Mindestens 13 Tote nach Taifun "Lekima" in China

Peking - Der Supertaifun "Lekima" hat an der Ostküste Chinas einen schweren Erdrutsch ausgelöst, durch den mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen sind. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Samstag berichtete, wurden nach dem Erdrutsch in der Küstenstadt Wenzhou 16 weitere Menschen vermisst. "Lekima" traf Samstagfrüh mit Windgeschwindigkeiten von 187 Stundenkilometern an Land, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Mehr als eine Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Israels Armee erschoss vier Palästinenser an Grenze zu Gaza

Gaza - Israels Armee hat nach eigenen Angaben an der Grenze zum Gazastreifen vier bewaffnete Palästinenser getötet. Sie hätten sich am Samstag dem streng gesicherten Grenzzaun zu Israel genähert, teilte das Militär mit. "Es wurde wohl ein sehr großer Anschlag auf Israel verhindert", sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus. Es sei noch unklar, zu welcher Gruppierung die bewaffneten Männer gehörten. Auf der israelischen Seite habe es aber keine Verletzten gegeben.

Regierungskrise in Italien: Weiteres Treffen für Dienstag geplant

Rom - In der Regierungskrise in Italien sollen in der kommenden Woche auch die Vorsitzenden der Fraktionen der Abgeordnetenkammer in Rom zusammenkommen. Kammerpräsident Roberto Fico habe den Termin für Dienstagmittag anberaumt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Am Montag sollen bereits die Fraktionsvorsitzenden des Senats zusammenkommen. Die Treffen sind entscheidend für die weiteren Schritte auf dem Weg zu einer möglichen Neuwahl.

Deutlich mehr Austritte aus dem Islam als Eintritte

Wien - In Österreich treten derzeit mehr Menschen aus dem Islam aus als ein. Konkret haben sich bis August dieses Jahres 197 Menschen von der Religion abgewandt, 49 sind zum Islam konvertiert, berichtet "profil-online" unter Berufung auf Daten der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ). Die größte Gruppe unter den Austretenden sind Asylwerber mit Wurzeln in Afghanistan oder dem Iran. Insgesamt hat sich die Zahl der Muslime in Österreich seit Anfang 2000 auf 700.000 Menschen mehr als verdoppelt.

ÖVP will 7-Tage-Regel für Beiträge in der TVthek abschaffen

Wien - Die ÖVP bringt im Wahlkampf ein medienpolitisches Thema aufs Tapet. In einer Aussendung bekräftigt die Partei das Vorhaben, die 7-Tage-Regel für die ORF-TVthek abzuschaffen. Die TVthek soll außerdem in einen Österreich-Player integriert werden, der allen österreichischen Medienunternehmen offen stehen und "Ö-Tube" heißen soll. Dass die mit öffentlichen Mitteln produzierten Inhalte nur sieben Tage in der ORF-TVthek online verfügbar sind, entspreche nicht mehr den Anforderungen einer digitalen Medienwelt von heute, heißt es.

Mindestens 60 Todesopfer nach Tankwagenexplosion in Tansania

Daressalam - Mindestens 60 Menschen sind bei der Explosion eines Tanklastwagens im ostafrikanischen Tansania getötet worden. Die Todesopfer seien nach dem Unfall am Samstag in ein Krankenhaus in Morogoro gebracht worden, sagte Rita Lyamuya, die Chefin der Gesundheitsabteilung des Bezirks. Weitere Leichen befänden sich noch an der Unfallstelle.

Explosion vor Polizeiwache in Kopenhagen

Kopenhagen - Eine Explosion hat sich vor einer Polizeiwache in Kopenhagen ereignet. Verletzt wurde niemand, wie die dänische Polizei am Samstagfrüh auf Twitter mitteilte. Der Tatort im Stadtteil Nörrebro wurde abgesperrt. Der Polizeiposten war in der Nacht unbesetzt. Erst am Dienstagabend war bei einer Explosion in Kopenhagen die Fassade der dänischen Steuerverwaltung schwer beschädigt worden war.

