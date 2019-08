Nur NEOS und Grüne haben Spenden gemeldet

Wien - Vor einem Monat ist das neue Parteiengesetz in Kraft getreten, das niedrigere Schwellen für die Offenlegung von Parteispenden vorsieht. Bisher haben aber nur NEOS und Grüne Spenden veröffentlicht. ÖVP, SPÖ und FPÖ haben nichts gemeldet. Die ÖVP gibt zwar an, im Wahlkampf auf Spenden verzichten zu wollen. Wie viel sie im ersten Halbjahr bereits eingenommen hat, sagt sie aber nicht.

Italien vor Bruch der Regierungskoalition - Salvini stellt Machtfrage

Rom - Mit der Forderung nach Neuwahlen hat der italienische Innenminister Matteo Salvini die Regierung endgültig in einer schwere Krise gestürzt. Der Vize-Ministerpräsident und Vorsitzende der ausländerfeindlichen Lega-Partei verlangte am Donnerstag angesichts von Streitigkeiten mit dem Koalitionspartner Fünf Sterne eine vorgezogene Parlamentswahl. Der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte und Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio kritisierten die Forderung scharf. Die seit Juni 2018 amtierende Regierung aus den beiden populistischen Parteien steuerte schon länger auf eine Krise zu. Nun eskalierte erneut der Streit um ein umstrittenes milliardenschweres Bahnprojekt.

Trump ernannte vorläufigen Nachfolger für Geheimdienstdirektor Coats

Washington - US-Präsident Donald Trump hat einen vorübergehenden Nachfolger für den scheidenden Nationalen Geheimdienstdirektor Dan Coats ernannt. Der bisherige Leiter des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, Joseph Maguire, werde den Posten zum 15. August kommissarisch übernehmen, erklärte Trump. Zugleich kündigte der Präsident den Abgang der bisherigen Vize-Geheimdienstdirektorin Sue Gordon an. Sie werde den Posten zeitgleich mit Coats Mitte August abgeben. Coats hatte immer wieder in sicherheitspolitischen Fragen andere Ansichten vertreten als Trump, der mittlerweile alle Spitzenvertreter seines ursprünglichen Sicherheitsteams ausgetauscht hat.

US-Demokraten wollen nach neuen Schuss-Massakern Senats-Sondersitzung

Washington - Angesichts der verheerenden Schussattacken in den USA hat die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, offiziell eine Sondersitzung des Senats gefordert. Pelosi rief US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in einem förmlichen Schreiben auf, dafür zu sorgen, dass die Kongresskammer aus der Sommerpause zurückkehre, um über eine Verschärfung des Waffenrechts abzustimmen. Wie unterdessen bekannt wurde, hat Trump hat bei seinem Krankenhaus-Besuch in der von einer Schusswaffenattacke erschütterten Stadt El Paso mit der Zuschauerzahl bei einem Wahlkampfauftritt geprahlt.

Neuer Anlauf zur Überwindung der Teilung in Zypern

Nikosia/Lefkosa - Die Führer der griechischen und türkischen Zyprioten starten am Freitag einen neuen Anlauf zur Wiedervereinigung der seit 45 Jahren geteilten Mittelmeerinsel Zypern. Der zypriotische Präsident Nicos Anastasiades und der türkisch-zypriotische Volksgruppenführer Mustafa Akinci wollen bei einem Treffen in Nikosia die Chancen für eine neue Runde von Vereinigungsgesprächen ausloten. Es handelt sich um das erste Treffen der beiden seit zwei Jahren.

Millionen Muslime beginnen Pilgerfahrt Hadsch

Mekka/Doha/Teheran - Mit der ersten Umrundung der Kaaba beginnt am Freitag der diesjährige Hadsch, die Pilgerfahrt gläubiger Muslime nach Mekka. Mehr als 2,5 Millionen Gläubige sollen an der sechstägigen Pilgerreise teilnehmen, die in Zeiten zunehmender Zerstrittenheit der islamischen Welt als symbolische Demonstration der Einheit der Muslime gilt. Trotz des Konflikts zwischen Riad und Teheran werden auch heuer wieder rund 90.000 Pilger aus dem Iran in Saudi-Arabien erwartet. Die Teilnahme am Hadsch gilt als eine der Pflichten gläubiger Muslime.

Taifun Lekima zog über Taiwan - Ein Toter

Taipeh - Der Taifun Lekima hat mit starkem Regen und Böen über Taiwan gewütet. Der Wirbelsturm brachte heftige Regenfälle nach Nordtaiwan, wodurch mehr als 3.000 Haushalte ohne Strom waren, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Auch mussten mehr als 500 Flüge gestrichen werden. Ein 64-jähriger Mann kam ums Leben, nachdem er beim Fällen von Bäumen am späten Donnerstagabend zu Boden geworfen wurde. Lekima wütete am Freitag auch über einigen kleinen südjapanischen Inseln. Es wurde erwartet, dass der Sturm am Samstag das chinesische Festland erreicht. Dort gaben die Behörden eine Warnung aus.

28-Jähriger in Oberösterreich mit Traktor tödlich verunglückt

Sattledt - In der zur Gemeinde Sattledt gehörenden Ortschaft Maidorf (Bezirk Wels-Land) ist am Donnerstagabend ein 28-jähriger Mann mit seinem Traktor tödlich verunglückt. Der Lenker kam den Angaben zufolge rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Böschung auf. Dabei kippte das Fahrzeug nach links auf die Straße. Der 28-Jährige fiel aus dem Traktor und wurde unter dem Führerhaus eingeklemmt, teilte die Polizei mit.

