetzten Westjordanland verlegt die israelische Armee weitere Truppen in das Gebiet. Soldaten, der Geheimdienst und die israelische Polizei durchsuchten das Areal, teilte die Armee am Donnerstag mit. Israelische Sicherheitskräfte hatten zuvor die Leiche eines 19-jährigen Soldaten mit mehreren Stichverletzungen gefunden. Laut Medienberichten gehen die Sicherheitskräfte davon aus, dass es sich um einen Anschlag eines Palästinensers handelt.

SPÖ will mit NEOS und Grünen Fairnessabkommen verhandeln

Wien - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda will mit den NEOS und den Grünen weiter über ein Fairnessabkommen im Wahlkampf verhandeln. Beide Parteien hätten sich "positiv" geäußert und erklärt, für weitere Gespräche zur Verfügung zu stehen, erklärte Drozda am Donnerstag. Mit ÖVP und FPÖ könne man hingegen nicht über Fairness sprechen, so Drozda. Die FPÖ hatte zuvor ein Fairnessabkommen abgelehnt, die ÖVP hatte eine Zustimmung an Bedingungen geknüpft.

Internationaler Autoschieber-Ring in Österreich aufgeflogen

Graz/Madrid - Österreichische und spanische Behörden haben einen großen Autoschieber-Ring aufgedeckt. Mehrere Dutzend Pkw wurden in Österreich - in Graz, Wien und Krems - geleast und dann nach Spanien gebracht. Dort wurden sie mit neuen Dokumenten verkauft. Durch die Ermittlungen wurden bisher mehrere Dutzend Mitglieder der kriminellen Organisation ausgeforscht und teilweise auch schon verurteilt.

Schwierige Rettung nach Verkehrsunfall auf A2

Laßnitzhöhe - Zwei Frauen haben Donnerstagfrüh nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) orientierungslos auf Hilfe warten müssen. Das Auto der beiden war nahe einer Brücke von der Fahrbahn abgekommen und rund 50 Meter über eine Böschung geschlittert. Die Feuerwehr musste nach der vagen Ortsangabe bei der Alarmierung erst nach dem Wrack suchen. Die verletzten Frauen wurden anschließend in das LKH Graz gebracht.

Kopfloser Kadaver in Tirol als Wolf identifiziert

Sellrain - Bei dem Ende Juli im Tiroler Sellrain aufgefundenen Tierkadaver, dem der Kopf abgetrennt wurde, handelt es sich um einen Wolf. Eine DNA-Untersuchung der Veterinärmedizinischen Universität Wien bestätigte nun die bereits bestehende Vermutung, teilte das Land Tirol am Donnerstag mit. Durch die DNA-Untersuchung wurde auch bestätigt, dass dieser Wolf bereits Schafe gerissen hat. Wer für den Tod des Tieres verantwortlich ist, das auch eine Schussverletzung aufweist, ist dagegen noch unklar.

