Razzien bei Strache, Gudenus zu Casinos-Vorstandsbestellung

Wien/Gumpoldskirchen - Die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat am Montag wegen der Vorstandsbestellung bei den Casinos Austria unter anderem bei Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus Hausdurchsuchungen durchgeführt. Ein Sprecher der WKStA bestätigte auf APA-Anfrage Hausdurchsuchungen, nannte aber weder Namen noch Standorte. Es geht laut den Medienberichten um die Bestellung des Casinos-Austria-Finanzvorstands Peter Sidlo, FPÖ- Bezirksrat in Wien. Wie der "Standard" online schreibt, geht es bei den Vorwürfen um eine ÖVP-FPÖ-Vereinbarung, Sidlo auf einem Ticket von Casag-Miteigner Novomatic in den Vorstand zu entsenden.

Salvini treibt italienische Politik weiter vor sich her

Rom - Rechtspopulisten-Chef Matteo Salvini gibt weiter den Takt in der italienischen Innenpolitik vor. Angesichts des Widerstands gegen die von ihm geforderten raschen Neuwahlen will er die Regierung mit dem Rückzug seiner Minister zu Fall bringen. "Wir kleben nicht an den Ministersesseln", sagte der Chef der Lega am Montagabend in Rom. Scharf wandte er sich gegen ein mögliches Übergangskabinett. Der Senat wollte am Dienstagabend (18.00 Uhr) über die Ansetzung eines Misstrauensvotums gegen Premier Giuseppe Conte abstimmen. Die Abstimmung könnte nächste Woche stattfinden.

JETZT lukrierte 2018/19 keine Spenden über 2.500 Euro

Wien - Die Liste JETZT hat in den Jahren 2018 und 2019 keine Spende in Höhe von 2.500 Euro oder mehr erhalten. Daher habe man am Dienstag eine "Nichtmeldung" an den Rechnungshof abgeschickt, teilte die Gruppierung mit. Bis dato tauche JETZT auf der Spendenseite des Rechnungshofes nicht auf, weil die gespendeten Beträge eben unter die Nenngrenze fielen. In den vergangenen Tagen hatten sowohl NEOS als auch Grüne und zuletzt die SPÖ ihre Parteispenden für die Jahre 2018 und 2019 offengelegt. Kritik gab es an ÖVP und FPÖ, die noch keine Daten zu ihren Parteispenden bekanntgegeben haben.

SPÖ will Verbot von Altersdiskriminierung in Verfassung

Wien - Die SPÖ will das Verbot der Altersdiskriminierung in der Verfassung verankern. Die Partei hofft, das freie Spiel der Kräfte im Parlament nutzen zu können, um diese Forderung durchzusetzen. Auch für eine bundesweite Kampagne sprachen sich der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried und SP-Pensionistenverbands-Präsident Peter Kostelka aus. "Wir möchten, dass das Diskriminierungsverbot aufgrund des Alters in die österreichische Bundesverfassung aufgenommen wird", sagte Leichtfried. Die Benachteiligung von älteren Menschen finde vor allem in privaten Vertragsverhältnissen statt. Ein Verfassungsverbot hätte auch eine Drittwirkung auf diesen Bereich, so Leichtfried.

Frau in Sydney bei Messerattacke getötet

Sydney - Im Zentrum von Sydney hat ein Mann auf eine Frau eingestochen und Passanten auf offener Straße mit einem großen Messer verfolgt. Nachdem er von Passanten überwältigt wurde, konnte die Polizei den Verdächtigen am Dienstagnachmittag festnehmen. Kurz darauf wurde in einer nahegelegenen Wohnung die Leiche einer 21-jährigen Prostituierten gefunden, die der Mann offenbar davor getötet hatte. Ein Blutbad im Geschäftsviertel von Sydney sei nur durch das beherzte Eingreifen von Passanten verhindert worden, betonte die Polizei. Der konservative australische Ministerpräsident Scott Morrison würdigte die "tapferen Taten" der Passanten, darunter drei Briten aus Manchester.

Neuerlich Proteste von Demonstranten am Flughafen Hongkong

Hongkong - Einen Tag nach der Blockade des Flughafens Hongkong durch Tausende Demonstranten ist es am Dienstag erneut zu Protesten gekommen. Hunderte Demonstranten setzten sich auf den Boden der Abflug- und Ankunftshalle. Gleichzeitig lief der Flugbetrieb langsam wieder an. Regierungschefin Carrie Lam stellte sich unterdessen trotz heftiger Kritik hinter die Sicherheitskräfte der Stadt. Tausende Demonstranten hatten am Montag die Abflug- und Ankunftshalle des Flughafens belagert. Der Airport, strich deshalb ab dem Nachmittag sämtliche Flüge für den Tag.

Blog-Plattform Tumblr wird von WordPress-Machern gekauft

New York - Die Blog-Plattform Tumblr bekommt einen neuen Eigentümer. Die Firma Automattic, die hinter der bekannten Blogging-Software WordPress steckt, kauft Tumblr dem amerikanischen Telekommunikationsriesen Verizon ab. Er wolle Tumblr unverändert fortführen, sagte Automattic-Chef Matt Mullenweg dem "Wall Street Journal" am Montag. Tumblr war 2013 vom Internet-Konzern Yahoo übernommen worden.

Neue Waldbrände in Griechenland ausgebrochen

Athen - In Griechenland und auf der Mittelmeerinsel Zypern halten Brände die Menschen seit Tagen in Atem. Nach wochenlanger Dürre und bei starken Winden sind am Dienstag den dritten Tag in Folge zahlreiche Waldbrände ausgebrochen. Am schlimmsten sei die Lage auf der Insel Euböa und in der Region um die Stadt Theben nördlich der griechischen Hauptstadt Athen, teilte die Feuerwehr mit. Brände gab es auch auf der Touristeninsel Thassos sowie in Westgriechenland. Auch auf Zypern tobte in der Nacht zum Dienstag ein Brand im Norden der bei Touristen beliebten Hafenstadt Limassol.

