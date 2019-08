Bolsonaro erwägt Militäreinsatz wegen Bränden im Amazonasgebiet

Brasilia - Angesichts der verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet erwägt der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Entsendung der Streitkräfte. Soldaten könnten bei der Brandbekämpfung helfen, sagte der Staatschef am Freitag. Bolsonaro unterzeichnete zudem eine Anordnung, die alle Minister dazu auffordert, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Brände im Amazonasgebiet zu überwachen und zu bekämpfen. Indes riefen die Brände auch die EU-Kommission auf den Plan. Brüssel sieht den Mercosur-Deal als bestes Instrument um Einfluss auf die brasilianische Regierung auszuüben.

"Ocean Viking"-Migranten landen auf Malta - EU zufrieden

Rom - Nach zwei Wochen auf hoher See ist es am Freitag zu einer Lösung für die 356 Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Ocean Viking"gekommen. Maltesische Marineschiffe werden die Migranten nach La Valletta führen. Sie sollen dann von Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, Portugal und Rumänien aufgenommen werden, wie die Behörden Maltas am Freitag mitteilten. EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos begrüßte die Initiative Maltas und sein Engagement für eine Lösung.

Fünf Sterne starteten Regierungsgespräche mit PD in Italien

Rom - Nachdem Italiens Staatschef Sergio Mattarella den Parteien mehr Zeit für Regierungsgespräche gegeben hat, starteten am Freitag Verhandlungen zwischen den Fünf Sternen und den Sozialdemokraten (PD). Die beiden Parteien prüfen die Möglichkeit, eine Koalition auf die Beine zu stellen, die bis Ende der Legislaturperiode 2023 hält. Innenminister Salvini warnte indes vor einer möglichen Regierung aus PD und Fünf Sternen. Die Aussicht einer Linksregierung sei "schauderhaft", so Salvini.

China kündigt weitere Vergeltungszölle auf US-Waren an

Peking/Washington - Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert weiter. China kündigte am Freitag Gegenmaßnahmen zu den jüngsten Zollplänen der USA an. Die Regierung in Peking will auf amerikanische Waren im Wert von etwa 75 Milliarden Dollar (knapp 68 Mrd. Euro) neue Abgaben zwischen fünf und zehn Prozent erheben, wie das Handelsministerium bekannt gab. Die Vergeltungszölle sollen ab dem 1. September bzw. 15. Dezember gelten. Betroffen sind gut 5.078 US-Produkte.

ÖVP will Kopftuchverbot ausweiten

Wien - Die ÖVP widmet einen Teil ihres Wahlprogramms dem Thema "Religion in der Schule". Die Vorschläge betreffen v.a. den islamischen Religionsunterricht und muslimische Schüler. So fordert die ÖVP - laut einem am Freitag veröffentlichten Papier - die Ausweitung des Kopftuchverbots auf Unterstufe und Lehrerinnen. FPÖ und JETZT sehen die Forderung als ein "billiges Ablenkungsmanöver von der ÖVP-Spendenaffäre". Auch bei SPÖ, NEOS und der Islamischen Glaubensgemeinschaft löste der Vorschlag heftige Kritik aus.

FPÖ und Grüne präsentierten erste Wahlplakate für NR-Wahl

Wien - Die FPÖ buhlt weiter um die Gunst der ÖVP - nun auch im öffentlichen Raum. Auf der ersten Plakatwelle der Freiheitlichen mit der "Doppelspitze" Norbert Hofer und Herbert Kickl wird um die Fortsetzung der türkis-blauen Koalition geworben. Angebliche Differenzen zwischen Kickl und Hofer stellten die beiden Politiker in Abrede, "zwischen uns passt kein Blatt Papier", sagte Hofer am Freitag. Auch die Grünen präsentierten ihre ersten Wahlkampfplakate für die kommende Nationalratswahl. Thematisch geht es bei den Kampagnensujets um Umwelt und Antikorruption.

Seniorenrat fordert doppelte Erhöhung für Kleinpensionen

Wien - Der Seniorenrat geht mit Forderungen in den Pensionsgipfel. Kleine Pensionen bis 1.250 Euro sollen 2020 um den doppelten Wert der gesetzlichen Anpassung, also um 3,6 Prozent erhöht werden. Darüber soll die Anpassung bis zur Höchstpension von derzeit 3.477 Euro bis auf 1,8 Prozent gesenkt werden. Höhere Pensionen sollen um 1,8 Prozent angehoben werden. ÖVP, SPÖ und FPÖ unterstützen den Vorschlag.

Die Wiener Börse tendiert im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag ihre Verluste weiter ausgebaut. Der ATX fiel um 0,70 Prozent auf 2.909,32 Zähler. Mit Blick auf die zweite Reihe legten die im standard market auction notierten Aktien von SW Umwelttechnik um fast zehn Prozent auf 18,80 Euro zu. Im ersten Halbjahr verdreifachte der Kärntner Betonfertigteil-Hersteller beinah seinen Nettogewinn auf 1,7 Mio. Euro. Während am Freitag der Unternehmenskalender für ATX-Konzerne leer bleibt, geht die Berichtssaison in der kommenden Woche mit Zahlen von unter anderem s Immo, Warimpex, Strabag und Porr zu Ende.

