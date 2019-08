Breite Bestürzung über Tod von Ex-Sozialminister Hundstorfer

Wien - Der frühere Sozialminister und ÖGB-Präsident Rudolf Hundstorfer (SPÖ) ist unerwartet im Alter von 67 Jahren gestorben. Trauerbekundungen reichten von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzlerin Brigitte Bierlein über die eigene Partei und die Gewerkschaft bis zu den Vertretern aller politischer Lager. Gewürdigt wurden vor allem Hundstorfers soziales Engagement und Handschlagqualität. Hundstorfer soll sich gerade auf Urlaub in Kroatien befunden haben. Die genauen Umstände seines Todes wurden nicht kommuniziert.

ÖVP legte Parteispenden aus 2018 und 2019 offen

Wien - Die ÖVP hat am Dienstag die Spenden an die Bundespartei aus 2018 und dem ersten Halbjahr 2019 veröffentlicht. Insgesamt flossen in diesem Zeitraum 2,76 Millionen Euro an die Türkisen. Größte Einzelspenderin war Milliardärin Heidi Goess-Horten, die die Volkspartei mit insgesamt 931.000 Euro bedachte und mit der Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im "Ibiza-Video" prahlte. Die Grünen orteten einen "neuerlichen Spendenskandal". Die Spenden-Offenbarung der ÖVP sorgte auch bei NEOS und FPÖ für scharfe Kritik.

Ibiza-Video: Hausdurchsuchung bei involviertem Anwalt

Wien - Nach den Hausdurchsuchungen bei Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus haben die Soko Ibiza und die Staatsanwaltschaft Wien am Dienstag eine Hausdurchsuchung auch bei jenem Anwalt durchgeführt, der am Zustandekommen des Ibiza-Videos beteiligt gewesen sein soll. Das berichteten die ORF-Radios. Die Vorwürfe lauten auf Täuschung und verbotene Aufnahme. Die Staatsanwaltschaft bestätigt die Hausdurchsuchung laut dieser Medienberichte nicht.

Gericht auf Sizilien ordnet Landung der "Open Arms"-Migranten an

Rom - Die Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Agrigent hat am Dienstag die Konfiszierung des spanischen Migranten-Rettungsschiffes "Open Arms" vor der süditalienischen Insel Lampedusa sowie die Evakuierung der Migranten an Bord beschlossen. Dies teilte der italienische Innenminister Matteo Salvini auf Facebook mit. Die sizilianische Justiz leitete aufgrund einer Anzeige der Hilfsorganisation "Proactiva Open Arms", die das Schiff betreibt, eine Untersuchung in Zusammenhang mit der "Open Arms" ein. Das Schiff wartet seit Tagen vor Lampedusa, um in den dortigen Hafen einlaufen und die im Mittelmeer aufgenommenen Migranten absetzen zu können.

Briten konzentrieren sich bei EU-Treffen auf sich selbst

London - Ab 1. September will Großbritannien seine Vertreter bis 31. Oktober, dem geplanten Termin für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, nur mehr zu EU-Treffen von "bedeutendem nationalen Interesse" schicken. Der Schritt wurde der ständigen Vertretung des Vereinigten Königreichs in Brüssel damit begründet, dass sich die Beamten dadurch auf "die zukünftige Beziehung mit der EU und anderen Partnern weltweit" konzentrieren könnten. Premierminister Boris Johnson wird demnach weiterhin am Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs teilnehmen.

Italiens Premier Conte tritt zurück und attackiert Salvini

Rom - Die von der rechten Regierungspartei Lega ausgelöste Regierungskrise in Italien hat am Dienstag zum Ende des Populisten-Kabinetts um den parteilosen Premier Giuseppe Conte geführt. Der Regierungschef kündigte am Ende einer einstündigen Ansprache vor dem Senat seinen Rücktritt an. Er zog damit die Konsequenzen des Misstrauensantrags, den die Lega gegen ihn am 9. August eingereicht hatte. Wiederholt kritisierte Conte Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini als "verantwortungslos", weil er eine Regierungskrise heraufbeschworen hatte.

Iran-Tanker: USA warnen Griechenland vor "Terroristen-Hilfe"

Teheran/Washington - Die USA haben Griechenland und alle Häfen im Mittelmeer gewarnt, den aus Gibraltar kommenden iranischen Supertanker nicht andocken zu lassen. Geschäfte mit dem Schiff entsprächen einer Unterstützung von Terroristen, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Dienstag. Athen hat nach eigenen Angaben bisher aber ohnehin keine offizielle Anfrage über eine Anlegeerlaubnis. Der Tanker soll nach US-Angaben im Dienst der iranischen Revolutionsgarden stehen, die von den USA als Terrororganisation eingestuft werden.

50 Menschen in Südspanien wegen Listeriose im Krankenhaus

Madrid - Wegen eines Listeriose-Ausbruchs sind in Südspanien 53 Menschen ins Krankenhaus gebracht worden, darunter 18 Schwangere und zwei Neugeborene. Eine 90-jährige Patientin starb in Sevilla im Krankenhaus an der Infektionskrankheit, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Insgesamt gab es 114 bestätigte Fälle von Listeriose. Die Regionalregierung warnte in der vergangenen Woche einem faschierten Braten einer Firma in der Regionalhauptstadt Sevilla. Das Unternehmen wurde geschlossen und die Ware zurückgerufen.

(Schluss) apo