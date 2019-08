Für Hofer nur Türkis-Blau oder Opposition denkbar

Wien - Für FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer ist nach der Nationalratswahl nur eine Zusammenarbeit mit der ÖVP eine Option. "Entweder wir machen eine Koalition mit der ÖVP, setzten die Zusammenarbeit fort, oder wir sind Oppositionspartei", sagte der designierte FPÖ-Obmann im APA-Interview. Als eine Forderung für ein Koalitionsabkommen nannte er die rasche Umsetzung verbindlicher Volksabstimmungen. Die Ankündigung der ÖVP, Ex-Innenminister Herbert Kickl keinesfalls erneut mit diesem Ressort betrauen zu wollen, lässt Hofer eher kalt. Er spricht von "einer Art Wahlkampfstrategie".

Fischler erwartet No-Deal-Brexit am 31. Oktober

Wien/Alpbach - Der Präsident des Europäischen Forums Alpbach und Ex-EU-Kommissar Franz Fischler erwartet, dass Großbritannien am 31. Oktober ungeregelt aus der EU ausscheidet. "Ich sehe nichts am Horizont, das diesen Termin bzw. die Art des Austritts noch verändern könnte", sagte Fischler zur APA. "Das ist eine dermaßen verfahrene Situation, wie es sie in Europa schon Jahrzehnte nicht gegeben hat."

Mehr als 200 Festnahmen bei Demonstrationen in Russland

Moskau - Bei einer der größten genehmigten Demonstrationen der vergangenen Jahre sind am Wochenende in Russland mehr als 200 Menschen festgenommen worden. Die Polizei in Moskau erklärte, sie habe mehr als 130 Menschen festgenommen, in Russlands zweitgrößter Stadt St. Petersburg waren es nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OVD-Info 80 Festnahmen. Zehntausende Anhänger der Opposition demonstrierten für freie und faire Kommunalwahlen.

Regierungskritiker in Hongkong protestierten trotz Verbots

Hongkong - Regierungskritiker in Hongkong haben am Sonntag trotz polizeilichen Verbots ihre Demonstrationen fortgesetzt. Sie versammelten sich am internationalen Flughafen und an anderen Orten in der chinesischen Sonderwirtschaftszone. Mehr als tausend schwarz gekleidete Demonstranten füllten die Ankunftshallen des Flughafens und forderten in Sprechchören: "Befreit Hongkong!" Im Victoria Park im Stadtzentrum versammelten sich bei brütender Hitze junge und ältere Demonstranten, darunter auch Familien mit Kindern.

Luftangriffe gegen Separatisten im Jemen

Sanaa - Nach der Eroberung des Präsidentenpalasts in der Interimshauptstadt Aden durch jemenitische Separatisten hat die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition aus der Luft angegriffen. Man habe Ziele attackiert, "die eine direkte Bedrohung für einen wichtigen Standort der legitimen Regierung darstellen", hieß es. Zugleich wurde der Rückzug der Separatisten des sogenannten Übergangsrats gefordert. Die Separatisten hatten am Samstag drei Kasernen und den Präsidentenpalast in Aden erobert.

Angreifer auf norwegische Moschee verweigerte Aussage

Oslo - Nach dem Angriff auf eine Moschee bei Oslo hat der Tatverdächtige in einer ersten Vernehmung die Aussage verweigert. Dies teilte die norwegische Polizei am Sonntag mit. Der gebürtige Norweger war am Samstagabend mit zwei Schrotflinten und einer Pistole bewaffnet in die Moschee in Baerum eingedrungen. Von den drei im Gebäude aufhältigen Personen wurden zwei leicht verletzt. Die Umstände des Angriffs legen nahe, dass der Täter in der Moschee möglicherweise ein größeres Blutvergießen anrichten wollte. In der Wohnung des Angreifers wurde später die Leiche einer Frau gefunden.

Mehrere Alko-Lenker sorgten für Unfälle

Pucking/Linz - Schwer betrunken haben mehrere Pkw-Lenker am Wochenende Unfälle zum Teil mit Personenschaden verursacht. Auf der Westautobahn (A1) in OÖ prallte ein 24-jähriger Slowene mit 1,62 Promille im Blut gegen die Betonmittelleitschiene, schleuderte auf die Fahrbahn zurück und stieß gegen den Pkw eines 40-Jährigen Familienvaters. Dessen sechsjährige Tochter und der Slowene wurden verletzt. In Altmünster nahe Gmunden passierten binnen weniger Minuten in unmittelbarer Nähe gleich zwei schwere Unfälle. Auch im Bezirk Braunau war bei einem Unfall mit zwei Leichtverletzten Alkohol im Spiel. In Lamprechtshausen im Salzburger Flachgau konnte die Polizei schließlich einen 52-jährigen Mann aus Polen, der sich mit 2,8 Promille hinter das Steuer gesetzt hatte, aus dem Verkehr ziehen.

30 Seilbahngondeln nach Sabotage in Kanada abgestürzt

Montreal - An einem beliebten Touristenort im Westen Kanadas sind 30 Seilbahngondeln durch eine mutmaßliche Sabotage in einen Wald abgestürzt. Bisher Unbekannte sollen das zwei Kilometer lange Seil im Ort Squamish durchgeschnitten haben. Die Seilbahn war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb, daher wurde bei dem Zwischenfall auch niemand verletzt.

