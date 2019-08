Italien wartet auf "Showdown" in der Regierungskrise

Rom - Nach turbulenten Tagen der Regierungskrise heißt es in Italien Warten auf den "Showdown". Am Montag und Dienstag stehen im Senat und in der Abgeordnetenkammer Treffen der Fraktionsvorsitzenden an, die für die weiteren Schritte auf dem Weg zu einer immer wahrscheinlicher werdenden Neuwahl entscheidend sind. Der Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, hatte zuvor das Regierungsbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung in die Krise gestürzt und ein Misstrauensvotum gegen den parteilosen Premier Giuseppe Conte angekündigt.

Juncker: Briten sind bei "No Deal" die Verlierer

Brüssel/Going - Ein harter Brexit sei in niemandes Interesse, die großen Verlierer wären aber die Briten, sagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im "Tiroler Tageszeitung"-Interview. Die Spaltung zwischen Ost- und Westeuropa müsse überwunden werden, fordert er. "Wir haben deutlich gemacht, dass wir zu Neuverhandlungen über den Ausstiegsvertrag nicht bereit sind, lediglich zu einigen Klarstellungen im Rahmen der politischen Erklärungen, die die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union regulieren", so Juncker. Die EU sei jedenfalls "maximal vorbereitet", auch auf einen "No Deal".

Tausende Menschen demonstrierten in Moskau

Moskau - Begleitet von einem massiven Aufgebot der Polizei haben in Moskau Tausende Menschen gegen Polizeigewalt und für faire und freie Wahlen demonstriert. Erwartet wurden am Samstag zu der von den Behörden genehmigten Kundgebung bis zu 100.000 Teilnehmer. Bei nicht erlaubten Protesten waren an den beiden vergangenen Samstagen mehr als 2.000 Menschen vorübergehend festgenommen worden.

Deutlich mehr Austritte aus dem Islam als Eintritte

Wien - In Österreich treten derzeit mehr Menschen aus dem Islam aus als ein. Konkret haben sich bis August dieses Jahres 197 Menschen von der Religion abgewandt, 49 sind zum Islam konvertiert, berichtet "profil-online" unter Berufung auf Daten der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ). Die größte Gruppe unter den Austretenden sind Asylwerber mit Wurzeln in Afghanistan oder dem Iran. Insgesamt hat sich die Zahl der Muslime in Österreich seit Anfang 2000 auf 700.000 Menschen mehr als verdoppelt.

ÖVP will 7-Tage-Regel für Beiträge in der TVthek abschaffen

Wien - Die ÖVP bringt im Wahlkampf ein medienpolitisches Thema aufs Tapet. In einer Aussendung bekräftigt die Partei das Vorhaben, die 7-Tage-Regel für die ORF-TVthek abzuschaffen. Die TVthek soll außerdem in einen Österreich-Player integriert werden, der allen österreichischen Medienunternehmen offen stehen und "Ö-Tube" heißen soll. Auch die SPÖ hält die 7-Tage-Regelung für "anachronistisch" - und hat die Forderung nach deren Abschaffung in ihr Medienpapier aufgenommen.

Fast 100 Tote nach Monsununwettern in Indien

Neu-Delhi - Bei den heftigen Monsununwettern im Süden und Westen Indiens sind fast 100 Menschen ums Leben gekommen. Sie wurden von den Regenfluten in den Tod gerissen, von Erdrutschen verschüttet oder von einstürzenden Häusern erschlagen, wie die Behörden am Samstag mitteilten. 39 Tote wurden aus dem südlichen Bundesstaat Kerala gemeldet, 26 aus dem Nachbarstaat Karnataka und 30 aus dem westlichen Staat Maharashtra. Hunderttausende mussten ihre Häuser verlassen und in Notcamps fliehen.

Mindestens 18 Tote nach Taifun "Lekima" in China

Peking - Der Supertaifun "Lekima" hat an der Ostküste Chinas einen schweren Erdrutsch ausgelöst, durch den mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen sind. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Samstag berichtete, wurden nach dem Erdrutsch in der Küstenstadt Wenzhou 14 weitere Menschen vermisst. "Lekima" traf Samstagfrüh mit Windgeschwindigkeiten von 187 Stundenkilometern an Land, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Mehr als eine Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Vermisster Schwammerlsucher auf der Saualm tot gefunden

Diex - Ein seit Donnerstag vermisster 77-jähriger Niederösterreicher, der zum Schwammerlsuchen ausgerückt war, ist am Samstag bei Diex (Bezirk Völkermarkt) tot aufgefunden worden. Wie die Polizei einen Bericht der Bergrettung bestätigte, wurde der Mann nördlich von Grafenbach bei Diex gefunden und konnte nur noch tot geborgen werden. Urlauber hatten den Mann entdeckt. Die Todesursache war noch unklar.

