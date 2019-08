Italienische Lega mit Misstrauensvotum gegen Premier Conte

Rom - In Italien hat die Regierungspartei Lega im Senat ein Misstrauensvotum gegen die Koalition unter Ministerpräsident Giuseppe Conte angekündigt. "Wer Zeit verliert, schadet dem Land", erklärte die Lega am Freitag. Entzieht das Parlament dem Regierungschef das Vertrauen, wäre die Populisten-Allianz aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung auch formal am Ende. Der italienische Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini drängt auf eine schnelle Neuwahl.

Nur NEOS, Grüne und "Der Wandel" haben Spenden gemeldet

Wien - Vor einem Monat ist das neue Parteiengesetz in Kraft getreten, das niedrigere Schwellen für die Offenlegung von Parteispenden vorsieht. Bisher haben aber nur NEOS, Grüne und die Kleinpartei "Der Wandel" Spenden veröffentlicht. ÖVP, SPÖ und FPÖ haben nichts gemeldet. Die ÖVP stellte indes klar, dass sie nicht komplett auf Parteispenden verzichtet. Die Ortsgruppen können nach wie vor Geld erhalten.

Zypern-Konfliktparteien sind für weitere Lösungssuche bereit

Nikosia/Lefkosa - Die Führer der griechischen und türkischen Zyprioter haben sich darauf geeinigt, ihre Bemühungen zur Überwindung der seit 45 Jahren andauernden Teilung der Mittelmeerinsel unter UNO-Schirmherrschaft fortzusetzen. Dazu wollen sie sich laut einem Sprecher der Vereinten Nationen bei der nächsten UNO-Vollversammlung mit Generalsekretär Ant?nio Guterres im September treffen. Ein Datum für den Wiederbeginn intensiver Gespräche wurde jedoch nicht genannt.

Russland wirft nach Massenprotesten Ausländern Einmischung vor

Moskau - Nach den Protesten und Massenfestnahmen in Moskau hat das russische Außenministerium Ausländern vorgeworfen, sich in die Innenpolitik Russlands einzumischen. Ein Diplomat der US-Botschaft sei in Moskau einbestellt worden, teilte das Außenministerium am Freitag mit. Die Vertretung habe im Internet zur Teilnahme an den Protesten aufgerufen.

Grüne wollen Evaluierung der Kickl-Kunasek-Maßnahmen

Wien - Die Grünen verlangen die Evaluierung aller von den FPÖ-Ministern Herbert Kickl und Mario Kunasek erlassenen Sicherheitsmaßnahmen. Sowohl Innenminister Wolfgang Peschorn als auch Verteidigungsminister Thomas Starlinger müssten ihre Ressorts nach Verordnungen durchforsten, die dazu dienten, Österreich zu einem "Kontroll- und Überwachungsstaat" zu machen. Die FPÖ sieht die Kritik als "Wahlkampfmanöver".

Mindestens 13 Tote bei Erdrutsch in Myanmar

Yangon (Rangun) - Bei einem Erdrutsch sind in Myanmar mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen und 27 weitere verletzt worden. Die Schlammmassen begruben im Dorf Thae Pyar Kone im Bundesstaat Mon im Osten des Landes 16 Häuser und ein Kloster, wie Behördenvertreter am Freitag sagten. Rettungsmannschaften seien auf der Suche nach weiteren Opfern. Heftiger Monsunregen hat Flüsse landesweit in dem südostasiatischen Staat über die Ufer treten lassen.

Drei Jahre Haft für Vater wegen sexuellen Missbrauchs

Wien - Ein 58-Jähriger ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger verurteilt worden. Er hat die eigene Tochter mehrfach sexuell missbraucht. Den nicht rechtskräftigen Schuldspruch fällte ein Schöffensenat unter dem Vorsitz von Christoph Bauer. Der Mann hatte im April Selbstanzeige bezüglich zweier Fakten erstattet.

Dritte illegale Teigtascherl-Produktionsstätte in Wien ausgehoben

Wien - In Wien ist am Freitag die inzwischen dritte illegale Teigtascherl-Fabrik ausgehoben worden. Nach Favoriten und Penzing sind die Behörden diesmal in einer Wohnung in Döbling fündig geworden, wie das Marktamt die APA informierte. Drei Tiefkühltruhen mit der asiatischen Speise sowie Zutatenvorräte wurden entdeckt. Die Stätte hat zudem mindestens fünf Personen auch als Schlafquartier gedient. Sämtliche Lebensmittel wurden beschlagnahmt.

