Schottisches Gericht: Zwangspause für Parlament unrechtmäßig

London - Weiterer Rückschlag für Großbritanniens Premierminister Boris Johnson: Die von ihm angeordnete Zwangspause für das britische Parlament verstößt nach Ansicht eines schottischen Berufungsgerichts gegen das Gesetz. Die Zwangspause sei "illegal", weil es ihr offensichtliches Ziel sei, "das Parlament zu behindern", erklärte das Gericht am Mittwoch in Edinburgh. Die britische Regierung kündigte umgehend an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens, der Supreme Court, wird sich voraussichtlich nächsten Dienstag mit dem Fall befassen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen erfuhr.

Keine neuen Erkenntnisse im Sicherheitsrat wegen ÖVP-Hack

Wien - Keine neuen Erkenntnisse dürfte am Mittwoch der Nationale Sicherheitsrat zur Datenaffäre rund um die ÖVP gebracht haben. "Mein Erkenntnisgewinn ist sehr gering", erklärte stellvertretend für alle Fraktionen außer der ÖVP der Freiheitliche Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein. Die Beratungen der Parlamentsparteien mit der Regierung im Nationalen Sicherheitsrat unterliegen der Geheimhaltung. Peter Pilz von der Liste JETZT betonte aber, dass es keinen Beweis dafür gegeben habe, was die ÖVP-Spitze behaupte. Jenewein ergänzte, er sei nicht überzeugt, dass der von der ÖVP erklärte Datenklau wirklich den Tatsachen entspreche. Es könne durchaus auch ein Angriff von innen gewesen sein.

Journalist Max Zirngast in der Türkei freigesprochen

Ankara/Wien - Genau ein Jahr nach seiner Festnahme wegen Terrorvorwürfen in der Türkei ist der österreichische Aktivist und Journalist Max Zirngast überraschend von einem Gericht in Ankara freigesprochen worden. "Freispruch für alle!!!!!!!", twitterte der Politikwissenschaftsstudent und Autor Mittwochfrüh. Der Freispruch sei noch nicht rechtskräftig, teilte der Wiener Rechtsanwalt Clemens Lahner der APA mit.

Identitären-Mitglied kandidiert für FPÖ in Oberösterreich

Wien/Linz - Ein Mitglied der Identitären kandidiert bei der Nationalratswahl für die FPÖ. Der Unternehmer findet sich auf der Landesliste der oberösterreichischen Freiheitlichen auf einem der hintersten Plätze. Er erscheint auf einer Aufstellung der Justiz, die der APA vorliegt, als Mitglied der rechtsextremen Vereinigung. Die FPÖ kündigte eine Stellungnahme an. Kritik kam von SPÖ, Grüne und NEOS.

Burgenländerin bei Greenpeace-Protest in Polen festgenommen

Danzig (Gdansk)/Wien/Rettenbach - Bei einer Protestaktion im Kohleterminal des Danziger Hafens sind in der Nacht auf Dienstag zwei Greenpeace-Aktivisten festgenommen worden, darunter eine Burgenländerin. Die Umweltschützer wollten auf die Klimaschädlichkeit von Kohle aufmerksam machen. Das Greenpeace-Schiff "Rainbow Warrior" ankerte im Frachtterminal und behinderte stundenlang die Anlieferung. "Daraufhin stürmten polnische Behörden bewaffnet und maskiert das Schiff und schlugen Fensterscheiben zu Bruch", berichteten die Umweltschützer. Der Kapitän und die aus Rettenbach stammende Bootsführerin wanderten in den Gewahrsam der Behörden. Man rechne damit, dass die Aktivisten bald wieder frei sind.

Mostviertler in U-Haft - Auch Mordverdacht-Ermittlungen

Amstetten - Ein 64-Jähriger ist wegen des dringenden Tatverdachts der fortgesetzten Gewaltausübung im familiären Umfeld und des Menschenhandels festgenommen worden. "Gegenstand des Ermittlungsverfahrens ist auch der Vorwurf des Mordes in den 1980er-Jahren", bestätigte Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Mittwoch einen "Kurier"-Bericht. Der Mann könnte demnach seine Partnerin getötet haben. Der Mostviertler wurde bereits in der Vorwoche festgenommen, in der Folge wurde Untersuchungshaft verhängt, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft mit.

Conte macht in Brüssel Druck für neues Umverteilungssystem

Rom/Brüssel - Italiens Premier Giuseppe Conte hat in Brüssel um ein europäisches System zur Migrantenumverteilung geworben. "EU-Länder, die sich daran nicht beteiligen, sollten finanziell benachteiligt werden", betonte Conte nach einem Treffen mit EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Laut Conte soll das Umverteilungssystem auf europäischer Ebene geregelt werden. Zugleich wolle sich Italien für mehr Rückführungen von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung einsetzen, sagte Conte im Gespräch mit Journalisten am Mittwoch in Brüssel.

Separatisten in Katalonien kündigen "heißen Herbst" an

Barcelona/Madrid - Hunderttausende Katalanen wollen am Mittwoch in Barcelona erneut für ihr Recht auf Selbstbestimmung und die Unabhängigkeit ihrer Region protestieren. Bis zu eine Million Menschen werden am katalanischen Nationalfeiertag ("Diada") zum Protestmarsch erwartet. Mitte Oktober soll in Madrid das Urteil im Gerichtsprozess gegen die separatistischen Bürgeraktivisten und Mitglieder der ehemaligen Regionalregierung von Carles Puigdemont verkündet werden. Ihnen wird wegen der verbotenen Durchführung eines illegalen Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober 2017 unter anderem Rebellion, Veruntreuung öffentlicher Gelder und ziviler Ungehorsam vorgeworfen.

