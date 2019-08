G-7-Gipfel endet mit Klima-Beratungen

Biarritz - Mit Beratungen zum Umweltschutz ist der G-7-Gipfel in Südfrankreich am Montag in seine abschließende Runde gegangen. Auf der Agenda der Staats- und Regierungschefs aus den sieben großen westlichen Industriestaaten stand am Montag in Biarritz zunächst der Klima- und Artenschutz sowie den Erhalt der Ozeane. Zusätzlich sollten auch Krisenherde wie Syrien zur Sprache kommen. Bei einem Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel warf US-Präsident Donald Trump der EU unfaire Handelspraktiken vor.

Waldbrände: Brasiliens Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Brasilia - Angesichts der verheerenden Brände im Amazonasgebiet ermittelt die Polizei nun gegen die Organisatoren des sogenannten "Tag des Feuers". Zuvor hatte die Zeitschrift "Globo Rural" berichtet, dass sich im Bundesstaat Par� zuletzt über 70 Personen in einer Whatsapp-Gruppe dazu verabredet hatten, große Flächen entlang der Landstraße BR-163 in Brand zu stecken. "Die Bundespolizei wird den Fall mit ihrer Expertise aufklären", schrieb Justizminister S�rgio Moro am Sonntag auf Twitter. Nach Regierungsangaben sind mittlerweile Militärflugzeuge im Kampf gegen die Flammen im Einsatz.

Rechte Lega bietet Fünf-Sterne-Chef Di Maio Premierposten an

Rom - In Italien versucht die rechte Lega des bisherigen Innenministers Matteo Salvini, nachdem dieser die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung gebrochen hatte, die Regierungsallianz nun wiederzubeleben. Die Lega bietet Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio den Premierposten einer neuen Regierung aus Lega und Fünf Sternen an, wie italienische Medien berichteten. Die Lega will eine Koalition aus der sozialdemokratischen PD (Partito Democratico/Demokratische Partei) und der Fünf-Sterne-Bewegung verhindern, um nicht in der Opposition zu landen. Als Alternative zu einer neuen Regierung fordert sie Neuwahlen im Oktober.

Neuer US-Nahost-Friedensplan womöglich bis Mitte September

Biarritz/Tel Aviv - Präsident Donald Trump hat eine Präsentation des Nahost-Friedensplans der USA noch vor der israelischen Parlamentswahl am 17. September in Aussicht gestellt. "Ich denke, ihr werdet möglicherweise vor der Wahl in Israel sehen, was der Plan ist", sagte Trump am Rande des G-7-Gipfels im französischen Biarritz am Montag vor Journalisten. Es werde aber vor der Wahl keinen abschließenden "Deal" geben. Der US-Präsident hatte zuletzt gesagt, der Plan werde vermutlich erst nach der Wahl vorgestellt, die Trump als "hinderlichen Faktor" beschrieb.

Radioaktivität nach Unfall auf Militärgelände in Russland

Moskau - Die Behörden in Russland haben nach der Explosion auf einem Militärgelände im Norden des Landes radioaktive Stoffe in der Luft registriert. Dabei gehe es um Strontium, Barium und Ianthanum, zitierte die Agentur Interfax am Montag die staatliche Wetterbehörde. Die Stoffe seien in Proben gewesen, die nach dem Unfall genommen worden seien. Bei der Explosion auf dem Testgelände um den 8. August herum starben den Behörden zufolge fünf Menschen, drei wurden verletzt. Aus US-Regierungskreisen hieß es zuletzt, die Explosion habe mit dem russischen Programm zur Entwicklung von Hyperschall-Marschflugkörpern zu tun.

Greta Thunberg plant Ankunft in New York bereits am Dienstag

New York - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg rechnet damit, auf ihrer Segelreise über den Atlantik bereits am Dienstag in New York anzukommen. Kräftiger Wind treibe sie auf dem Transatlantik-Törn voran, schrieb die 16-Jährige in der Nacht auf Montag (MESZ) auf Twitter. Ihre Mitreisenden und sie gingen deshalb davon aus, irgendwann am Dienstagnachmittag oder -abend im Hafen North Cove Marina in Manhattan einzutreffen. In einem zuvor auf Twitter veröffentlichten Video sagte Thunberg, die Rennjacht komme derzeit mit einem hohen Tempo von 20 bis 25 Knoten voran.

Hörbiger lehnt Gespräch mit Rendi-Wagner ab

Wien - Die Schauspielerin Christiane Hörbiger lehnt ein Gespräch mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ab. Hörbiger hatte am Wochenende ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz per Video-Botschaft unterstützt und die von der SPÖ orchestrierte Abwahl des Bundeskanzlers als "vollkommen verblödet" und Infragestellen der Republik kritisiert. Rendi-Wagner lud Hörbiger daraufhin zum persönlichen Gespräch ein. Von Hörbiger kam dazu am Montag eine Absage. "Aufgrund eines Unfalls befinde ich mich seit kurzem in ärztlicher Behandlung und nehme derzeit keine Termine wahr", ließ die Schauspielerin die APA via SMS wissen.

Seit Jahresbeginn starben schon 13 Kinder im Straßenverkehr

Wien/Salzburg - Seit Jahresbeginn sind im Straßenverkehr 13 Kinder ums Leben gekommen. "Damit wurden heuer in den ersten acht Monaten mehr Kinder getötet als den vergangenen zwei Jahren zusammen", schlug der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) Alarm. Zuletzt starb am Sonntag in Salzburg eine Vierjährige, nachdem ein Pkw in eine Menschengruppe gefahren war. 2018 kamen drei Kinder im Straßenverkehr ums Leben, im Jahr 2017 waren acht Todesopfer zu beklagen, im Jahr 2016 sieben.

