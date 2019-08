28 minderjährige Migranten dürfen "Open Arms" verlassen

Madrid/Rom - Die italienischen Behörden haben die Landung von 28 minderjährigen Migranten, die sich noch an Bord des Rettungsschiffes "Open Arms" vor der Insel Lampedusa befinden, genehmigt. Die Polizei erreichte das spanische Schiff, um die Evakuierungsprozeduren zu starten, berichteten italienische Medien am Samstag. Das Vorgehen folgte einem Brief von Premier Giuseppe Conte an Innenminister Matteo Salvini. Conte hatte sich darin für die Landung der Minderjährigen aus humanitären Gründen ausgesprochen.

Hochschwangere Kärntnerin wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

Paternion - Eine 31-jährige, hochschwangere Kärntnerin ist in der Nacht auf Samstag von der Polizei tot in ihrer Badewanne aufgefunden worden. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Zwei Kinder der Frau, drei und vier Jahre alt, befanden sich in der Wohnung. Sie wurden ins Landeskrankenhaus Villach zur Betreuung gebracht. Eine Obduktion des Opfers wurde angeordnet, ein Ergebnis war zunächst noch ausständig.

Gefecht indischer und pakistanischer Soldaten in Kaschmir

Srinagar - An der Grenzlinie zwischen dem indischen und dem pakistanischen Teil der umstrittenen Himalaya-Region Kaschmir haben sich Soldaten aus beiden Ländern am Samstag ein heftiges Feuergefecht geliefert. Ein Regierungsvertreter aus Neu-Delhi sprach von "schweren" Gefechten. Ein indischer Soldat soll dabei getötet worden sein. Pakistan äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Opposition und Militär machen Weg für Sudans Übergangsregierung frei

Khartum - Militär und Opposition im Sudan haben mit einer abschließenden Vereinbarung den Weg für eine geplante Übergangsregierung freigemacht. Vertreter beider Seiten unterzeichneten sie am Samstag in der Hauptstadt Khartoum im Beisein ausländischer Regierungsvertreter. Den bisherigen Plänen zufolge soll eine dreijährige Übergangsphase in Wahlen münden. Im April hatte das Militär nach wochenlangen Protesten Präsident Omar al-Baschir gestürzt. Daraufhin war es zu Zusammenstößen gekommen.

Neues Protest-Wochenende in Hongkong

Hongkong - Zehntausende Menschen sind zu einem neuen Protest-Wochenende auf die Straßen Hongkongs zurückgekehrt. Vor allem schwarz gekleidete junge Demonstranten beteiligten sich am Samstag an einem Protestmarsch gegen die Regierung, der zunächst friedlich blieb. Auch Familien mit Kinderwagen waren dabei. Gegen Abend, als sich der Marsch auflöste, versammelten sich einige Hundert vermummte Demonstranten vor einem Polizeirevier.

Parteien befürworten "Klima-Check" von Gesetzen

Wien - ÖVP, SPÖ, NEOS, JETZT und die Grünen sprechen sich dafür aus, dass Gesetze und Verordnungen verpflichtend auf ihre Klimaverträglichkeit bewertet werden sollen - samt einer externen, unabhängigen Kontrolle durch die Wissenschaft. Das geht aus den Beantwortungen eines Fragebogens zum Thema Klimapolitik der Umweltorganisation WWF hervor. Die FPÖ will einen "Nachhaltigkeits-Check für alle Maßnahmen". Projekte, die beim "Klima-Check" durchfallen, müssten "gestoppt, grundlegend verändert oder durch eine klimafreundliche Lösung ersetzt werden", fordert der WWF.

83-Jährige in Niederösterreich erstochen - Mann geständig

Gloggnitz - Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 83-Jährige in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) hat der Verdächtige die Tat laut Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zugegeben. Zum Motiv machte der Sprecher am Samstag keine Angaben. Dieses sei ebenso wie der Hergang "Gegenstand der Ermittlungen". Der 38-Jährige werde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. U-Haft wurde in Aussicht gestellt. Der Rumäne soll die Pensionistin Freitagmittag auf offener Straße mit einem Messer angegriffen haben, die Frau erlag kurz darauf ihren Verletzungen.

