SPÖ will Menschlichkeit und warnt vor Türkis-Blau

Wien - Nach ihren schon bekannten Leitlinien hat die SPÖ für die Nationalratswahl am 29. September nun auch ein vollständiges Wahlprogramm vorgelegt. Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner nutzte die Präsentation am Freitag, um vor einer Rückkehr der türkis-blauen Koalition zu warnen. "Wer ÖVP wählt, bekommt FPÖ-Politik", sagte sie. Das mehr als 160-seitige Programm steht unter dem Motto "Menschlichkeit siegt".

Pilz erstattete Anzeige gegen ÖVP in der Causa Hackerangriff

Wien - Im Zusammenhang mit dem angeblichen Hackerangriff auf die ÖVP hat Peter Pilz am Freitag Anzeige gegen die ÖVP erstattet. Der Gründer der Liste JETZT wirft in der Sachverhaltsdarstellung ÖVP-Obmann Sebastian Kurz, Generalsekretär Karl Nehammer und dem Wiener Landesparteiobmann Gernot Blümel die Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung vor. Nehammer wies die Vorwürfe zurück.

FPÖ untermauert Wunsch nach Türkis-Blau mit Parteitagsantrag

Wien - Die FPÖ wird am Samstag am Bundesparteitag in Graz nicht nur ihren designierten Obmann Norbert Hofer offiziell zum Parteichef wählen. Auch dessen Wunsch nach einer Fortsetzung von Türkis-Blau soll untermauert werden: Der FPÖ-Leitantrag hat die "vollständige" Umsetzung des mit der ÖVP ausgearbeiteten Regierungsprogramms zum Ziel. Außerdem erhält Hofer ein Durchgriffsrecht bei Parteiausschlüssen.

NEOS wollen ökologische "Steuerrevolution"

Wien - Die NEOS fordern im Zuge ihrer Klimaschutz-Pläne vor der Nationalratswahl eine ökologische "Steuerrevolutuion". Erster Schritt solle eine aufkommensneutrale CO2-Steuer sein, erläuterte Michael Bernhard am Freitag. Gleichzeitig sieht die Partei Länder und Kommunen gefordert, die schon jetzt im Bereich der Raum- und Bauordnung "Game Changer" beim Klimaschutz sein könnten.

Türkischer Ex-Premier Davutoglu trat aus AKP aus

Ankara - Der ehemalige türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu ist aus der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan ausgetreten. Das sagte Davutoglu am Freitag während einer Pressekonferenz in Ankara. Er kündigte gleichzeitig die Gründung einer neuen Partei an. Er lade jeden zur Zusammenarbeit ein, "dessen Herz für die Zukunft dieses Land schlägt und Verantwortung verspürt".

Bercow warnt Johnson vor Rechtsbruch bei Brexit-Plänen

London - Der scheidende Präsident des britischen Unterhauses, John Bercow, hat Premierminister Boris Johnson vor einer Missachtung des Gesetzes gegen einen ungeregelten Brexit gewarnt. "Das wäre das fürchterlichste Vorbild, das man für den Rest der Gesellschaft abgeben könnte", so Bercow. Versuche, einen Rechtsbruch im Namen des Brexit-Votums zu rechtfertigen, seien vergleichbar mit einem Bankräuber, der seine Beute an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden wolle. Unterdessen wurde bekannt, dass Johnson am Montag EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker treffen wird.

Erneute Sturmwarnung für die Bahamas

Nassau - Nach dem verheerenden Hurrikan "Dorian" steuert ein weiterer Sturm auf die Bahamas zu. Wie der US-Wetterdienst mitteilte, befand sich der Sturm am späten Donnerstagabend etwa 70 Kilometer vor der östlichen Insel Cat Island. Der Wetterdienst warnte für Freitag vor Windgeschwindigkeiten von rund 90 Stundenkilometern und heftigen Regenfällen. Bis Freitagabend seien "tropensturmartige Bedingungen" zu erwarten. Bis Samstag werde der Sturm über den Karibikstaat hinwegziehen.

Nach wie vor Mängel beim Brandschutz in der Wiener Hofburg

Wien - Beim Brandschutz in der Wiener Hofburg gibt es nach wie vor Mängel. Darauf hat der Rechnungshof in einem am Freitag veröffentlichten Follow-Up-Bericht hingewiesen. Demnach hat die Burghauptmannschaft von 14 Empfehlungen des Vorberichts "Brandschutz in öffentlichen Gebäuden" fünf umgesetzt, weitere sechs teilweise und drei gar nicht. Einschränkend ist zu bemerken, dass der Follow-Up-Bericht den Zeitraum 2015 bis 2018 umfasst.

