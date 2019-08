Briten gaben iranischen Öltanker in Gibraltar frei

London - Der vor Gibraltar von Großbritannien festgesetzte iranische Tanker ist einem Medienbericht zufolge wieder freigegeben worden. Die Zeitung "Gibraltar Chronicle" berichtete am Donnerstag, dass Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo entschieden habe, die "Grace 1" freizugeben. Man habe eine schriftliche Erklärung der iranischen Regierung erhalten, dass die Öl-Ladung nicht in Syrien gelöscht werde. Ein Gesuch des US-Justizministeriums, das eine Freigabe verhindern sollte, habe dem Gericht nicht vorgelegen, sagte der oberste Richter, Anthony Dudley. Der Iran bestätigte die Freigabe des Tankers.

Privathaus eines Salzburger Juweliers überfallen

Salzburg - In Salzburg am Heuberg ist Donnerstagmittag das Haus einer Juwelierfamilie von zwei oder drei Unbekannten überfallen worden, bestätigte die Polizei. Die Familie blieb bei der Home Invasion unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock und wird vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Täter waren am Nachmittag noch auf der Flucht. Wie die Räuber in das Haus eindrangen und ob sie Wertgegenstände erbeuteten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Bestätigt wurde von ihr, dass im Haus ein Feuer ausgebrochen sei. Wie es dazu kam, war aber wiederum unklar.

ÖVP empört über "unglaublichen Schmutzkübel-Wahlkampf"

Wien - Die ÖVP empört sich über "einen unglaublichen Schmutzkübel-Wahlkampf". Hintergrund sind Berichte über die Prüfung der Korruptionsstaatsanwaltschaft, ob es einen Zusammenhang zwischen dem "Ibiza-Video" und dem Schreddern von Festplatten des Kanzleramts durch einen ÖVP-Mitarbeiter gibt. Man habe "mit dem Ibiza-Video und einer möglichen illegalen Parteienfinanzierung der FPÖ nichts zu tun", hieß es. Die NEOS zeigten sich ob der VP-Reaktion "verwundert". Die Justiz führe "keine Schmutzkübel-Wahlkämpfe, sie ermittelt", so Justizsprecherin Irmgard Griss.

Pakistan wirft Indien Beschuss in Kaschmir vor

Neu-Delhi - In der Konfliktregion Kaschmir sind nach pakistanischen Angaben am Donnerstag mehrere Soldaten und Zivilisten getötet worden. Die Armee teilte mit, es seien drei pakistanische Soldaten durch Gewehrschüsse und Artilleriebeschuss von Indien aus über die sogenannte Kontrolllinie hinweg ums Leben gekommen. Als pakistanische Soldaten das Feuer erwidert hätten, seien mindestens fünf indische Soldaten getötet worden. Die indische Armee wies die Meldungen über getötete indische Soldaten zurück.

Geteiltes Echo zu Corbyns Vorschlag für ein Misstrauensvotum

London - Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn ist mit seinem Vorstoß für ein Misstrauensvotum gegen Premierminister Boris Johnson auf geteiltes Echo gestoßen. Die Liberaldemokraten lehnen Corbyns Vorschlag ab, wonach dieser zeitweise die Regierungsgeschäfte übernehmen und so einen ungeregelten Brexit verhindern soll. Die Schottische Nationalpartei (SNP) begrüßte dagegen den Vorschlag. Der Labour-Chef hatte die proeuropäischen Abgeordneten im Unterhaus am Mittwoch aufgerufen, Johnson das Misstrauen auszusprechen.

Israel verbietet muslimischen US-Abgeordneten Einreise

Jerusalem - Israel will die Einreise der demokratischen US-Abgeordneten Rashida Tlaib und Ilhan Omar verbieten. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu begründete dies per Tweet damit, dass die beiden sich im Kongress für Gesetze zum Boykott Israels einsetzten. Ziel ihres Besuchs in den Palästinensergebieten sei es gewesen, "Israel Schaden zuzufügen", schrieb Netanyahu. "Deshalb hat der Innenminister beschlossen, ihren Besuch nicht zu erlauben." Tlaib und Omar gelten als Unterstützerinnen der anti-israelischen Bewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen).

Ermittlungen nach Leichenfund auf Campingplatz in NÖ

Pernitz - Nach dem Fund eines toten 54-Jährigen am Dienstagabend auf einem Campingplatz in Neusiedl in Waidmannsfeld nahe Pernitz (NÖ) sind die Ermittlungen weiter im Gang. Die Frau des Wieners soll sich in psychiatrischer Behandlung befinden. Der Mann dürfte den Erhebungen zufolge von einem Auto erfasst worden sein. Davor dürfte sich das Paar laut Medienberichten gestritten haben. Die Frau soll am Steuer des Wagens gesessen sein. Sie konnte laut Medienberichten noch nicht befragt werden.

