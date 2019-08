Regierungskoalition in Italien in der Krise - Salvini fordert Neuwahlen

Rom - Mit der Forderung nach Neuwahlen hat der italienische Innenminister Matteo Salvini die Regierung endgültig in einer schwere Krise gestürzt. Der Vize-Ministerpräsident und Vorsitzende der ausländerfeindlichen Lega-Partei verlangte gestern angesichts von Streitigkeiten mit dem Koalitionspartner Fünf Sterne eine vorgezogene Parlamentswahl. "Wir gehen sofort ins Parlament, um festzustellen, dass es keine Mehrheit mehr gibt", erklärte Salvini. "Lasst uns den Wählern das Wort zurückgegeben." Der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte und Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio kritisierten die Forderung scharf. Die seit Juni 2018 amtierende Regierung aus den beiden populistischen Parteien steuerte schon länger auf eine Krise zu. Nun eskalierte erneut der Streit um ein umstrittenes milliardenschweres Bahnprojekt.

Neuer Anlauf zur Überwindung der Teilung in Zypern

Nikosia/Lefkosa - Die Führer der griechischen und türkischen Zyprioten starten am Freitag einen neuen Anlauf zur Wiedervereinigung der seit 45 Jahren geteilten Mittelmeerinsel Zypern. Der zypriotische Präsident Nicos Anastasiades und der türkisch-zypriotische Volksgruppenführer Mustafa Akinci wollen bei einem Treffen in Nikosia die Chancen für eine neue Runde von Vereinigungsgesprächen ausloten. Es handelt sich um das erste Treffen der beiden seit zwei Jahren.

Trump ernannte vorläufigen Nachfolger für Geheimdienstdirektor Coats

Washington - US-Präsident Donald Trump hat einen vorübergehenden Nachfolger für den scheidenden Nationalen Geheimdienstdirektor Dan Coats ernannt. Der bisherige Leiter des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, Joseph Maguire, werde den Posten zum 15. August kommissarisch übernehmen, erklärte Trump. Zugleich kündigte der Präsident den Abgang der bisherigen Vize-Geheimdienstdirektorin Sue Gordon an. Sie werde den Posten zeitgleich mit Coats Mitte August abgeben. Coats hatte immer wieder in sicherheitspolitischen Fragen andere Ansichten vertreten als Trump, der mittlerweile alle Spitzenvertreter seines ursprünglichen Sicherheitsteams ausgetauscht hat.

Millionen Muslime beginnen Pilgerfahrt Hadsch

Mekka/Doha/Teheran - Mit der ersten Umrundung der Kaaba beginnt am Freitag der diesjährige Hadsch, die Pilgerfahrt gläubiger Muslime nach Mekka. Mehr als 2,5 Millionen Gläubige sollen an der sechstägigen Pilgerreise teilnehmen, die in Zeiten zunehmender Zerstrittenheit der islamischen Welt als symbolische Demonstration der Einheit der Muslime gilt. Trotz des Konflikts zwischen Riad und Teheran werden auch heuer wieder rund 90.000 Pilger aus dem Iran in Saudi-Arabien erwartet. Die Teilnahme am Hadsch gilt als eine der Pflichten gläubiger Muslime.

Mitfahrdienst Uber schreibt Milliardenverlust im Quartal

San Francisco - Hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie hohe Kosten haben dem Fahrdienstvermittler Uber im zweiten Quartal einen Milliardenverlust eingebrockt. Unter dem Strich verbuchte das US-Unternehmen ein Minus von 5,24 Milliarden Dollar (4,68 Mrd. Euro) nach einem Minus von 878 Millionen Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Kosten kletterten im Berichtsquartal um 147 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Der Fahrdienstvermittler hatte im Mai einen Fehlstart an der Börse hingelegt.

China warnt mit Alarmstufe Rot vor Taifun Lekima

Shanghai - China hat die Alarmstufe Rot wegen des Taifuns Lekima ausgelöst. Nach Angaben des Nationalen Meteorologischen Zentrums handelt es sich um den stärksten tropischen Wirbelsturm seit 2014. Es wird erwartet, dass er in den Morgenstunden des Samstag auf das Festland bei der Provinz Zhejiang trifft. Die Warnungen gelten auch für die Millionenmetropole Shanghai. Taiwan hat wegen Lekima bereits Flüge streichen lassen und Kreuzfahrtschiffe zum Verlassen der Region aufgefordert.

Staatsanwaltschaft will Vergewaltigungs-Ermittlungen gegen Neymar einstellen

Sao Paulo - Die Vergewaltigungs-Ermittlungen gegen den brasilianischen Fußballstar Neymar dürften eingestellt werden. Die Staatsanwaltschaft von Sao Paulo empfahl gestern, den Fall ad acta zu legen. Es gebe keine ausreichenden Beweise für eine Anklage gegen den brasilianischen Nationalstürmer. Über eine Einstellung des Verfahrens muss nun ein Richter entscheiden. Die brasilianische Polizei hatte bereits Ende Juli erklärt, es gebe keine ausreichenden Beweise für eine Anklage. Eine Brasilianerin wirft Neymar vor, sie Mitte Mai bei einem Treffen in einem Pariser Hotel vergewaltigt zu haben. Der 27-jährige Spieler des französischen Meisters Paris Saint-Germain weist die Vorwürfe zurück und spricht von einvernehmlichem Sex.

1:2-Heimniederlage der Austria in EL-Quali gegen Limassol

Wien - Austria Wien hat am Donnerstagabend im Hinspiel der dritten Qualifikations-Runde der Fußball-Europa-League eine 1:2-(1:1)-Niederlage gegen Apollon Limassol kassiert. Florian Klein (41.) traf zwar per Hands-Elfer zum zwischenzeitlichen 1:1, doch Tore von Sasa Markovic (14./Handselfer) und Serge Gakpe (49.) sicherten den Gästen den wichtigen Auswärtserfolg.

80-Jähriger starb bei 30-Meter-Absturz mit Auto in Tirol

Wien - Nahe der Riedlhütte im Tiroler Kaisergebirge ist am Donnerstag ein 80-jähriger Mann umgekommen, weil er mit seinem Pkw von der Forststraße abkam. Das Auto stürzte, sich mehrmals überschlagend, über einen steilen Abhang circa 30 Meter weit ab. In einem Graben kam das Fahrzeug total beschädigt zum Stillstand. Der Lenker wurde unter dem Pkw eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.

