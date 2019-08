Nur NEOS und Grüne haben Spenden gemeldet

Wien - Vor einem Monat ist das neue Parteiengesetz in Kraft getreten, das niedrigere Schwellen für die Offenlegung von Parteispenden vorsieht. Bisher haben aber nur NEOS und Grüne Spenden veröffentlicht. ÖVP, SPÖ und FPÖ haben nichts gemeldet. Die ÖVP gibt zwar an, im Wahlkampf auf Spenden verzichten zu wollen. Wie viel sie im ersten Halbjahr bereits eingenommen hat, sagt sie aber nicht.

Italien vor Bruch der Regierungskoalition

Rom - Mit der Forderung nach Neuwahlen hat der italienische Innenminister Matteo Salvini die Regierung endgültig in eine schwere Krise gestürzt. Der Vize-Ministerpräsident und Vorsitzende der ausländerfeindlichen Lega-Partei verlangte am Donnerstag angesichts von Streitigkeiten mit dem Koalitionspartner Fünf Sterne eine vorgezogene Parlamentswahl. Der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte und Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio kritisierten die Forderung scharf. Die seit Juni 2018 amtierende Regierung aus den beiden populistischen Parteien steuerte schon länger auf eine Krise zu. Nun eskalierte erneut der Streit um ein umstrittenes milliardenschweres Bahnprojekt.

Trump ernannte vorläufigen Nachfolger für Geheimdienstdirektor Coats

Washington - US-Präsident Donald Trump hat einen vorübergehenden Nachfolger für den scheidenden Nationalen Geheimdienstdirektor Dan Coats ernannt. Der bisherige Leiter des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, Joseph Maguire, werde den Posten zum 15. August kommissarisch übernehmen, erklärte Trump. Zugleich kündigte der Präsident den Abgang der bisherigen Vize-Geheimdienstdirektorin Sue Gordon an. Sie werde den Posten zeitgleich mit Coats Mitte August abgeben. Coats hatte immer wieder in sicherheitspolitischen Fragen andere Ansichten vertreten als Trump, der mittlerweile alle Spitzenvertreter seines ursprünglichen Sicherheitsteams ausgetauscht hat.

Neuer Anlauf zur Überwindung der Teilung in Zypern

Nikosia/Lefkosa - Die Führer der griechischen und türkischen Zyprioten starten am Freitag einen neuen Anlauf zur Wiedervereinigung der seit 45 Jahren geteilten Mittelmeerinsel Zypern. Der zypriotische Präsident Nicos Anastasiades und der türkisch-zypriotische Volksgruppenführer Mustafa Akinci wollen bei einem Treffen in Nikosia die Chancen für eine neue Runde von Vereinigungsgesprächen ausloten. Es handelt sich um das erste Treffen der beiden seit zwei Jahren.

Demonstranten starten Proteste am Flughafen von Hongkong

Hongkong - Hunderte Demokratie-Aktivisten haben am Freitag an einem Sitzstreik im Flughafen von Hongkong teilgenommen. Die zum Teil maskierten und mit Helmen ausgestatteten Demonstranten riefen zu Beginn der drei Tage lang geplanten Aktion Sprechchöre wie "Keine Randalierer, nur Tyrannei". Auf Schildern standen in mehreren Sprachen Sätze wie "Fragen Sie mich zu Hongkong" oder "Retten Sie Hongkong vor Tyrannei und Polizeigewalt". Nach zwei von Protesten und Auseinandersetzungen geprägten Monaten ist die Lage in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong äußerst gespannt.

Japan gedachte der Opfer des Atombombenabwurfs auf Nagasaki

Nagasaki - Mit einem neuerlichen Appell zur weltweiten Abschaffung der Atomwaffen ist in der japanischen Stadt Nagasaki der Opfer des Atombombenabwurfs vor 74 Jahren gedacht worden. Bürgermeister Tomihisa Taue rief am Freitag bei einer Gedenkzeremonie die rechtskonservative Regierung seines Landes auf, dem UNO-Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 beizutreten.

BIP-Wachstum im zweiten Quartal einmal mehr verlangsamt

Wien - Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Österreich hat sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal auf 0,3 Prozent abgeschwächt, teilte das Wifo am Freitag mit. Das passt zur weltweit derzeit mäßigen Konjunkturentwicklung. Im Vorquartal stieg das BIP noch um 0,4 Prozent, im letzten Quartal 2018 um 0,5 Prozent. Die Konjunktur verlangsamt sich damit seit Anfang 2018 kontinuierlich.

28-Jähriger in Oberösterreich mit Traktor tödlich verunglückt

Sattledt - In der zur Gemeinde Sattledt gehörenden Ortschaft Maidorf (Bezirk Wels-Land) ist am Donnerstagabend ein 28-jähriger Mann mit seinem Traktor tödlich verunglückt. Der Lenker kam den Angaben zufolge rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Böschung auf. Dabei kippte das Fahrzeug nach links auf die Straße. Der 28-Jährige fiel aus dem Traktor und wurde unter dem Führerhaus eingeklemmt, teilte die Polizei mit.

