Abkommen im Sudan macht Weg frei für Übergangsregierung

Khartum - Im Sudan haben das Militär und die prodemokratische Opposition mit der Unterzeichnung eines Abkommens zur Machtteilung den Weg für eine Übergangsregierung freigemacht. Die am Samstag von beiden Seiten unterzeichnete Verfassungserklärung soll die Aufteilung der Macht regeln und einer Zivilregierung den Weg ebnen. Dazu soll ein gemeinsamer Rat aus Militärangehörigen und Zivilpersonen gebildet werden, der drei Jahre und drei Monate an der Macht ist.

28 minderjährige Migranten dürfen "Open Arms" verlassen

Madrid/Rom - Die italienischen Behörden haben die Landung von 28 minderjährigen Migranten, die sich noch an Bord des Rettungsschiffes "Open Arms" vor der Insel Lampedusa befinden, genehmigt. Die Polizei erreichte das spanische Schiff, um die Evakuierungsprozeduren zu starten, berichteten italienische Medien am Samstag. Das Vorgehen folgte einem Brief von Premier Giuseppe Conte an Innenminister Matteo Salvini. Conte hatte sich darin für die Landung der Minderjährigen aus humanitären Gründen ausgesprochen.

Viele Tote nach Explosion in Hochzeitshalle in Kabul befürchtet

Kabul - Nach einer Explosion in einer Hochzeitshalle in der afghanischen Hauptstadt Kabul werden viele Tote und Verletzte befürchtet. Das Innenministerium teilte am Sonntag auf Twitter mit, die Explosion habe sich kurz vor 23.00 Uhr in einer Hochzeitshalle im Südwesten der Stadt ereignet. Es sei noch nicht klar, was die Explosion auslöste. Sie habe sich in der Nähe des Bräutigams ereignet. Dutzende Zivilisten seien verletzt und getötet worden.

Hunderttausende bei erneuten Protesten in Hongkong erwartet

Hongkong - In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong gehen die Proteste gegen den Einfluss aus Peking heute in eine neue Runde. Die Demokratiebewegung hofft darauf, wieder Hunderttausende zu einer Demonstration auf die Straße zu bringen. Am Samstag hatten sich bereits mehr als 50.000 Menschen an einem Protestmarsch für Freiheit und Demokratie beteiligt. Die Proteste dauern schon mehr als zweieinhalb Monate. International gibt es Sorge vor einer gewaltsamen Niederschlagung.

London fürchtet bei Hard Brexit Lebensmittel- und Benzin-Engpässe

London - Für den Fall eines harten Brexits rechnet die britische Regierung einem Medienbericht zufolge mit Engpässen bei Lebensmitteln, Benzin und Medikamenten. Das schreibt die Zeitung "Sunday Times" unter Berufung auf Regierungsdokumente. Der britische Premierminister Boris Johnson hat angekündigt, den Brexit spätestens am 31. Oktober vollziehen zu wollen, mit oder ohne einem Abkommen mit der EU. Das dürfte die Wirtschaft nach Ansicht der britischen Notenbank letztlich in die Rezession stürzen.

Stiglitz eröffnet Alpbacher Gesundheitsgespräche

Alpbach - Das diesjährige Forum Alpbach hat sich das Generalthema "Freiheit und Sicherheit" gegeben. Heute beginnen dazu die Gesundheitsgespräche (bis 20. August) mit einer Rede von US-Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz. Immerhin geht es - gegenüber den Patienten oft bestritten, politisch aber ständig diskutiert - im Gesundheitswesen immer mehr um die Finanzen.

Djokovic muss sich im Cincinnati-Semifinale Medvedev beugen

Cincinnati - Novak Djokovic ist im Semifinale des Masters-1000-Turniers in Cincinnati ausgeschieden: Die Nummer 1 der Welt musste sich am Samstag (Ortszeit) dem 23-jährigen Russen Daniil Medvedev mit 6:3, 3:6 und 3:6 geschlagen geben, der heute (ab 22.00 MESZ) im Finale auf den als Nummer 16 gesetzten Belgier David Goffin trifft.

