Gudenus verklagt mutmaßlichen Drahtzieher von Ibiza-Video

Wien - Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus hat eine Klage gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos eingereicht. Der Wiener Anwalt habe ihn "hinterlistig getäuscht", heißt es darin. Das berichtete das Ö1-"Morgenjournal" am Freitag. Gudenus selbst habe in der Villa auf Ibiza nur "Übersetzungstätigkeiten" geleistet, sagte sein Anwalt. Dennoch will er mit der Klage die Löschung des Videos erwirken. In der ersten zivilrechtlichen Klage zum Ibiza-Video wirft Gudenus dem vermeintlichen Drahtzieher laut ORF-Radio hinterlistige Täuschung und den Missbrauch von Abhörgeräten vor.

ÖVP will politischen Islam verbieten und Identitäre auflösen

Wien - Die ÖVP widmet sich in ihrem Wahlprogramm auch dem Kampf gegen Extremismus. Sie will den politischen Islam im Strafgesetzbuch verbieten - und das Vereinsrecht so ändern, dass die Identitären aufgelöst werden können. Einige der Forderungen standen schon im türkis-blauen Regierungsprogramm, konnten aber nicht mehr umgesetzt werden, weil die Koalition in Folge des Ibiza-Videos zerbrach. Fünf Maßnahmen wird die ÖVP in ihrem Wahlprogramm auflisten. Eine betrifft die Identitären, die vier anderen Forderungen betreffen den politischen Islamismus.

Nordkorea setzte Serie von Raketentests fort

Seoul - Angesichts andauernder Militärübungen der USA mit Südkorea setzt das international isolierte Nordkorea seine Raketentests fort. Das nordkoreanische Militär habe am Freitag in der Früh zwei noch nicht identifizierte Projektile von kurzer Reichweite von der Ostküste aus in Richtung offenes Meer abgefeuert, teilten die südkoreanischen Streitkräfte mit. Nordkorea nahm bereits in den vergangenen drei Wochen die Militärmanöver in Südkorea zum Vorwand, um mehrere Raketentests durchzuführen.

China wird Tiananmen-Vorgehen "nicht wiederholen"

Peking/Hongkong - China wird nach Angaben einer Staatszeitung die Proteste für mehr Demokratie in Hongkong nicht ähnlich niederschlagen wie die Proteste am Tiananmen-Platz in Peking 1989. "Die Vorgänge in Hongkong werden keine Wiederholung des politischen Vorfalls vom 4. Juni 1989 sein", schrieb die staatliche "Global Times" am Freitag. In Hongkong gehen seit zehn Wochen Demonstranten auf die Straße. Dabei kam es zunehmend zu gewaltsamen Zusammenstößen. Inzwischen wachsen die Sorgen vor einem militärischen Eingreifen Chinas.

Weiterer Soldat nach Beschuss aus Indien laut Pakistan getötet

Srinagar - In der Konfliktregion Kaschmir ist nach pakistanischen Angaben ein weiterer pakistanischer Soldat getötet worden. Der Militärangehörige sei durch Beschuss aus Indien über die sogenannte Kontrolllinie hinweg ums Leben gekommen, teilte die pakistanische Armee Freitag in der Früh via Twitter mit. Bereits am Donnerstag waren nach Angaben aus Islamabad drei pakistanische Soldaten sowie zwei Zivilisten in der Region bei Beschuss aus Indien getötet worden.

Frau beim Traunfall minutenlang unter Wasser eingeklemmt

Roitham am Traunfall - Eine 68-jährige Mühlviertlerin hat Donnerstagnachmittag einen geführten Tauchgang beim Traunfall in Roitham (Bezirk Gmunden) nur kapp überlebt. Die Frau war unter Wasser unter einen Felsen geraten und minutenlang eingeklemmt. Ihr Sohn, der bei der Tour gegen einen Felsen geschleudert und verletzt wurde, konnte seine Mutter nach ihrer Befreiung reanimieren, so die Polizei.

Stromverbrauch im Halbjahr konstant, bei Gas höher

Wien - In Österreich ist heuer bis Juni der Stromverbrauch gleich geblieben, bei Erdgas gestiegen. In der Stromerzeugung war das erste Halbjahr durch gute Wasserführung geprägt, Windanlagen erreichten sogar einen neuen Rekordwert. Die Strom-Import-Export-Bilanz war ausgeglichen, Erdgas wurde etwas mehr eingeführt, geht aus neuen Daten der E-Control hervor. Die Gasspeicher sind voll wie selten zuvor.

