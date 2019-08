Nordkorea bestätigte Test einer "neuen Waffe"

Pjöngjang - Nordkorea hat den Test einer "neuen Waffe" bestätigt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag berichtete, war Machthaber Kim Jong-un bei dem Test am Freitag dabei. Kim zeigte sich den Berichten zufolge wegen der "wunderbaren Erfolgsquoten", die das Militär erzielt habe, zufrieden. Es war der sechste Raketentest Nordkoreas innerhalb weniger Wochen. Laut Südkorea handelte es sich um ballistische Kurzstreckenraketen, die aber laut UNO-Resolution für Nordkorea verboten sind.

Neues Protest-Wochenende in Hongkong

Hongkong - Zehntausende Menschen sind zu einem neuen Protest-Wochenende auf die Straßen Hongkongs zurückgekehrt. Vor allem schwarz gekleidete junge Demonstranten beteiligten sich am Samstag an einem Protestmarsch, der zunächst friedlich blieb. Auch Familien mit Kinderwagen waren dabei. Zuvor hatten sich Tausende Demonstranten trotz Regens an einer ebenfalls friedlichen Kundgebung beteiligt, darunter viele Lehrer. Im Verlauf des Wochenendes sind in der ehemaligen britischen Kolonie, die heute als Sonderverwaltungszone zu China gehört, weitere Proteste geplant.

US-Gericht verfügte Beschlagnahmung von Tanker "Grace 1"

Washington/Gibraltar - Der Streit um den mit iranischem Öl beladenen Supertanker "Grace 1" nimmt wieder an Schärfe zu. Ein US-Bundesgericht in Washington hat die Beschlagnahmung des vor Gibraltar liegenden Schiffes verfügt. Das Justizministerium begründete das am Freitag (Ortszeit) mit mutmaßlichen Verstößen gegen US-Sanktionen, Geldwäschegesetze und Terrorismusstatuten. Die Folgen für den Tanker waren zunächst unklar. Das oberste Gericht von Gibraltar hatte am Donnerstag bestätigt, den vor etwa sechs Wochen festgesetzten Supertanker freizugeben.

21-Jähriger gestand Angriff auf Moschee bei Oslo

Oslo - Knapp eine Woche nach dem Angriff auf eine Moschee in einem Osloer Vorort hat der Verdächtige ein Geständnis abgelegt. Der 21-Jährige habe die ihm zur Last gelegten Taten bei einer Vernehmung eingeräumt, teilte die norwegische Polizei am Freitag mit. Allerdings habe er sich nicht formell zu den Beschuldigungen des versuchten Terroranschlags, Mordes und versuchten Mordes geäußert. Dem Mann wird vorgeworfen, vergangenen Samstag mit mindestens zwei Schusswaffen in eine Moschee eingedrungen zu sein. Er wird zudem verdächtigt, vor dem Angriff seine 17-jährige Stiefschwester getötet zu haben.

Causa Casinos - Strache verteidigt sich und teilt aus

Wien/Gumpoldskirchen - Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat am Freitag in mehreren Interviews erneut alle Vorwürfe in der Causa Casinos zurückgewiesen. Die Razzien hält Strache für einen "Akt der Willkür und des Unrechts, der fassungslos und entsetzt macht", sagt er etwa im "Standard". Verwundert zeigte er sich, dass nicht auch gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sowie gegen die SPÖ ermittelt wird. Zum "Kurier" sagte Strache: "Die Hausdurchsuchung wurde willkürlich und ohne jegliche Grundlage durchgeführt. Das ist eine Farce."

Parteien befürworten "Klima-Check" von Gesetzen

Wien - ÖVP, SPÖ, NEOS, JETZT und die Grünen sprechen sich dafür aus, dass Gesetze und Verordnungen verpflichtend auf ihre Klimaverträglichkeit bewertet werden sollen - samt einer externen, unabhängigen Kontrolle durch die Wissenschaft. Das geht aus den Beantwortungen eines Fragebogens zum Thema Klimapolitik der Umweltorganisation WWF hervor. Die FPÖ will einen "Nachhaltigkeits-Check für alle Maßnahmen". Projekte, die beim "Klima-Check" durchfallen, müssten "gestoppt, grundlegend verändert oder durch eine klimafreundliche Lösung ersetzt werden", fordert der WWF.

83-Jährige in Niederösterreich erstochen - Mann geständig

Gloggnitz - Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 83-Jährige in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) hat der Verdächtige die Tat laut Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zugegeben. Zum Motiv machte der Sprecher am Samstag keine Angaben. Dieses sei ebenso wie der Hergang "Gegenstand der Ermittlungen". Der 38-Jährige werde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. U-Haft wurde in Aussicht gestellt. Der Rumäne soll die Pensionistin Freitagmittag auf offener Straße mit einem Messer angegriffen haben, die Frau erlag kurz darauf ihren Verletzungen.

Acht Tote bei Hotelbrand in Odessa

Odessa - Bei einem Brand in einem Hotel in der ukrainischen Hafenstadt Odessa sind in der Nacht zum Samstag acht Menschen ums Leben gekommen und zehn weitere verletzt worden. Wie die Rettungskräfte mitteilten, war das Feuer im Hotel Tokyo Star gegen 1.30 Uhr (Ortszeit) ausgebrochen. Die rund 65 Feuerwehrleute, die mit 13 Löschfahrzeugen im Einsatz waren, konnten den Brand erst nach drei Stunden löschen. Nach Angaben der Behörden wurden insgesamt rund 150 Menschen vor dem Feuer in Sicherheit gebracht. Dir Ursache war zunächst unklar.

(Schluss) rfk/rop