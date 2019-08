ÖVP will Kopftuchverbot ausweiten

Wien - Die ÖVP widmet einen Teil ihres Wahlprogramms dem Thema "Religion in der Schule". Die Vorschläge betreffen vor allem den islamischen Religionsunterricht und muslimische Schüler. So fordert die ÖVP - laut einem am Freitag veröffentlichten Papier - die Ausweitung des Kopftuchverbots auf Unterstufe und Lehrerinnen. Die geplatzte türkis-blaue Regierung hat bereits zwei Kopftuch-Verbote eingeführt: Im November 2018 wurde es für Kindergartenkinder, im Mai 2019 für Volksschülerinnen beschlossen.

Vor G-7-Gipfel: Macron trifft NGO-Vertreter

Paris - Nach dem Tauziehen um die Teilnahme von Nichtregierungsorganisationen (NGO) am Gipfel der sieben großen Industrienationen trifft sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron mit NGO-Mitarbeitern. Am Freitag werde Macron mit ihnen in Paris zu Mittag essen, teilte der �lys�epalast mit. Am Vormittag stand demnach ein Treffen mit einem Beratungsgremium für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf der Agenda. Am Nachmittag sollte der französische Staatschef Unternehmensvertreter und andere Gruppen zu einem Gespräch über Ungleichheit und Umweltschutz treffen.

Waldbrände: Bolsonaro will keine Ratschläge aus dem Ausland

Brasilia/Biarritz - Angesichts der besorgten Reaktionen auf die verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet verbittet sich Brasiliens Staatsführung Ratschläge aus dem Ausland. "Die brasilianische Regierung ist weiterhin offen für einen Dialog, der auf objektiven Daten und gegenseitigem Respekt beruht", schrieb Präsident Jair Bolsonaro am Donnerstag auf Twitter. "Der Vorschlag des französischen Präsidenten, die Probleme des Amazonas auf dem G-7-Gipfel zu diskutieren, ohne die Länder der Region zu beteiligen, lässt aber auf eine kolonialistische Denkweise schließen", wetterte Bolsonaro.

USA und Russland werfen sich gegenseitig Wettrüsten vor

New York/Washington/Moskau - Die USA und Russland haben sich im UNO-Sicherheitsrat gegenseitig vorgeworfen, ein neues Wettrüsten anzuheizen. Der stellvertretende russische UNO-Botschafter Dmitri Poljanski sagte am Donnerstag im Sicherheitsrat in New York, der Test einer US-Mittelstreckenrakete vor wenigen Tagen zeige, dass die USA "bereit für einen neuen Rüstungswettlauf" seien. Russland dagegen setze auf einen "ernsthaften Dialog" zur Rüstungskontrolle. Der US-Diplomat Jonathan Cohen entgegnete, Russland und China würden von den USA Zurückhaltung bei der Rüstung erwarten, während sie selbst "unvermindert und unverfroren" Aufrüstung betrieben. Der US-Waffentest vom vergangenen Sonntag sei "weder provokativ, noch destabilisierend". Russland selbst habe den Bruch des INF-Abrüstungsvertrages herbeigeführt.

Youtube löscht Kanäle im Zusammenhang mit Hongkong-Protesten

Hongkong/Mountain View - Youtube hat ein Netzwerk aus 210 Kanälen von seiner Videoplattform entfernt, über die koordiniert Stimmung rund um die Demonstrationen in Hongkong gemacht worden war. Die Google-Tochterfirma verwies in einem Blogeintrag vom Donnerstag indirekt auf China als Urheber. Die Entdeckung decke sich mit jüngsten Erkenntnissen von Twitter und Facebook - die ihrerseits Anfang der Woche auf eine Kampagne aus China verwiesen hatten, mit der die Demonstranten diskreditiert werden sollten.

Italiens Staatschef gibt mehr Zeit für Verhandlungen

Rom - Am Ende zweitägiger Konsultationsgespräche zur Abwendung vorgezogener Parlamentswahlen in Italien gibt Staatschef Sergio Mattarella den Parteien mehr Zeit für Regierungsgespräche. Laut Mattarella gibt seitens der Parteien Verhandlungsbereitschaft, eine neue Mehrheit zu finden. Derzeit zeichnen sich Verhandlungen zwischen den bisher regierenden Fünf-Sternen und den Sozialdemokraten (PD) ab. Mattarella drängte die Parteien zu raschem Handeln, da Italien vor mehreren entscheidenden Terminen stehe.

Nachtarbeit dürfte laut Expertengruppe Krebsrisiko erhöhen

Decines-Charpieu bei Lyon - Arbeiten wenn andere schlafen: Krankenpfleger, Fließbandarbeiter oder Flugbegleiter machen beruflich regelmäßig die Nacht durch. Für den Körper ist das besonders belastend. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) bestätigt nun auf Basis neuer Studien ihre frühere Einschätzung, dass Nachtarbeit wahrscheinlich krebserregend ist. Allerdings sind noch viele Fragen offen. Das Arbeiten in Nachtschicht fällt damit in die Gruppe 2A - wahrscheinlich karzinogen. Dazu gehören auch etwa der umstrittene Pflanzenschutz-Wirkstoff Glyphosat und der Verzehr von rotem Fleisch.

Schönbrunner Panda-Männchen "Yuan Yuan" ist 20

Wien - Im Wiener Tiergarten Schönbrunn feiert am Freitag ein Publikumsliebling runden Geburtstag: Panda-Männchen "Yuan Yuan" wird 20 Jahre alt. Geschenke gab es schon, "gefeiert" wurde dem Wesen des Jubilars entsprechend "gelassen und verfressen", berichtete der Zoo. Am Geburtstag selbst gibt es natürlich noch ein Packerl. Der mittlerweile rund 120 Kilogramm schwere "Yuan Yuan" war im April ins Schönbrunner Panda-Haus gezogen.

