Iranisches Flugzeug laut Website am G-7-Gipfelort Biarritz gelandet

Biarritz - Ein iranisches Flugzeug ist am Sonntag auf dem Flughafen der französischen Stadt Biarritz gelandet, in der das G-7-Gipfeltreffen abgehalten wird. Laut der Website Flightradar24, die den weltweiten Flugverkehr in Echtzeit verfolgt, landete die offizielle Maschine um 14.13 Uhr. Der Website zufolge flog die Maschine in den vergangenen Tagen mehrere europäische Hauptstädte an, in denen der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif zu Gast war. Zuvor waren bei dem Gipfel die Gegensätze in der Iran-Politik offen zutage getreten.

PD und Fünf Sterne in Italien setzten Gespräche fort

Rom - In Rom haben die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten (Partito Democratico/PD) ihre Gespräche zur Bildung einer gemeinsamen Regierung fortgesetzt. Die PD-Politiker trafen sich am Sonntag zunächst, um ein Regierungsprogramm zu entwerfen, das der Fünf-Sterne-Bewegung vorgelegt werden soll. Ziel ist das PD-Programm mit dem Zehn-Punkte-Plan auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, den Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio am Donnerstag vorgestellt hatte.

Brasilien genehmigte Millionenbetrag für Bekämpfung der Waldbrände

Brasilia/La Paz/Samos - Die brasilianische Regierung stellt für die Bekämpfung der heftigen Waldbrände in der Amazonasregion zusätzliches Geld zur Verfügung. Das Wirtschaftsministerium habe mit sofortiger Wirkung 38,5 Millionen Reais (8,3 Mio. Euro) freigegeben, berichtete das Nachrichtenportal G1. Damit sei einer Anforderung des Verteidigungsministeriums entsprochen worden. Am Samstag hatte ein Militäreinsatz im Amazonasgebiet begonnen. Die Soldaten sollen bei den Löscharbeiten helfen und Brandstifter verfolgen.

Hofer warnt vor Türkis-Grün und wirbt erneut für Türkis-Blau

Wien - FPÖ-Parteiobmann Norbert Hofer hat am Sonntag in einer Pressekonferenz anlässlich des freiheitlichen Wahlkampfauftaktes in Tirol erneut vor einer möglichen türkis-grünen Koalition nach der Wahl gewarnt und abermals für eine Fortsetzung der türkis-blauen Koalition geworben. Wer will, dass der Weg fortgesetzt wird, müsse FPÖ wählen, so Hofer am Innsbrucker Flughafen vor FPÖ-Anhängern. Auch Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger stimmte in Hofers Warnungen vor Schwarz-Grün ein.

ÖVP trotz leichten Abwärtstrends laut Umfragen klar vorn

Wien - Umfragen haben zuletzt einen leichten Abwärtstrend für die ÖVP bei der kommenden Nationalratswahl gezeigt. Als Grund dafür sehen Meinungsforscher auch den Verlust der Kanzlerschaft. So könne Sebastian Kurz nicht mehr die Erfolgsgeschichte des Amtsinhabers weiterspinnen; zudem fehle die "große Geschichte", wie sie die ÖVP 2017 mit "Veränderung" gebracht hatte. Keine Frage ist der klare erste Platz für die ÖVP und auch, dass dieser wohl mit Respektabstand vor dem Zweitplatzierten (SPÖ oder FPÖ) eingefahren werden dürfte.

Rendi-Wagner will 50 Euro mehr Pension für Kindererziehung

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner plädiert für eine Extra-Pension für Eltern. Die Kindererziehungszeiten sollen besser angerechnet werden, so dass (vor allem) Mütter um 50 Euro brutto mehr Pension pro Monat bekommen, forderte die SPÖ-Spitzenkandidatin am Sonntag im Vorfeld des Pensionsgipfels. Derzeit werden Auszeiten für die Kindererziehung mit 110 Euro mehr Pension abgegolten.

Wetter bleibt sommerlich warm bis heiß, aber unbeständig

Wien - Die letzten Augusttage werden zwar sommerlich warm, bleiben aber nicht ungetrübt. Bei erhöhter Schauer- und Gewitterneigung steigen gegen Ende der kommenden Woche vor allem im Osten und Südosten die Temperaturen bis auf 30 Grad, prognostizierten die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag.

