Leichenfund in Haus nahe Oslo nach Angriff auf Moschee

Oslo - Wenige Stunden nach dem Angriff auf eine Moschee in einem Vorort von Oslo hat die Polizei in einem Haus nahe der norwegischen Hauptstadt die Leiche einer Frau entdeckt. Dabei handle es sich um eine Verwandte des Mannes, der die Moschee mutmaßlich attackiert hatte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In welcher Art von Verwandtschaftsverhältnis die Frau zu dem Angreifer stand, präzisierte er nicht. Der schwer bewaffnete Angreifer hatte gestern in der Moschee in Baerum das Feuer eröffnet und einen Mann verletzt. Er wurde festgenommen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Angreifer um einen jungen Norweger.

Bündnis um Präsident Hadi im Bürgerkrieg im Jemen zerbrochen

Aden - Im jemenitischen Bürgerkrieg ist das von Saudi-Arabien unterstütze Bündnis von Präsident Abd-Rabbu Mansour Hadi auseinandergebrochen. Separatisten im Süden des Jemen übernahmen am Samstag nach viertägigen Gefechten mit Truppen des Präsidenten die Kontrolle über die Hafenstadt Aden. Bisher kämpften die Separatisten an der Seite der Armee Hadis gegen die aufständischen Houthi-Rebellen. Bei den Gefechten wurden mindestens 30 Menschen getötet. Dutzende wurden verletzt.

Nordkorea: Keine neuen Gespräche mit Südkorea bei Manövern mit USA

Seoul - Es werde keine innerkoreanischen Verhandlungen geben, solange die Manöver Südkoreas mit den USA andauerten. Das erklärte ein nordkoreanischer Diplomat nach einem Bericht der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Außerdem bestätigte Nordkorea den Test von zwei Mittelstreckenraketen. Machthaber Kim Jong-un habe den Start der neuartigen Flugkörper überwacht, hieß es. Südkorea wertete den Abschuss der Raketen als demonstratives Zeigen militärischer Stärke angesichts der gemeinsamen Manöver der USA und Südkoreas.

Zehntausende Rumänen forderten Rücktritt der Regierung

Bukarest - Ein Jahr nach der brutal niedergeschlagenen Großdemonstration vom 10. August 2018 sind in Rumänien am Samstagabend Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie forderten den Rücktritt der als korrupt und inkompetent empfundenen Regierung unter der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Viorica Dancila sowie Konsequenzen nach der Polizeigewalt gegen die Antiregierungs-Protestierenden.

Dutzende Festnahmen bei Oppositions-Protest in Moskau

Moskau - Bei Oppositionsprotesten in Russland sind dutzende Demonstranten festgenommen worden. In Moskau wurden nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation gestern mindestens 71 Menschen abgeführt. In St. Petersburg gab es demnach weitere 80 Festnahmen. Eine auf die Schätzung von Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen spezialisierte Organisation gab die Zahl der Teilnehmer bei der Demonstration in Moskau mit 49.900 an, die Polizei mit lediglich 20.000. Die Proteste richteten sich gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten von den in vier Wochen stattfindenden Kommunalwahlen.

Stichwahl um Präsidentenamt in Guatemala

Guatemala-Stadt - In Guatemala sind heute mehr als 8,1 Millionen Stimmberechtigte zur Stichwahl für das Präsidentenamt aufgerufen. Der konservative Kandidat Alejandro Giammattei geht Umfragen zufolge als Favorit ins Rennen gegen die Sozialdemokratin und Ex-Präsidentengattin Sandra Torres.

Juncker kritisierte bei Ehrung in Tirol Verleihungsgegner

Going - Der derzeit noch amtierende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in der Gemeinde Going im Tiroler Unterland den Großen Tiroler Adler Orden verliehen bekommen. Diese Verleihung nahm er zum Anlass, um jenen, die seine Ehrung kritisiert hatten, auszurichten, dass ihm deren Kritik "scheißegal" sei. "Ich verdiene diese Auszeichnung", betonte er am Samstag im Stanglwirt merklich gut gelaunt. Damit trat Juncker der Kritik der Tiroler FPÖ entgegen.

Viertägiges Opferfest Eid al-Adha beginnt für Muslime

Kairo - Für mehr als eine Milliarde Muslime weltweit beginnt am Sonntag das Opferfest Eid al-Adha. Das viertägige Fest während der Wallfahrt nach Mekka (Hadsch) erinnert an die Bereitschaft Abrahams, einen seiner Söhne zu opfern, um Gott seinen Glauben zu beweisen. Es ist das wichtigste Fest im Islam. Sein Beginn richtet sich nach dem islamischen Mondkalender und kann in verschiedenen Ländern variieren. Bei der Hadsch in Saudi-Arabien steht am Sonntag die symbolische Steinigung des Teufels am heiligen Ort Mina auf dem Programm, rund fünf Kilometer östlich der Großen Moschee von Mekka. Dabei werfen die Pilger Kieselsteine auf eine Säule, die den Satan symbolisiert.

