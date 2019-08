USA und EU streiten zum G-7-Auftakt

Biarritz - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat den Gipfel der großen Industrienationen (G-7) in Biarritz eröffnet. "#G7Biarritz hat begonnen", teilte der Gastgeber des Toptreffens am Samstag via Kurznachrichtendienst Twitter mit. Bereits im Vorfeld gab es gegenseitige Drohgebärden von den USA und der EU. US-Präsident Donald Trump kündigte Strafzölle auf französischen Wein oder andere Vergeltungsmaßnahmen an, falls die Regierung in Paris bei ihren Plänen für eine Digitalsteuer bleiben sollte. EU-Ratspräsident Donald Tusk drohte daraufhin mit einer Reaktion. Am Samstagabend wollen die G-7-Chefs zunächst über außenpolitische Krisenherde beraten, am Sonntag dann über die Weltwirtschaft. Macron will aber auch die Waldbrände im Amazonas-Gebiet zum Thema machen.

Militäreinsatz zur Brandbekämpfung im Amazonasgebiet

Brasilia - Angesichts der verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet setzt die brasilianische Regierung nun Soldaten bei den Löscharbeiten und der Verfolgung von Brandstiftern ein. Der Militäreinsatz begann am Samstag im Bundesstaat Rondonia, wie Verteidigungsminister Fernando Azevedo e Silva mitteilte. Insgesamt stünden in der Region 44.000 Soldaten zur Verfügung. Bisher haben vier Bundesstaaten die Unterstützung der Streitkräfte angefordert.

Neue Gewalt zwischen Demonstranten und Polizei in Hongkong

Hongkong - Erstmals seit eineinhalb Wochen ist es bei Protesten der Demokratiebewegung in Hongkong wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Sicherheitskräfte gingen am Samstag mit Tränengas und Schlagstöcken gegen Demonstranten vor. Demonstranten schleuderten Gegenstände in Richtung der Polizei. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Zuvor hatten Polizisten einen Demonstrationszug mit mehreren tausend Teilnehmern blockiert, woraufhin radikale Aktivisten Straßenbarrikaden errichteten.

SPÖ fordert 1.700 Euro Mindestlohn und 1.700 Euro steuerfrei

Wien - Die SPÖ geht mit einem Arbeits- und Gehaltspaket in die Wahl. Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner plädiert für 1.700 Euro Mindestlohn und eine Steuerbefreiung der Gehälter bis 1.700 Euro brutto. Außerdem will sie den unter türkis-blau beschlossenen Sozialversicherungsbonus von 300 Euro nicht erst 2021, sondern schon 2020 wirken lassen. "Die Österreicher sollen von ihrer Arbeit gut leben können", meint die SPÖ-Chefin. Keine Unterstützung bekam die SPÖ für ihre Vorschläge von politischen Mitbewerbern. NEOS zeigten sich verärgert über den Vorstoß und die FPÖ zweifelte die Umsetzbarkeit des Mindestlohnes an, seien doch die Sozialpartner zuständig.

AUA-Airbus musste wegen Rauchentwicklung umkehren

Schwechat - Wegen Rauchentwicklung im Bereich der hinteren Bordküche, die von einem Ofen ausging, musste Freitagabend ein Airbus der Austrian Airlines kurz nach dem Start des Flugs Wien-Tel Aviv umkehren. Das berichtete AviationNetOnline am Samstag unter Berufung auf eine AUA-Sprecherin. Die Passagiere konnten die Maschine auf normalem Weg verlassen, es habe keine Gefahr für sie bestanden, hieß es.

Haftbefehl wegen Mordes nach Tötung in Berlin beantragt

Berlin - Nach der Tötung eines Mannes in einer Parkanlage in Berlin hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Mordes beantragt. Der Verdächtige sollte am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Staatsanwaltschaft per Twitter mitteilte. Weitere Einzelheiten sollten nach der Entscheidung des Gerichts veröffentlicht werden, hieß es. Details oder Hinweise auf ein mögliches Tatmotiv wurden nicht bekannt.

Mann in Niederlanden wegen Kindesmissbrauch-Verdacht getötet

Assen - Nach dem mutmaßlichen Missbrauch eines Mädchens ist ein Mann in den Niederlanden bei einem Handgemenge getötet worden. Fünf Männer seien festgenommen worden, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Sie sollen den Getöteten am Samstag verdächtigt haben, sich in der Umgebung eines Spielplatzes in der Stadt Assen (Provinz Drenthe) an einem Mädchen vergangen zu haben. Die Polizei ermittelte wegen der Tötung sowie wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts.

Filmpark Babelsberg feierte 60. Geburtstag des Sandmännchens

Potsdam - Geburtstagsständchen und Kinder im Sandmännchen-Kostüm: Im Filmpark Babelsberg haben am Samstag zahlreiche Fans den 60. Geburtstag des Sandmanns gefeiert. Geburtstagsständchen zu Ehren des kleinen Mannes mit der roten Mütze und dem weißen Bart wurden gesungen, wie eine Sprecherin sagte. "Unser Sandmännchen" wurde am 22. November 1959 erstmals im DDR-Fernsehen ausgestrahlt. Nach Angaben des Filmparks ist es die älteste Kinderfernsehsendung, die bis heute produziert wird.

(Schluss) grh/fls