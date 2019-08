NR-Wahl - Experten: ÖVP trotz leichten Abwärtstrends in Umfragen klar voran

Wien - Rund einen Monat vor den Nationalratswahlen liegt die ÖVP klar auf dem ersten Platz. Dieser dürfte wohl mit Respektabstand vor dem Zweitplatzierten (SPÖ oder FPÖ) eingefahren werden. Das zeigen die jüngsten Umfragen von OGM (für den "Kurier"), "Research Affairs" (für "Österreich") und Peter Hajek/Unique Research für "profil". Darin wird die ÖVP mit 35 bis 36 Prozent ausgewiesen - und deutlich dahinter die SPÖ und die FPÖ. Diese beiden allerdings mit leicht unterschiedlichen Werten: OGM hat die SPÖ mit 23 Prozent deutlich vor der FPÖ (20 Prozent) auf Platz 2. Bei Research Affairs liegen die FPÖ mit 20 knapp hinter der SPÖ mit 21 Prozent - und Hajek/"profil" sieht Rot und Blau gleichauf mit jeweils 20 Prozent. Die ÖVP kann also nach dem jetzigen Stand mit einem Zuwachs zu den 31,5 Prozent aus 2017 rechnen. Sie hat aber zuletzt ein wenig abgebaut. Denn seit der Veröffentlichung des "Ibiza-Videos" stand die ÖVP den ganzen Sommer über bei 37/38 Prozent.

68 Festnahmen bei Protesten gegen G-7-Gipfel in Biarritz

Biarritz - Am Rande des Gipfels der Chefs der sieben großen Industriestaaten (G-7), der am Samstag im südwestfranzösischen Badeort Biarritz begann, hat es mindestens 68 Festnahmen gegeben. 38 Menschen seien in Polizeigewahrsam genommen worden, hieß es am Samstagabend von der örtlichen Präfektur. Gewahrsam dient unter anderem dazu, Verdächtige zu befragen und ihre Äußerungen zu überprüfen. Er kann von 24 auf bis zu 48 Stunden verlängert werden. In der Nachbarstadt Bayonne waren am Abend bei einer ungenehmigten Demonstration Steine geflogen, die Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Die französische Regierung hat über 13.000 Sicherheitskräfte mobilisiert, um den noch bis Montag dauernden Gipfel der führenden Industrienationen zu schützen.

Israel: Präventivangriff gegen iranische "Killerdrohnen" in Syrien

Jerusalem/Damaskus - Israels Militär hat nach eigenen Angaben Ziele in Syrien beschossen, um einen Angriff mit iranischen "Killerdrohnen" auf sein Staatsgebiet zu verhindern. Israels Luftwaffe habe ein Dorf namens Akraba südöstlich von Damaskus attackiert, hieß es in der Nacht zum Sonntag. Demnach habe die Al-Quds-Einheit der iranischen Revolutionsgarden geplant, mit Drohnen Ziele im Norden Israels anzugreifen. Diese Art von Drohnen seien mit Sprengstoff beladen und funktionierten wie Raketen, hieß es seitens Israel. Der Zwischenfall ereignet sich knapp drei Wochen vor der israelischen Parlamentswahl. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu sagte: "Wir haben einen Angriff gegen Israel durch die iranische Al-Quds-Einheit und schiitische Milizen verhindert."

Hisbollah: Israelische Drohe in Vorort von Beirut abgestürzt

Beirut/Jerusalem - Eine israelische Drohne ist nach Aussage eines Hisbollah-Vertreters in einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut abgestürzt. Eine zweite Drohe sei in der Nacht zum Sonntag knapp über dem Boden explodiert. Diese zweite Drohne habe bei ihrem Absturz in der Nähe des Medienzentrums der schiitischen Miliz Schäden verursacht. Einwohner berichteten, sie hätten eine Explosion gehört. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Brexit - Großbritannien will bei No-Deal 30 Mrd. Pfund zurückhalten

London - Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will einem Zeitungsbericht zufolge den EU-Spitzenpolitikern ankündigen, ohne Änderungen beim Austrittsabkommen 30 Milliarden Pfund (umgerechnet 32,55 Milliarden Euro) von den Austrittszahlungen zurückzuhalten. Das berichtete die Zeitung "Mail on Sunday". Sollte Großbritannien die Europäische Union ohne Folgeabkommen verlassen, müsse die Regierung nach Berechnungen von Anwälten nur neun Milliarden Pfund statt 39 Milliarden Pfund bezahlen, Grund sei, dass es keine Kosten in Zusammenhang mit einer Übergangsperiode gebe. Das Büro von Johnson war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Nordkoreas Staatsmedien: Test von "riesigem" Raketenwerfer

Pjöngjang - Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat nach einem Bericht der Staatsmedien den Test eines "riesigen Mehrfach-Raketenwerfers" überwacht. Kim habe das "neu entwickelte" System als eine "großartige Waffe" gelobt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Demnach erklärte Nordkoreas Machthaber, das Land müsse die Entwicklung von Waffen weiter vorantreiben, um die "ständig steigenden militärischen Bedrohungen durch feindliche Kräfte resolut zu durchkreuzen". Nordkorea hatte südkoreanischen Militärangaben zufolge Samstag früh zwei ballistische Kurzstreckenraketen getestet. Es war der siebente Raketentest seit dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kim im Juni.

Hongkong-Proteste: 29 Menschen festgenommen

Hongkong - Die Polizei in Hongkong hat nach Angaben vom Sonntag nach Zusammenstößen mit Demonstranten 29 Menschen festgenommen. Darunter sei auch der Organisator des Protestmarschs vom Samstag, berichtete der Sender RTHK. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die regierungskritischen Proteste aufzulösen. Aktivisten warfen Molotow-Cocktails und Steine. Auch für Sonntag werden weitere Demonstrationen erwartet. In Hongkong demonstrieren seit Wochen Hunderttausende Menschen. Sie fürchten eine Beschneidung ihrer Rechte durch China und werfen Regierungschefin Carrie Lam eine zu große Nähe zur kommunistischen Regierung in Peking vor. Die frühere britische Kronkolonie Hongkong ist seit 1997 chinesische Sonderverwaltungszone, deren Einwohner größere persönliche Freiheiten genießen als in der Volksrepublik.

Waldbrände - 44.000 Soldaten in Brasiliens Krisenregion stationiert

Brasilia - Sechs der neun Bundesstaaten in der Amazonas-Region haben am Samstag wegen der massiven Brände im Regenwald das Militär zu Hilfe gerufen. Brasilien habe 44.000 Soldaten in der Region stationiert, die für den Kampf gegen die Feuer zur Verfügung stünden, zudem könnte weitere Soldaten aus anderen Landesteilen in die Region gebracht werden, sagte General Raul Botelho. Verteidigungsminister Fernando Azevedo erklärte, unter anderem kämen Löschflugzeuge und Patrouillen zum Einsatz. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hatte erst am Freitag grünes Licht für den Militäreinsatz gegen die bisher größten Waldbrände in dem Regenwald gegeben. In Bolivien haben seit Tagen wütende Feuer schon fast eine Million Hektar Urwald vernichtet. Auf der griechischen Insel Samos mehrere hundert Touristen wegen eines Waldbrands aus ihren Hotels und von Stränden in Sicherheit gebracht worden.

