Für Hofer nur Türkis-Blau oder Opposition denkbar

Wien - Für FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer ist nach der Nationalratswahl nur eine Zusammenarbeit mit der ÖVP eine Option. "Entweder wir machen eine Koalition mit der ÖVP, setzten die Zusammenarbeit fort, oder wir sind Oppositionspartei", sagte der designierte FPÖ-Obmann im APA-Interview. Als eine Forderung für ein Koalitionsabkommen nannte er die rasche Umsetzung verbindlicher Volksabstimmungen. Die Ankündigung der ÖVP, Ex-Innenminister Herbert Kickl keinesfalls erneut mit diesem Ressort betrauen zu wollen, lässt Hofer eher kalt. Er spricht von "einer Art Wahlkampfstrategie".

Zweierkoalition für Schramböck "Idealkonstellation"

Innsbruck - Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) kann einer Zweierkoalition nach der Wahl mehr abgewinnen als einem möglichen Dreierbündnis. Eine Koalition der ÖVP mit weiter nur einem Partner wäre "schon die Idealkonstellation", erklärte sie im APA-Interview. Eine Partner-Präferenz hat sie keine, Ex-Innenminister Herbert Kickl will auch Schramböck nicht mehr in einer Regierung sehen. Neu beurteilen will sie die Frage nach dem Zugang von Asylwerbern zur Lehre.

Fischler erwartet No-Deal-Brexit am 31. Oktober

Wien/Alpbach - Der Präsident des Europäischen Forums Alpbach und Ex-EU-Kommissar Franz Fischler erwartet, dass Großbritannien am 31. Oktober ungeregelt aus der EU ausscheidet. "Ich sehe nichts am Horizont, das diesen Termin bzw. die Art des Austritts noch verändern könnte", sagte Fischler zur APA. "Das ist eine dermaßen verfahrene Situation, wie es sie in Europa schon Jahrzehnte nicht gegeben hat."

Moschee-Attentäter von Norwegen mordverdächtig

Oslo - Neben dem glimpflich verlaufenen Überfall auf eine Moschee nahe der norwegischen Hauptstadt Oslo könnte auch ein Tötungsdelikt auf das Konto des festgenommenen Tatverdächtigen gehen. Denn wenige Stunden nach der Tat am Samstag wurde in einem dortigen Haus die Leiche einer Frau gefunden. Bei ihr handelt es sich Polizei-Angaben zufolge um eine Verwandte des mutmaßlichen Moschee-Angreifers. Bei dem Überfall auf die Moschee wurde einer der nur drei Anwesenden verletzt.

Luftangriffe gegen Separatisten im Jemen

Sanaa - Nach der Eroberung des Präsidentenpalasts in der Interimshauptstadt Aden durch jemenitische Separatisten hat die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition aus der Luft angegriffen. Man habe Ziele attackiert, "die eine direkte Bedrohung für einen wichtigen Standort der legitimen Regierung darstellen", hieß es. Zugleich wurde der Rückzug der Separatisten des sogenannten Übergangsrats gefordert. Die Separatisten hatten am Samstag drei Kasernen und den Präsidentenpalast in Aden erobert.

2,5 Millionen muslimische Pilger bestiegen Berg Arafat

Mekka - Unter verschärften Sicherheitsbedingungen haben sich 2,5 Millionen muslimische Hadsch-Pilgerer auf dem Berg Arafat bei Mekka zum Gebet versammelt. Dort hielten sie Bittgebete an Gott zur Vergebung ihrer Sünden ab. Das Ritual gilt als einer der Höhepunkte der jährlichen Hadsch-Pilgerfahrt. Noch heute steht die symbolische Steinigung des Teufels am heiligen Ort Mina auf dem Programm, rund fünf Kilometer östlich der Großen Moschee von Mekka. Dabei werfen die Pilger Kieselsteine auf eine Säule, die den Satan symbolisiert. Dieses Ritual markiert den Beginn des muslimischen Opferfests Eid al-Adha.

Zahl der Toten in China nach Taifun auf 28 gestiegen

Peking - Die Zahl der Todesopfer durch Taifun "Lekima" in China ist auf 28 gestiegen. Außerdem würden noch 20 Menschen vermisst, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag. Die meisten Toten gab es demnach in der Provinz Zhejiang. Dort kam es im Dorf Yantan zu einem Erdrutsch, der einen Fluss anstaute. Dessen Wassermassen brachen sich schließlich Bahn und rissen Menschen hinfort. Mit heftigem Regen, hohen Wellen und Sturmböen hatte "Lekima" am Samstag das chinesische Festland erreicht.

