G-7-Gipfel in Frankreich begann mit Spannungen

Biarritz - Im französischen Seebad Biarritz kamen am Samstag die Chefs der sieben großen Industriestaaten (G-7) zu Beratungen über wirtschaftliche und politische Fragen zusammen. Zahlreiche ungelöste Streitfragen prägen den G-7-Gipfel: Europäische Vertreter warnten US-Präsident Donald Trump davor, der Weltwirtschaft durch eine weitere Eskalation im Handelskonflikt Schaden zuzufügen. Trump zeigte sich bei seinen ersten Auftritten in Biarritz konziliant. Am Samstagabend wollten die G-7-Chefs zunächst über außenpolitische Krisenherde beraten, am Sonntag dann über die Weltwirtschaft. Macron will auch die Waldbrände im Amazonas-Gebiet zum Thema machen.

Ausschreitungen bei Protesten gegen G-7-Gipfel in Frankreich

Biarritz - Bei einer nicht genehmigten Demonstration von hunderten Gegnern des G-7-Gipfels ist es am Samstag unweit von Biarritz zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Die Sicherheitskräfte setzten in Bayonne Tränengas ein, nachdem aus den Reihen der Demonstranten Steine geflogen waren, berichtete eine dpa-Reporterin. Bayonne ist die Nachbarstadt von Biarritz. Zuvor war eine angemeldete Kundgebung von Gipfelgegnern in der Hafenstadt Hendaye friedlich verlaufen. Daran hatten nach Veranstalterangaben rund 15.000 Menschen teilgenommen. Frankreich setzt zum Schutz des Gipfels über 13.000 Polizisten und Gendarmen ein.

Hunderte neue Feuer in Brasilien

Brasilia - Im Amazonas-Regenwald in Nordbrasilien sind Hunderte neue Waldbrände ausgebrochen. Wie das staatliche brasilianische Weltraumforschungsinstitut INPE am Samstag mitteilte, entzündeten sich zwischen Donnerstag und Freitag 1663 neue Feuer. Die neuen Daten wurden veröffentlicht, nachdem Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro den Einsatz der Armee gegen die Brände im Amazonasgebiet angeordnet hatte. Zuvor hatte es heftige internationale Kritik am Krisenmanagement der Regierung gegeben. Laut INPE gab es in Brasilien seit Jahresbeginn bereits mehr als 76.000 Waldbrände - ein Zuwachs von 84 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hauptgrund ist die Waldrodung.

Italiens scheidender Premier Conte will kein zweites Kabinett führen

Rom - Der zurückgetretene italienische Premier Giuseppe Conte hat ausgeschlossen, dass er als Regierungschef im Amt bleiben könnte, sollte es zu einer Wiederbelebung der in die Brüche gegangenen Koalition aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung kommen. "Eine politische Phase ist für mich zu Ende gegangen und sie wird sich nicht wieder öffnen", sagte Conte am Rande des G-7 in Biarritz laut Medienangaben.

Van der Bellen warnt in Alpbach vor Ende der Menschheit

Alpbach/London - Mit drastischen Worten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Samstag bei der Eröffnung der Politischen Gespräche des Forum Alpbach vor einem Scheitern der Pariser Klimaziele gewarnt. Würden diese nicht eingehalten, würde es im schlimmsten Fall keine Menschheit mehr geben. Hoffnung setzt Van der Bellen in die Jugend und in die EU. Der Klimawandel ist eines der Themen bei den bis Dienstag laufenden Politischen Gesprächen in Alpbach.

Unwetter im steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet

Obdach/Reichenfels - Unwetter im Grenzgebiet zwischen der Steiermark und Kärnten haben Samstagnachmittag für Einsätze der Feuerwehren gesorgt: Starker Regen mit Hagel zog vom Zirbitzkogel nach Kärnten. Unwetterschäden gab es insbesondere im Teigitschgraben bei Köflach, in Obdach und im Raum Frohnleiten, teilte der steirische Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer (SPÖ) in einer Aussendung mit.

Astronautin beging möglicherweise Verbrechen vom All aus

New York - Eine NASA-Astronautin soll von der internationalen Raumstation ISS aus illegalerweise auf das Bankkonto ihrer Ex-Partnerin zugegriffen haben. Wie die "New York Times" berichtete, könnte es sich dabei um den ersten Vorwurf eines Verbrechens vom Weltraum aus handeln. Demnach gab Anne McClain, die im Juni nach einem sechsmonatigen Aufenthalt im All auf die Erde zurückgekehrt war, gegenüber Ermittlern zu, auf das Konto mit dem ihr bekannten Passwort zugegriffen zu haben.

