28 minderjährige Migranten dürfen "Open Arms" verlassen

Madrid/Rom - Die italienischen Behörden haben die Landung von 28 minderjährigen Migranten, die sich noch an Bord des Rettungsschiffes "Open Arms" vor der Insel Lampedusa befinden, genehmigt. Die Polizei erreichte das spanische Schiff, um die Evakuierungsprozeduren zu starten, berichteten italienische Medien am Samstag. Das Vorgehen folgte einem Brief von Premier Giuseppe Conte an Innenminister Matteo Salvini. Conte hatte sich darin für die Landung der Minderjährigen aus humanitären Gründen ausgesprochen.

Hochschwangere Kärntnerin wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

Paternion - Eine 31-jährige, hochschwangere Kärntnerin ist in der Nacht auf Samstag von der Polizei tot in ihrer Badewanne aufgefunden worden. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Zwei Kinder der Frau, drei und vier Jahre alt, befanden sich in der Wohnung. Sie wurden ins Landeskrankenhaus Villach zur Betreuung gebracht. Eine Obduktion des Opfers wurde angeordnet, ein Ergebnis war zunächst noch ausständig.

Einzelproteste der Opposition nach Demonstrationsverbot in Moskau

Moskau - Wenige Dutzend Anhänger der liberalen Opposition haben in Moskau nach einem Demonstrationsverbot der russischen Behörden mit Einzelprotesten für freie Kommunalwahlen demonstriert. Ein ursprünglich geplanter Protestmarsch war von den russischen Behörden nicht genehmigt worden. An einem genehmigten Protestzug der Kommunistischen Partei beteiligten sich unterdessen am Samstag rund 4.000 Menschen.

Abkommen im Sudan macht Weg frei für Übergangsregierung

Khartum - Im Sudan haben das Militär und die prodemokratische Opposition mit der Unterzeichnung eines Abkommens zur Machtteilung den Weg für eine Übergangsregierung freigemacht. Die am Samstag von beiden Seiten unterzeichnete Verfassungserklärung soll die Aufteilung der Macht regeln und einer Zivilregierung den Weg ebnen. Dazu soll ein gemeinsamer Rat aus Militärangehörigen und Zivilpersonen gebildet werden, der drei Jahre und drei Monate an der Macht ist. Bei der Unterzeichnung des Abkommens waren auch zahlreiche ranghohe Politiker-Delegationen aus den Nachbarländern anwesend.

Bericht: Supertanker "Grace 1" verlässt Gibraltar nicht vor Sonntag

Teheran - Der mehr als sechs Wochen lang festgesetzte Supertanker "Grace 1" mit iranischem Öl an Bord wird voraussichtlich nicht vor Sonntag die Gewässer vor Gibraltar verlassen. Es würden sechs neue Crewmitglieder und ein neuer Kapitän erwartet, was die Abfahrt des Tankers verzögere, berichtete die Zeitung "Gibraltar Chronicle" unter Berufung auf eine mit dem Fall gut vertraute Quelle. Das Schiff wurde laut Medienberichten mittlerweile auf den Namen "Adrian Darya" umgetauft.

Zwei Tote bei Messerangriff am Bahnhof von Iserlohn

Iserlohn - Bei einem Messerangriff am Bahnhof der deutschen Stadt Iserlohn sind am Samstag ein 23-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau ums Leben gekommen. Ein dringend tatverdächtiger 43-Jähriger sei am Nachmittag widerstandlos am Tatort festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere bisherigen Ermittlungen lassen keinen anderen Schluss zu, als dass es sich um eine Beziehungstat handelt." Der Bahnhof wurde abgesperrt.

Neun Tote bei Hotelbrand in Odessa

Odessa - Ein Brand in einem Billighotel in der ukrainischen Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer hat neun Menschen das Leben gekostet. Zehn weitere Menschen wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten. Zunächst war von acht Toten die Rede gewesen, allerdings fanden die Einsatzkräfte später noch eine Leiche in einem Zimmer. Teile des Hotels brannten völlig aus. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften.

(Schluss) grh/vas