WKStA prüft Konnex zwischen Ibiza-Video und Festplatten-Schreddern

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vermutet einen Konnex zwischen dem (ehemalige FPÖ-Granden belastenden) Ibiza-Video und dem Schreddern von Festplatten des Bundeskanzleramts durch einen ÖVP-Mitarbeiter. Das geht aus Anfragebeantwortungen von Justizminister Clemens Jabloner an die NEOS hervor, die der APA und der ZiB2 des ORF vorliegen. Da der Konnex nicht ausgeschlossen werden könne bzw. "nach Ansicht der WKStA mit der für die Annahme einer Konnexität (....) erforderlichen Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, wird das Verfahren bis zur Klärung, ob ein derartiger Konnex besteht, von der WKStA geführt", heißt es. Die ÖVP hat mehrfach dementiert, das Video bereits vor dessen medialem Bekanntwerden gekannt zu haben.

Trump schlug Treffen mit Xi zur Hongkong-Krise vor

Washington/Peking/Hongkong - US-Präsident Donald Trump sieht den chinesischen Staatschef Xi Jinping als Schlüsselfigur in der Hongkong-Krise. "Ich habe NULL Zweifel daran, dass Präsident Xi, wenn er das Problem um Hongkong schnell und human lösen will, das auch tun kann", twitterte Trump am Mittwochabend (Ortszeit). Zugleich schlug er ein Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen vor. China hatte wenige Stunden zuvor seine Gangart in der Hongkong-Krise verschärft und damit international Besorgnis ausgelöst. Zugleich befeuerte die zunehmende Präsenz des chinesischen Militärs an der Grenze zu Hongkong Befürchtungen, die Lage könnte eskalieren.

Corbyn will als Übergangspremier No-Deal-Brexit verhindern

London - Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn will mit einem Misstrauensvotum gegen Premier Boris Johnson einen ungeregelten Brexit (No Deal) verhindern. Der Labour-Chef rief die Abgeordneten am Mittwoch auf, Johnson das Misstrauen auszusprechen. Er selbst könne für eine "zeitlich strikt begrenzte" Dauer die Regierung übernehmen, um die anderen EU-Staaten um eine Verschiebung des Brexit zu bitten. Er wolle auch Neuwahlen ansetzen, schrieb Corbyn in einem Brief an Abgeordnete. Labour wolle sich dafür einsetzen, dass die Briten über die Modalitäten eines EU-Austritts abstimmen und sich auch für einen Verbleib in der EU aussprechen dürften.

Bewaffneter schoss in Philadelphia auf Polizisten

Philadelphia - Bei einer Schießerei in der US-Stadt Philadelphia sind am Mittwoch mindestens sechs Polizisten verletzt worden. Die angeschossenen Beamten seien in Spitäler eingeliefert worden, teilte die Polizei via Twitter mit. Den Angaben zufolge erlitten sie keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Weitere Polizisten würden wegen Verletzungen behandelt, die nicht von Schusswaffen stammten. "Der Verdächtigte schießt immer noch", schrieb die Polizei am frühen Abend. Der Sender CBS News berichtete unter Berufung auf einen Polizeivertreter, die Beamten seien zunächst wegen "Drogen-Aktivitäten" gerufen worden. Dann habe die Schießerei begonnen.

Ein Toter nach Kohlenmonoxid-Vergiftung auf Jacht in Kroatien

Zagreb - Nach der tödlichen Vergiftung eines Urlaubers durch Kohlenmonoxid an Bord einer Segeljacht hat die kroatische Polizei am Mittwoch auf der Insel Hvar den Besitzer und den Skipper festgenommen. Den beiden Männern wird laut Medien vorgeworfen, gegen alle Sicherheitsvorschriften einen mit Benzin betriebenen Generator im Schiffsinneren eingebaut und ohne entsprechende Belüftung betrieben zu haben. Dabei sei hochgiftiges Kohlenmonoxid ausgetreten, das einen 57-jährigen italienischen Urlauber das Leben kostete. Fünf weitere Urlauber erlitten schwere Vergiftungen, die Ärzte kämpften am Mittwoch noch um das Leben von zwei Kindern.

Greta Thunberg bewältigte erste Segelmeilen auf dem Atlantik

Plymouth - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat ihre erste Nacht auf dem Atlantik überstanden. Die Hochseejacht "Malizia" hatte es bis zum frühen Donnerstagmorgen rund 65 Seemeilen weit Richtung Westen geschafft, wie die Live-Ortung des Spezialbootes zeigte. Innerhalb von etwa zwei Wochen soll die Rennjacht New York erreichen. Thunberg war am Mittwoch mit der "Malizia" zu ihrem angekündigten Transatlantik-Törn aufgebrochen. Mit den beiden Profiseglern Boris Herrmann und Pierre Casiraghi sowie ihrem Vater Svante und einem Filmemacher war sie am Nachmittag im südenglischen Plymouth in See gestochen.

Kunterbunter Stilmix: Frequency-Festival in St. Pölten startet

St. Pölten - Bereits seit Dienstag sind die ersten Camper an Ort und Stelle, doch wirklich los geht es erst heute, Donnerstag: Das Frequency-Festival in St. Pölten startet in seine diesjährige Ausgabe und hält an drei Tagen Auftritte von Acts wie Twenty One Pilots, Macklemore oder Swedish House Mafia bereit. Insgesamt werden bis zu 150.000 Besucher erwartet, die Festivalpässe sind restlos ausverkauft. Stilistisch bietet das Frequency erneut einen bunten Mix aus Pop, Hip-Hop, Rock und Electro, wobei im Nightpark bis in die Morgenstunden getanzt werden kann.

(Schluss) fre