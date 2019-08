Großdemo für freie Wahlen in Moskau

Moskau - Zehntausende Menschen haben in Moskau ungeachtet massiver Einschüchterungsversuche der Behörden friedlich gegen Polizeigewalt und für freie Wahlen demonstriert. Sie forderten die Registrierung von unabhängigen Kandidaten zur Stadtratswahl am 8. September. Die Organisatoren sprachen von rund 50.000 Teilnehmern, die Polizei von etwa 20.000. Anders als die Proteste an den vergangenen beiden Wochenenden waren diese genehmigt. Nach Ende der Demonstration kam es nach Zahlen des Bürgerrechtsportals dennoch zu 180 Festnahmen. Auch bei Solidaritätskundgebungen in anderen Städten wurden demnach Dutzende Menschen festgenommen.

Schussangriff in Moschee in Norwegen

Oslo - Beim Überfall eines schwer bewaffneten Mannes auf eine Moschee in der Nähe der norwegischen Hauptstadt Oslo sind am Samstag ein Moschee-Besucher und der Angreifer leicht verletzt worden. Der verletzte Gläubige im Alter von rund 70 Jahren konnte den Angreifer nach Angaben des Leiters der Moschee überwältigen. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter wurde als weißer, junger Norweger beschrieben, der in der Nähe lebe. Er habe vermutlich allein agiert.

Juncker kritisierte bei Ehrung in Tirol Verleihungsgegner

Going - Der derzeit noch amtierende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in der Gemeinde Going im Tiroler Unterland den Großen Tiroler Adler Orden verliehen bekommen. Diese Verleihung nahm er zum Anlass, um jenen, die seine Ehrung kritisiert hatten, auszurichten, dass ihm deren Kritik "scheißegal" sei. "Ich verdiene diese Auszeichnung", betonte er am Samstag im Stanglwirt merklich gut gelaunt. Damit trat Juncker der Kritik der Tiroler FPÖ entgegen.

Separatisten melden Eroberung von Präsidentenpalast im Jemen

Sanaa - Separatistenkämpfer im Jemen haben nach eigenen Angaben den Präsidentenpalast in der Interimshauptstadt Aden erobert. Die Kämpfer hätten den Palast kampflos von der Präsidialgarde übernommen, sagte ein Sprecher der Gruppe Sicherheitsring, einer Separatistengruppe, die für einen unabhängigen Süd-Jemen eintritt. Ein Augenzeuge bestätigte, die Präsidialgarde habe den Präsidentenpalast übergeben. Aden ist seit Jänner 2015 die Interimshauptstadt der international anerkannten Regierung. Präsident Abd Rabbo Mansour Hadi und die meisten seiner Minister arbeiten Berichten zufolge allerdings von Riad in Saudi-Arabien aus.

Zehntausende Rumänen forderten Rücktritt der Regierung

Bukarest - Ein Jahr nach der brutal niedergeschlagenen Großdemonstration vom 10. August 2018 sind in Rumänien am Samstagabend zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie forderten den Rücktritt der als korrupt und inkompetent empfundenen Regierung unter Ministerpräsidentin Viorica Dancila (Sozialdemokraten/PSD) sowie Konsequenzen nach der Polizeigewalt gegen die Antiregierungs-Protestierenden.

US-Unternehmer Epstein tot in Gefängniszelle gefunden

New York - Der wegen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagte US-Unternehmer Jeffrey Epstein hat sich in seiner Gefängniszelle in New York offenbar das Leben genommen. Er sei am Samstag gegen 6:30 Uhr von Mitarbeitern der Einrichtung gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Gefängnis in Manhattan mit. Dort sei er schließlich für tot erklärt worden. Eine Reihe von US-Medien berichtete unter Berufung auf anonyme Quellen, Epstein habe sich das Leben genommen. US-Justizminister William Barr ordnete eine Untersuchung der Todesumstände an, zudem ermittelt die Bundespolizei FBI.

Mindestens 22 Tote nach Taifun "Lekima" in China

Peking - Durch den Taifun "Lekima" sind in China mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere Menschen wurden laut Staatsmedien noch vermisst. Laut staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua kam es in der ostchinesischen Provinz Zhejiang wegen der Regenfälle zu einem Erdrutsch, der einen Fluss anstaute, wodurch ein künstlicher See entstand. Die Wassermassen entluden sich später im Dorf Yantan.

Viertägiges Opferfest Eid al-Adha beginnt für Muslime

Kairo - Für mehr als eine Milliarde Muslime weltweit beginnt am Sonntag das Opferfest Eid al-Adha. Das viertägige Fest während der Wallfahrt nach Mekka (Hadsch) erinnert an die Bereitschaft Abrahams, einen seiner Söhne zu opfern, um Gott seinen Glauben zu beweisen. Es ist das wichtigste Fest im Islam. Sein Beginn richtet sich nach dem islamischen Mondkalender und kann in verschiedenen Ländern variieren.

(Schluss) grh/fre