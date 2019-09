Steuerreform im Budgetausschuss beschlossen

Wien - Der Budgetausschuss hat am Donnerstag einen Teil der türkis-blauen Steuerreform auf den Weg gebracht. Gemeinsam mit den NEOS wollen die früheren Regierungsparteien außerdem die derzeit einfachgesetzlich geregelte "Schuldenbremse" in die Verfassung schreiben. Das dürfte aber im Bundesrat scheitern. Die Tabaksteuer wird ab 2020 jährlich erhöht. Zuvor war bereits die vor zwei Wochen von ÖVP, SPÖ und FPÖ mit den Seniorenvertretern vereinbarte Anpassung der Pensionen auch mit der Stimme von JETZT abgesegnet worden.

Ex-Judoka Seisenbacher nach Wien ausgeliefert

Kiew/Wien - Der österreichische Ex-Judoka Peter Seisenbacher ist am Donnerstag von der Ukraine ausgeliefert worden. Der Ex-Sportler befand sich am Nachmittag in einem Flieger nach Wien, so eine Gerichtssprecherin. Danach wurde er in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Der unter Missbrauchsverdacht stehende Olympiasieger flüchtete 2016, bevor er sich in Wien vor Gericht verantworten konnte. Binnen 48 Stunden wird nun über die Verhängung der U-Haft entschieden.

US-Haushaltsloch übersteigt wieder die Billion-Marke

Washington - Erstmals seit zehn Jahren hat das Haushaltsloch in den USA wieder die Marke von einer Billion Dollar überschritten. In den elf Monaten von Oktober 2018 bis Ende August 2019 stieg das Staatsdefizit auf mehr als eine Billion Dollar (907 Mrd. Euro), teilte das Finanzministerium in Washington am Donnerstag mit. Die Einnahmen im aktuellen Haushaltsjahr, das am 30. September endet, stiegen um drei Prozent auf mehr als drei Billionen Dollar. Die Ausgaben wuchsen zur gleichen Zeit aber um sieben Prozent und überstiegen 4,15 Billionen Dollar.

Nordirland bei Grenzfrage zu Zugeständnissen bereit

Bangalore/Dublin/London - Die nordirische Partei DUP ist einem Zeitungsbericht zufolge im Brexit-Streit zu Zugeständnissen bereit. So könnten in Nordirland einige EU-Gesetze nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU weiter gelten, berichtete die "Times" ohne Angabe von Quellen. Im Gegenzug müsste Brüssel die Forderung aufgeben, dass Nordirland weiterhin in der Zollunion mit der Europäischen Union bleibe. DUP-Chefin Arlene Foster erklärte auf Twitter, ihre Partei akzeptiere keinen Brexit-Vertrag, der den Binnenmarkt Großbritanniens spalte.

China geht in Deutschland gegen Demokratieaktivisten aus Hongkong vor

Berlin/Hongkong - Nach Erkenntnissen der Bundesregierung versucht die chinesische Führung, auch in Deutschland gegen Demonstrationen von Aktivisten aus Hongkong vorzugehen. Ihr seien "solche Versuche der Einflussnahme bekannt", zitierte die "Süddeutsche Zeitung" aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der Bundestagsfraktion der Grünen. Die Grünen riefen die deutschen Behörden zum Handeln auf.

Greta Thunberg will vor Weißem Haus demonstrieren

Washington - Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg will sich am Freitag vor dem Weißen Haus in Washington an einem Schulstreik für mehr Klimaschutz beteiligen. Thunberg ist seit Ende August in den USA, wo sie an einer Reihe von Terminen teilnehmen will. Unter anderem steht der Jugend-Klimagipfel der Vereinten Nationen an, kurz darauf auch der UNO-Klimagipfel der Staats- und Regierungschefs. In Washington wird sie am Montag von Amnesty International ausgezeichnet.

Aktivisten wollten Flughafen Heathrow mit Drohnen lahmlegen

London - Klimaschützer sind am Freitag am Londoner Flughafen Heathrow mit dem Versuch gescheitert, den Flugbetrieb durch Drohnen zu stören. Es gebe keine Beeinträchtigungen, teilte eine Sprecherin des Flughafens mit. Die Klimaschutz-Gruppe Heathrow Pause wollte nach eigenen Angaben mit der Aktion die britische Regierung zu mehr Anstrengungen für die Reduzierung von Treibhausgasen veranlassen.

