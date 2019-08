Dutzende Festnahmen bei Oppositions-Demo in Moskau

Moskau - Bei Oppositionsdemos für freie Wahlen in Russland sind dutzende Demonstranten festgenommen worden. In Moskau wurden nach Angaben der NGO OVD-Info am Samstag mindestens 71 Menschen abgeführt, in St. Petersburg gab es demnach weitere 80 Festnahmen. Andere Beobachter sprachen von rund 250 Festnahmen Die auf die Schätzung von Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen spezialisierte NGO The White Counter gab die Zahl der Teilnehmer bei der Demonstration in Moskau mit 49.900 an, die Polizei mit lediglich 20.000. In den vergangenen Wochen waren bei nicht genehmigten Kundgebungen fast 2.400 Menschen festgenommen worden; die Behörden ermitteln wegen "Massenunruhen".

US-Milliardär Epstein nahm sich in Gefängniszelle das Leben

New York - Der des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen beschuldigte US-Milliardär Jeffrey Epstein hat sich Medienberichten zufolge in der Nacht auf Samstag in seiner Gefängniszelle in Manhattan das Leben genommen. Der 66-Jährige habe sich erhängt und sei Samstagfrüh tot aufgefunden worden, berichteten die "New York Times" und andere renommierte US-Medien. Neben Missbrauchshandlungen hatte ihm die Staatsanwaltschaft auch Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vorgeworfen.

Trump stellte erneutes Treffen mit Kim in Aussicht

Seoul/Washington - US-Präsident Donald Trump hat ein erneutes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Aussicht gestellt und zugleich Manöver seiner eigenen Streitkräfte mit Südkorea kritisiert. Trump schrieb am Samstag auf Twitter, ein langer Brief von Kim an ihn sei auch "eine kleine Entschuldigung dafür gewesen, Kurzstreckenraketen zu testen". Nordkoreas Militär hatte am Samstag südkoreanischen Angaben zufolge zum fünften Male binnen gut zwei Wochen mehrere Raketen abgefeuert.

Einigung auf vorübergehende Waffenruhe in Libyen

Tripolis - Die Konfliktparteien in Libyen haben sich auf Vorschlag der Vereinten Nationen hin auf eine Waffenruhe während des muslimischen Opferfests geeinigt. Die selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) erklärte, der Waffenruhe von Samstagnachmittag bis Montag zugestimmt zu haben. Das viertägige Opferfest Eid al-Adha beginnt in Libyen und den meisten muslimischen Ländern am Sonntag. Am Samstag explodierte in Benghazi im Osten des Landes eine Autobombe und tötete zwei UNO-Mitarbeiter, hieß es aus ärztlichen und aus Sicherheitskreisen.

Ein Verletzter nach Schüssen in Moschee in Norwegen

Oslo - Ein schwer bewaffneter Angreifer ist in eine Moschee in Norwegen eingedrungen und hat einen Gläubigen durch Schüsse verletzt. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, erklärte die Osloer Polizei am Samstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Bärum, einem Vorort der norwegischen Hauptstadt. Der Leiter der Moschee beschrieb den Täter gegenüber Medien als "weißen Mann mit Helm und Uniform". Er habe ein Gewehr und mehrere Pistolen getragen.

Zwei Schwerverletzte nach Kampfhundattacke in der Steiermark

Straß-Spielfeld - Zwei Betreuerinnen eines Tierheims im Bezirk Leibnitz sind am Samstag von einem dort untergebrachten Kampfhund angefallen und schwer verletzt worden. Nachdem der American Staffordshire Terrier zuerst eine 18-jährige Mitarbeiterin attackiert hatte, wurde auch eine 54-jährige Helferin am ganzen Körper gebissen. Die schwer verletzten Frauen wurden mit dem ins LKH Graz und das LKH Wagna gebracht.

ÖSV-Trainer-Urgestein Bernd Zobel starb nach Sturz in Hotel

Hermagor - Der langjährige ÖSV-Skitrainer Bernd Zobel ist am Freitagabend nach einem Sturz in einem Hotel im Kärntner Nassfeld (Bezirk Hermagor) ums Leben gekommen. Zobel war im Aufenthaltsbereich des Hotels gestürzt, bestätigte die Polizeiinspektion Hermagor einen Online-Bericht der "Kleinen Zeitung" vom Samstag. Für den gebürtigen Hermagorer und langjährigen Gast des Hotels kam jede Hilfe zu spät. Die Ursache des Sturzes muss noch ermittelt werden, auch die Todesursache war noch unklar. Eine Obduktion wurde angeordnet. Zobel war seit 1987 Trainer beim ÖSV. Von 2001 bis 2005 war er verantwortlich für die Erfolge der Speed-Damen um Alexandra Meissnitzer, Michaela Dorfmeister und Renate Götschl.

Grundlseer Extremsportler knackte Weltrekord in Eiskabine

Wien/Grundlsee - Er kam, fror und siegte: Österreich verzeichnet einen neuen Eintrag im Guiness Buch der Weltrekorde. Der Grundlseer Extremsportler Josef Köberl - bekannt vor allem als winterlicher "Eisschwimmer" auf der Alten Donau - hat am Samstag am Vorplatz des Wiener Hauptbahnhofes in einer Glaskabine voll Eis einen neuen Rekord aufgestellt. Er hielt, in Badehose bis zum Hals in Eiswürfeln stehend, am Ende zwei Stunden, acht Minuten und 47 Sekunden durch und brach damit den bisherigen Rekord.

