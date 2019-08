Italiens Staatschef gibt mehr Zeit für Verhandlungen

Rom - Am Ende zweitägiger Konsultationsgespräche zur Abwendung vorgezogener Parlamentswahlen in Italien gibt Staatschef Sergio Mattarella den Parteien mehr Zeit für Regierungsgespräche. Laut Mattarella gibt seitens der Parteien Verhandlungsbereitschaft, eine neue Mehrheit zu finden. Derzeit zeichnen sich Verhandlungen zwischen den bisher regierenden Fünf-Sternen und den Sozialdemokraten (PD) ab. Mattarella drängte die Parteien zu raschem Handeln, da Italien vor mehreren entscheidenden Terminen stehe.

Macron zu Johnson: Zeit für Brexit-Abkommen reicht nicht

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat dem britischen Premierminister Boris Johnson bei einem Treffen in Paris in der Brexit-Debatte klare Grenzen aufgezeigt. Die Zeit reiche nicht mehr, um ein vollkommen neues Abkommen zwischen der EU und Großbritannien auszuhandeln, sagte Macron am Donnerstag an der Seite seines Staatsgasts im Elysee-Palast. Der britische Premier gab sich wie hingengen wie schon am Mittwoch in Berlin optimistisch. Johnson plädierte dafür, den Brexit "vernünftig und pragmatisch sowie im Interesse beider Seiten" zu regeln und nicht bis zum 31. Oktober zu warten.

FPÖ und JETZT kritisieren ÖVP-Nähe der Soko Ibiza

Wien - Mit harter Kritik an angeblicher ÖVP-Nähe der Soko Ibiza waren am Donnerstag FPÖ und JETZT-Abgeordneter Peter Pilz auf einer Wellenlänge. Die FPÖ forderte eine Neubesetzung der Sonderkommission mit unabhängigen Experten. Pilz sprach sich für eine Nationalratssondersitzung binnen 14 Tagen aus und forderte Justizminister Clemens Jabloner in der Causa zum Handeln auf. Für die ÖVP sind die Vorwürfe "absurd".

Gudenus weist Causa Casinos-Vorwurfe zurück

Wien/Gumpoldskirchen - Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus weist im "Presse"-Interview Vorwürfe gegen ihn in der Causa Casinos zurück. Es wäre "tollkühn", ihm zu unterstellen, er hätte auf eine Bestellung Einfluss nehmen können. Nämlich die seines Freundes Peter Sidlo zum Casinos-Vorstand, für die er angeblich Änderungen im Kleinen Glücksspiel versprochen haben soll. "Die Unterstellungen sind rechtlich und realpolitisch völlig absurd und denkunmöglich", sagte Gudenus, bei dem - ebenso wie bei Heinz-Christian Strache - eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde.

79-Jährige stürzte am Loser in den Tod

Altaussee - Eine 79-Jährige Niederösterreicherin ist am Donnerstag bei einer Wanderung am Loser über eine Felswand abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die Frau aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems hatte laut Polizei gemeinsam mit einer Gruppe von 24 Personen einen Ausflug unternommen. Gegen 12.30 Uhr wanderte die Gruppe auf einem markierten Weg zwischen dem Attenkogel und dem Greimuth. Plötzlich rutschte die 79-Jährige laut Zeugenaussagen aus, stürzte über eine Felswand rund 100 Meter ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Tote bei Gewitter im polnischen Teil des Tatra-Gebirges

Zakopane - Bei einem heftigen Gewitter im Tatra-Gebirge sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Mehr als 20 weitere Menschen hätten am Donnerstag während des unerwarteten Unwetters in Polen und der Slowakei Verletzungen erlitten, teilten Rettungskräfte mit. Die meisten Opfer gab es auf polnischer Seite des Gebirges, ein Toter wurde aus der Slowakei gemeldet. Der Wetterumschwung war den Medienberichten zufolge plötzlich gekommen, so dass das Gewitter zahlreiche Touristen im Tatra-Gebirge überraschte.

Rammstein starteten mit Händel und Rauch im Happel-Stadion

Wien - Wenn mit Rammstein eine der größten Bombastgruppen dieses Planeten ein Konzert startet, dann mit Pauken und Trompeten - im wahrsten Sinn des Wortes: Mit Händels Feuerwerksmusik als Intro feierte die deutsche Kultband am Donnerstagabend den Auftakt zu ihrem Wiener Doppel im Ernst-Happel-Stadion - bevor eine erste Rauchexplosion barockem Tand ein Ende setzte. Auf der zu erwartenden Setlist standen acht Nummern ihres neuen, unbetitelten Studioalbums, den großen Hits wie "Mein Herz brennt" oder "Du riechst so gut" gegenüber.

