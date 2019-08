Beratungen in Rom über Misstrauensvotum gegen Conte

Rom - Im italienischen Parlament beginnen am Montagnachmittag Beratungen über einen Misstrauensantrag gegen den parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Zunächst ist ein Treffen der Fraktionsvorsitzenden im Senat angesetzt, die einen Termin für die Debatte über den Antrag ansetzen müssen. Am Dienstag sollen die Chefs der Fraktionen im Abgeordnetenhaus zusammenkommen. Der Misstrauensantrag war am Freitag von der rechtsextremen Lega von Innenminister Matteo Salvini eingebracht worden.

Giammattei siegte bei Präsidentenstichwahl in Guatemala

Guatemala-Stadt - Bei der Präsidentenstichwahl in Guatemala hat der konservative Kandidat Alejandro Giammattei nach ersten Ergebnissen klar gewonnen. Giammattei erklärte sich am Sonntagabend (Ortszeit) zum Sieger. Es werde ihm eine "enorme Ehre sein, Präsident dieses Landes zu sein", sagte er in Guatemala Stadt. Nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der abgegebenen Stimmen lag der frühere Chef der Gefängnisverwaltung mit rund 59 Prozent deutlich vor der früheren Präsidentengattin Sandra Torres. Die Sozialdemokratin gestand ihre Niederlage bereits ein.

Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei in Hongkong

Hongkong - In Hongkong haben Tausende Menschen das zehnte Wochenende in Folge gegen die Peking-treue Regierung von Carrie Lam protestiert. Am Sonntag schlugen die meist friedlichen Kundgebungen zum Teil in Gewalt um. Die Polizei setzte Tränengas ein. Mehr als tausend schwarz gekleidete Demonstranten füllten den dritten Tag in Folge die Ankunftshallen des internationalen Flughafens in der chinesischen Sonderwirtschaftszone und forderten in Sprechchören: "Befreit Hongkong!".

Waffenruhe rund um Tripolis gebrochen

Tripolis - Die vereinbarte befristete Waffenruhe rund um die libysche Hauptstadt Tripolis ist gebrochen worden. Der Mitiga-Flughafen wurde am Sonntag von Raketen getroffen, wie die Verwaltung des Airports mitteilte. Der Flughafen befindet sich unter der Kontrolle der Streitkräfte der international anerkannten libyschen Regierung. Diese gab den Truppen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar die Schuld an den Angriffen. Die libysche Regierung und die Haftar-Truppen hatten am Samstag in eine von der UNO geforderte Kampfpause während des dreitägigen Opferfestes, dem höchsten islamischen Feiertag, eingewilligt. Das Fest begann am Sonntag.

Bis Mitternacht müssen Bundeslisten für Nationalratswahl eingereicht werden

Wien - Heute Montag um 24.00 Uhr ist Einreichschluss für die Bundeslisten für die Nationalratswahl. Die Parlamentsparteien und die Grünen haben ihr Bundeswahlvorschläge bereits präsentiert. Auch die beiden ebenfalls österreichweit antretenden Parteien KPÖ und Wandel werden sie im Lauf des Montags bei der Bundeswahlbehörde abgeben. Offen steht dies vom Gesetz her auch Parteien, die nur in einzelnen Bundesländern antreten. Denn Unterstützungserklärungen sind dafür nicht mehr nötig - haben die Bundeswahlvorschläge doch keine Relevanz für die Kandidatur oder die Stimmzettel. Sie sind nur die "Anmeldung" für die Teilnahme an der Mandatsverteilung auf Bundesebene. Voraussetzung dafür ist freilich, dass die Partei die Vier-Prozent-Hürde nimmt oder ein Direktmandat schafft.

Österreichische AMS bietet 4,2 Milliarden Euro für Osram

München/Wien - Für den Münchner Lichttechnik-Konzern Osram gibt es einen zweiten Interessenten. Der österreichische Sensor-Chip-Hersteller AMS kündigte am Sonntagabend ein rund 4,2 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für Osram an. AMS überbietet mit 38,50 Euro je Aktie das vorliegende, mit dem Osram-Vorstand abgestimmte Offert der Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle um zehn Prozent. Die Österreicher hatten bereits Anfang Juli einen Vorstoß unternommen, ihn dann aber vorläufig zurückgezogen, weil die Finanzierung offenbar nicht stand.

Fünf Kinder bei Brand in Kinderhort in den USA gestorben

Washington - Bei einem Brand in einer Kinderbetreuungsstätte in Erie im US-Staat Pennsylvania sind am Sonntag fünf Kinder ums Leben gekommen. Eine Frau sei bei dem Feuer schwer verletzt worden, berichteten örtliche Medien. Sieben Menschen, unter ihnen fünf Kinder, seien aus den Flammen gerettet worden. Über das Alter der Kinder lagen zunächst keine Angaben vor, auch zur Brandursache nicht. In dem Heim können Eltern ihre Kinder auch über Nacht zur Betreuung abgeben.

Zahlreiche Tankstellen in Portugal leergetankt

Lissabon - In Portugal sind mitten in der Urlaubszeit zahlreiche Tankstellen leergetankt. "Leer", stand am Sonntag auf Schildern an Tankstellen in Lissabon und in anderen Teilen des Landes. Viele Autofahrer hatten vor dem Beginn eines unbefristeten Streiks der Tanklastwagenfahrer am Montag noch ihre Fahrzeuge vollgetankt. Die portugiesische Regierung hat vorsorglich den "Energienotstand" ausgerufen und Rationierungen angekündigt.

