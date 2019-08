Abkommen im Sudan macht Weg frei für Übergangsregierung

Khartum - Im Sudan haben das Militär und die prodemokratische Opposition mit der Unterzeichnung eines Abkommens zur Machtteilung den Weg für eine Übergangsregierung freigemacht. Die am Samstag von beiden Seiten unterzeichnete Verfassungserklärung soll die Aufteilung der Macht regeln und einer Zivilregierung den Weg ebnen. Dazu soll ein gemeinsamer Rat aus Militärangehörigen und Zivilpersonen gebildet werden, der drei Jahre und drei Monate an der Macht ist. Bei der Unterzeichnung des Abkommens waren auch zahlreiche ranghohe Politiker-Delegationen aus den Nachbarländern anwesend.

28 minderjährige Migranten dürfen "Open Arms" verlassen

Madrid/Rom - Die italienischen Behörden haben die Landung von 28 minderjährigen Migranten, die sich noch an Bord des Rettungsschiffes "Open Arms" vor der Insel Lampedusa befinden, genehmigt. Die Polizei erreichte das spanische Schiff, um die Evakuierungsprozeduren zu starten, berichteten italienische Medien am Samstag. Das Vorgehen folgte einem Brief von Premier Giuseppe Conte an Innenminister Matteo Salvini. Conte hatte sich darin für die Landung der Minderjährigen aus humanitären Gründen ausgesprochen.

Viele Tote nach Explosion in Hochzeitshalle in Kabul befürchtet

Kabul - Nach einer Explosion in einer Hochzeitshalle in der afghanischen Hauptstadt Kabul werden viele Tote und Verletzte befürchtet. Das Innenministerium teilte am Sonntag auf Twitter mit, die Explosion habe sich kurz vor 23.00 Uhr in der Hochzeitshalle "Dubai" im Südwesten der Stadt ereignet. Es sei noch nicht klar, was die Explosion auslöste. Sie habe sich in der Nähe des Bräutigams ereignet. Zig Zivilisten seien verletzt und getötet worden.

Kramp-Karrenbauer dementiert Forderung nach Parteiausschluss Maaßens

Berlin - In der Diskussion um den früheren Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer klargestellt, sie fordere nicht dessen Ausschluss aus der Partei. Sie habe "weder im Interview noch an anderer Stelle ein Parteiausschlussverfahren gefordert", betonte Kramp-Karrenbauer am Samstag. In einem Interview mit der Funke Mediengruppe hatte sie zuvor gesagt, es gebe "aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen". Sie sehe jedoch "bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet".

Hunderttausende bei erneuten Protesten in Hongkong erwartet

Hongkong - In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong gehen die Proteste gegen den Einfluss aus Peking an diesem Sonntag in eine neue Runde. Die Demokratiebewegung hofft darauf, wieder Hunderttausende zu einer Demonstration auf die Straße zu bringen. Am Samstag hatten sich bereits mehr als 50.000 Menschen an einem Protestmarsch für Freiheit und Demokratie beteiligt. Die Proteste dauern schon mehr als zweieinhalb Monate. International gibt es Sorge vor einer gewaltsamen Niederschlagung.

Hochschwangere Kärntnerin wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

Paternion - Eine 31-jährige, hochschwangere Kärntnerin ist in der Nacht auf Samstag von der Polizei tot in ihrer Badewanne aufgefunden worden. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Zwei Kinder der Frau, drei und vier Jahre alt, befanden sich in der Wohnung. Sie wurden ins Landeskrankenhaus Villach zur Betreuung gebracht. Eine Obduktion des Opfers wurde angeordnet, ein Ergebnis war zunächst noch ausständig.

Unzufriedener Restaurant-Gast erschoss Kellner in Frankreich

Paris - Offenbar aus Wut über langsame Bedienung hat ein Restaurant-Gast in Frankreich einen Kellner erschossen. Nach Ermittlerangaben ärgerte sich der Kunde bei dem Vorfall am Freitagabend im Vorort Noisy-le-Grand östlich von Paris, weil sein Sandwich nicht schnell genug zubereitet wurde. Er zückte eine Pistole und schoss dem Kellner in die Schulter. Das Opfer, ein 28-Jähriger, starb noch am Tatort. Der Täter flüchtete, nach ihm wurde am Samstag weiter gefahndet.

Stiglitz eröffnet Alpbacher Gesundheitsgespräche

Alpbach - Das diesjährige Forum Alpbach hat sich das Generalthema "Freiheit und Sicherheit" gegeben. Am Sonntag beginnen dazu die Gesundheitsgespräche (bis 20. August) mit einer Rede von US-Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz. Immerhin geht es - gegenüber den Patienten oft bestritten, politisch aber ständig diskutiert - im Gesundheitswesen immer mehr um die Finanzen.

