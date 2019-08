Italienische Lega mit Misstrauensvotum gegen Premier Conte

Rom - In Italien hat die Regierungspartei Lega im Senat ein Misstrauensvotum gegen die Koalition unter Ministerpräsident Giuseppe Conte angekündigt. "Wer Zeit verliert, schadet dem Land", erklärte die Lega am Freitag. Entzieht das Parlament dem Regierungschef das Vertrauen, wäre die Populisten-Allianz aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung auch formal am Ende. Der italienische Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini drängt auf eine schnelle Neuwahl.

Nur NEOS und Grüne haben Spenden gemeldet

Wien - Vor einem Monat ist das neue Parteiengesetz in Kraft getreten, das niedrigere Schwellen für die Offenlegung von Parteispenden vorsieht. Bisher haben aber nur NEOS, Grüne und die Kleinpartei "Der Wandel" Spenden veröffentlicht. ÖVP, SPÖ und FPÖ haben nichts gemeldet. Die ÖVP gibt zwar an, im Wahlkampf auf Spenden verzichten zu wollen. Wie viel sie im ersten Halbjahr bereits eingenommen hat, sagt sie aber nicht.

1.000 Demonstranten im Sitzstreik am Flughafen Hongkong

Hongkong - Rund 1.000 Demokratie-Aktivisten haben mit einem Sitzstreik im Flughafen von Hongkong für Aufsehen gesorgt. Die zum Teil maskierten und mit Helmen ausgestatteten Demonstranten riefen zu Beginn der dreitägigen Aktion Sprechchöre wie "Keine Randalierer, nur Tyrannei". Auf den Protestschildern standen Sätze wie "Fragen Sie mich zu Hongkong" oder "Retten Sie Hongkong vor Tyrannei und Polizeigewalt". Mit der Aktion am Flughafen wollen die Aktivisten möglichst viele Reisende auf ihre Anliegen aufmerksam machen, sie hoffen auf internationale Unterstützung.

"Ocean Viking" rettet erste Flüchtlinge im Mittelmeer

Rom - Das neue Rettungsschiff der Hilfsorganisationen SOS M�diterran�e und Ärzte ohne Grenzen hat am Freitag erstmals Bootsflüchtlinge im Mittelmeer aufgenommen. Die Menschen seien aus einem Schlauchboot vor der libyschen Küste an Bord der "Ocean Viking" geholt worden, teilten die beiden Organisationen mit. "Alle sind sicher an Bord", schrieben sie auf Twitter. Die "Ocean Viking" war am Sonntagabend von Marseille aus in See gestochen.

Grüne wollen Evaluierung der Kickl-Kunasek-Maßnahmen

Wien - Die Grünen verlangen die Evaluierung aller von den FPÖ-Ministern Herbert Kickl und Mario Kunasek in deren Ressorts erlassenen Sicherheitsmaßnahmen. Sowohl Innenminister Wolfgang Peschorn als auch Verteidigungsminister Thomas Starlinger müssten ihre Ressorts etwa nach Verordnungen durchforsten, die dazu dienten, Österreich zu einem "Kontroll- und Überwachungsstaat" umzubauen. Besonders ein Dorn im Auge ist den Grünen dabei das von der türkis-blauen Koalition auf den Weg gebrachte Überwachungspaket.

Höchste Alarmstufe: Taifun "Lekima" nahm Kurs auf China

Peking - China hat vor dem Eintreffen von Taifun "Lekima" die höchste Warnstufe ausgerufen. Wie das staatliche Wetteramt am Freitag mitteilte, werde der Taifun Samstag früh die Küste der ostchinesischen Provinz Zhejiang erreichen und sich von dort Richtung Norden bewegen. Es wird erwartet, dass "Lekima" auch heftigen Regen in die Provinzen Anhui, Fujian, Jiangsu sowie in die Stadt Shanghai bringen wird. Zuvor hatte der Taifun am Freitag in Japan und Taiwan gewütet.

Zwei Tigerbabys in Wohnung in Niederösterreich entdeckt

Hainburg - In einer Wohnung in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) sind nach einem Hinweis am Donnerstagabend zwei Tigerbabys gefunden worden. Das Duo wurde einer 34-jährigen Slowakin abgenommen und in einer Tierklinik in Parndorf untersucht. Die Babys "kommen vorübergehend nach Schönbrunn - bis zollrechtliche und eigentümerrechtliche Aspekte geklärt sind", sagte Bezirkshauptmann Peter Suchanek am Freitag.

Dritte illegale Teigtascherl-Produktionsstätte in Wien ausgehoben

Wien - In Wien ist am Freitag die inzwischen dritte illegale Teigtascherl-Fabrik ausgehoben worden. Nach Favoriten und Penzing sind die Behörden diesmal in einer Wohnung in Döbling fündig geworden, wie das Marktamt die APA informierte. Drei Tiefkühltruhen mit der asiatischen Speise sowie Zutatenvorräte wurden entdeckt. Die Stätte hat zudem mindestens fünf Personen auch als Schlafquartier gedient. Sämtliche Lebensmittel wurden beschlagnahmt.

