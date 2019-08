Salvini und seine Minister wollen zurücktreten

Rom - Der italienische Innenminister und Chef der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, legt in der Regierungskrise nach: Gemeinsam mit den Ministern seiner Lega will Salvini zurücktreten, um Ministerpräsident Giuseppe Conte zum Rücktritt zu zwingen. "Wir kleben nicht an den Ministersesseln", kommentierte Salvini nach einem Treffen mit seinen Parlamentariern am Montagabend in Rom. Der Lega-Chef und Vizepremier arbeitet an einer Wiederbelebung der Mitte-Rechts-Allianz mit der rechtskonservativen Forza Italia um den viermaligen Regierungschef Silvio Berlusconi.

Meinl-Reisinger lässt mögliche ÖVP-NEOS-Koalition offen

Wien - NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger lässt offen, ob die NEOS nach der Nationalratswahl bereit wären, eine Koalition mit der ÖVP einzugehen. "Das entscheiden die Österreicherinnen und Österreicher, was sich ausgeht nach der Wahl", sagte sie im ORF-"Sommergespräch" am Montagabend. Auch die Frage, ob sie grundsätzlich gerne in die Regierung wolle, beantwortete sie ausweichend. "Wir wären bereit, Verantwortung zu übernehmen, in dem Sinn, dass man in Gespräche geht", sagte sie. Es gelte aber zunächst das Wahlergebnis abzuwarten.

NR-Wahl kostet Bund und Gemeinden zusammen rund 20 Mio. Euro

Wien - In Summe kostet die wegen "Ibizagate" ausgerufene Neuwahl rund 20 Millionen Euro. Rund zehn Millionen Euro kostet die Nationalratswahl am 29. September den Bund. Gemeinden und Städte, die viel zur Abwicklung beitragen, bekommen vom Bund zwar fast 5,4 Millionen Euro Pauschalentschädigung. Nach Angaben des Gemeindebundes müssen sie aber weitere zehn Millionen aus eigener Tasche zahlen. Der Bund ersetzt den Gemeinden und Städten somit rund ein Drittel der Kosten. Der Gemeindebund ist jedoch der Meinung, dass "voller Ersatz" angebracht wäre, "wenn der Bund bundesweite Wahlen ausruft".

JETZT lukrierte 2018/19 keine Spenden über 2.500 Euro

Wien - Die Liste JETZT hat in den Jahren 2018 und 2019 keine Spende in Höhe von 2.500 Euro oder mehr erhalten. Daher habe man am Dienstag eine "Nichtmeldung" an den Rechnungshof abgeschickt, teilte die Gruppierung mit. Bis dato tauche JETZT auf der Spendenseite des Rechnungshofes nicht auf, weil die gespendeten Beträge eben unter die Nenngrenze fielen. In den vergangenen Tagen hatten sowohl NEOS als auch Grüne und zuletzt die SPÖ ihre Parteispenden für die Jahre 2018 und 2019 offengelegt. Kritik gab es an ÖVP und FPÖ, die noch keine Daten zu ihren Parteispenden bekanntgegeben haben.

Hongkongs Regierungschefin verteidigt Polizei

Hongkong - Trotz schwerer Kritik von Demonstranten und Vorwürfen von ausufernder Polizeigewalt hat sich Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hinter die Sicherheitskräfte der Stadt gestellt. Die Polizei habe in den vergangenen zwei Monaten "große Schwierigkeiten gehabt, das Gesetz durchzusetzen", sagte Lam am Dienstag vor Journalisten. Lam reagierte damit auf Tausende Demonstranten, die am Vortag aus Wut über Polizeigewalt den Hongkonger Flughafen zum Erliegen gebracht hatte. Der Airport strich deshalb ab dem Nachmittag sämtliche Flüge für den Tag.

In fast jeder dritten Firma gibt es bereits 12-Stunden-Tage

Wien - Die kürzlich geschaffene Möglichkeit eines 12-Stunden-Arbeitstages in der Gleitzeit wird bereits von 30 Prozent der Unternehmen genutzt - das hat eine von von Deloitte Österreich, der Universität Wien und der Universität Graz durchgeführte Umfrage ergeben. Demnach werden die Arbeitszeiten immer flexibler und die Heimarbeit nimmt stark zu. Befragt wurden 214 Führungskräfte und Personalchefs. Bereits bei einem Viertel der befragten Unternehmen arbeitet die Mehrheit der Mitarbeiter ohne Kernzeiten.

Frau in Sydney bei Messerattacke getötet

Sydney - Im Zentrum von Sydney hat ein Mann auf offener Straße auf eine Frau eingestochen und weitere Passanten verfolgt. Nachdem er von Passanten überwältigt wurde, konnte die Polizei den Verdächtigen am Dienstagnachmittag festnehmen. In einem nahegelegenen Gebäude wurde später die Leiche einer Frau gefunden. Laut einem Bericht der Zeitung "Sydney Morning Herald" sind die Taten verbunden. Die Tat weckte Erinnerungen an Terrorattacken. Die Polizei betonte jedoch, es sei zu früh, von einem Motiv zu sprechen.

Dutzende Tote nach Erdrutsch in Myanmar

Yangon (Rangun) - Nach einem verheerenden Erdrutsch in Myanmar ist die offizielle Zahl der Todesopfer auf mindestens 61 gestiegen. Befürchtet wird, dass in dem Dorf The Phyu Gon noch Dutzende Bewohner unter Erd- und Schlammmassen begraben sind. Wie die nationale Feuerwehr des südostasiatischen Staates am Dienstag mitteilte, wurden bei dem Unglück am vergangenen Freitag mehr als zwei Dutzend Häuser zerstört. Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird erst nach und nach sichtbar. Die Suche nach Vermissten dauerte an.

