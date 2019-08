Spanien bietet "Open Arms" Hafen an - Migranten springen über Bord

Madrid - Nach zweieinhalb Wochen auf See hat Spanien dem Rettungsschiff "Open Arms" offiziell Algeciras in Andalusien als sicheren Hafen angeboten. "Ich habe veranlasst, dass der Hafen von Algeciras für den Empfang der #OpenArms aktiviert werden soll", twitterte der sozialistische Ministerpräsident Pedro S�nchez am Sonntag. "Spanien handelt immer in humanitären Notfällen." Die Lage auf der "Open Arms" sei so schlimm, dass mehrere Migranten ins Meer gesprungen seien, schrieb der Gründer der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms, Oscar Camps, am Sonntag zu einem entsprechenden Video auf Twitter.

Neue Großkundgebung in Hongkong - Hunderttausende trotzen Peking

Hongkong - Allen Drohungen aus Peking zum Trotz sind in Hongkong wieder Hunderttausende Anhänger der Demokratiebewegung auf die Straße gegangen. Bei der zentralen Kundgebung in der Innenstadt der ehemaligen britischen Kolonie war der Victoria-Park am Sonntag bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch auf den Straßen rundum war kaum noch ein Durchkommen. Die Menschen ließen sich auch von heftigem Regen nicht davon abbringen, lautstark Freiheit und Demokratie zu verlangen. Bis zum frühen Abend (Ortszeit) blieb alles friedlich.

IS bekannte sich zu Angriff in Hochzeitshalle in Kabul

Kabul - Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat sich zu dem Anschlag in einer Hochzeitshalle in der afghanischen Hauptstadt Kabul am Samstagabend bekannt. In einer über das Internet verbreiteten Nachricht hieß es, ein Selbstmordattentäter habe bei einer Versammlung von "Häretikern" eine Sprengstoffweste gezündet. Der Angriff war die tödlichste Attacke in Afghanistan seit Jahresbeginn. Offiziellen Angaben zufolge wurden dabei mindestens 63 Menschen getötet und mehr als 180 weitere verletzt.

Ibiza-Video: Hofer betrachtet Strache-Aussagen als Privatmeinung

Wien - FPÖ-Chef Norbert Hofer hat am Sonntag im Ö1-"Sonntagsjournal" die jüngsten Attacken seines Vorgängers Heinz-Christian Strache gegen ÖVP-Chef Sebastian Kurz als dessen Privatmeinung bezeichnet. Dass Strache im Rückblick auf das Koalitions-Aus nach dem Ibiza-Skandal Kurz "Wortbruch" vorgeworfen hatte, will Hofer "gar nicht großartig beurteilen, das hat mein Vorgänger als Privatperson gemacht". Hofer sagte erneut, dass er die Koalition mit der ÖVP fortsetzen wolle.

ÖVP nennt Identitären-Verbot als Koalitionsbedingung

Wien - Die ÖVP verstärkt nach dem Nein des geschäftsführenden FPÖ-Klubobmanns Herbert Kickl zum Verbot der Identitären Bewegung ihre entsprechende Forderung. ÖVP-Klubchef August Wöginger erklärte am Sonntag, "dass das Verbot der Identitären in einer zukünftigen Regierung angegangen werden muss". Dass "ausgerechnet Herbert Kickl nun zum obersten Schutzpatron der Identitären" werde, sei "besonders pikant", sagte Wöginger. Die FPÖ reagierte ihrerseits mit scharfer Kritik an der ÖVP.

Diesjähriges Forum Alpbach feierlich eröffnet

Alpbach - Das diesjährige Forum Alpbach in Tirol ist am Sonntag feierlich eröffnet worden, es hat sich das Generalthema "Freiheit und Sicherheit" gegeben. Am Sonntag beginnen dazu die Gesundheitsgespräche (bis 20. August) mit einer Rede von US-Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz. Insgesamt werden bis 30. August rund 5.200 Teilnehmer erwartet, darunter auch heuer wieder prominente Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Hochschwangere Kärntnerin getötet: Verdächtiger wird befragt

Paternion - Die Ermittler haben im Fall der getöteten hochschwangeren Kärntnerin am Sonntag einen Verdächtigen ausgemacht. Der Mann werde aktuell befragt, sagte Staatsanwaltschafts-Sprecherin Tina Frimmel-Hesse auf APA-Anfrage. "Es gibt mehrere mögliche Verdächtige, bei einem von ihnen ist die Polizei jetzt dran", sagte sie. Ob es der Mann sei, der nach der Tat beim Verlassen der Wohnung beobachtet wurde, könne sie nicht sagen, so die Staatsanwältin. Das Verfahren werde jedenfalls wegen des Verdachts des Mordes geführt.

Frequency - Positive Bilanz der Einsatzkräfte

St. Pölten - Eine positive Bilanz haben die Einsatzkräfte nach dem Frequency-Festival in St. Pölten gezogen. Das Rote Kreuz führte 2.086 Versorgungen durch, der ÖAMTC rechnete mit insgesamt rund 300 Pannenhilfen. Laut Polizei gab es weniger Anzeigen als in den Vorjahren. In der Nacht auf Sonntag wurden Zelte aufgeschlitzt und angezündet, verletzt wurde niemand. Bei der Abreise kam es unfallbedingt zu größeren Staus.

