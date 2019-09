FPÖ-Parteitag macht Hofer offiziell zum Parteichef

Wien - Die FPÖ begeht am Samstag ihren Bundesparteitag. Der designierte Parteichef Norbert Hofer stellt sich in Graz den Delegierten zur offiziellen Wahl. Außerdem stimmt das Gremium über eine Macht-Erweiterung des Parteiobmannes ab: Künftig soll dieser bei Parteiausschlüssen mit einem Durchgriffsrecht ausgestattet werden. Im Leitantrag wird das Ziel definiert, die Arbeit von Türkis-Blau fortzusetzen. Erwartet werden rund 870 Delegierte und mehrere hundert Gäste. Nicht mit dabei sein wird Ex-Chef Heinz-Christian Strache, wie dieser im Vorfeld selbst via Facebook ankündigte.

Ex-Premier Cameron: Zweites Brexit-Referendum nicht auszuschließen

London - Der frühere britische Premierminister David Cameron hält ein zweites Brexit-Referendum für möglich. "Ich glaube, man kann es nicht ausschließen, weil wir in der Klemme stecken", sagte der konservative Politiker in einem Interview der "Times" (Samstag). Gleichzeitig kritisierte der Verursacher des Brexit-Referendums das Vorgehen des aktuellen Regierungschefs Boris Johnson. Dessen Vorgehen gegen das Parlament sei "nach hinten losgegangen", und auch ein No-Deal-Brexit sei keine gute Idee, so Cameron, der nach Austrittsvotum seiner Landsleute im Juni 2016 zurückgetreten war. Seitdem vergehe kein Tag, an dem er nicht über das verlorene Referendum nachdenke, sagte der Ex-Premier.

Türkei will ab Oktober Terrorgesetze reformieren

Brüssel/Ankara - Die Türkei will ab Oktober ihre Terrorgesetze überarbeiten. Gemäß der aktualisierten Justizreformstrategie sollen die Freiheiten erweitert und die Demokratie gestärkt werden, kündigte der stellvertretende türkische Außenminister Faruk Kaymakci am Freitag in Brüssel an. Die Maßnahmen werden den Sicherheitsfokus der Türkei hin zu mehr Demokratie verschieben, so Kaymakci. In den vergangenen Wochen hatte es Anzeichen einer innenpolitischen Liberalisierung gegeben. Erst am Donnerstag wurden mehrere regimekritische Journalisten vorzeitig aus der Haft entlassen. Am Mittwoch sprach ein Gericht in Ankara völlig überraschen den Steirer Max Zirngast von Terrorvorwürfen frei.

Deutschland will Italien ein Viertel der Flüchtlinge abnehmen

Berlin - Um die neue italienische Regierung zu entlasten, ist die deutsche Regierung bereit, jeden vierten nach einer Seenotrettung in Italien anlandenden Flüchtling nach Deutschland einreisen zu lassen. Das kündigte der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) in der "Süddeutschen Zeitung" an. "Ich habe immer gesagt, unsere Migrationspolitik ist auch human. Wir werden niemanden ertrinken lassen", sagte Seehofer dazu weiter.

Offizielle Trauerfeier für Mugabe in Harare

Harare - In Simbabwe findet am Samstag eine offizielle Trauerfeier für den vor einer Woche im Alter von 95 Jahren verstorbenen früheren Langzeitpräsidenten Robert Mugabe statt. In einem für 60.000 Zuschauer ausgelegten Stadion in der Hauptstadt Harare werden Zehntausende Trauergäste erwartet. Auch mehrere afrikanische Staats- und Regierungschefs und politische Weggefährten Mugabes haben zugesagt. Nach einem Streit zwischen Regierung und Familie wird Mugabe am Sonntag nur symbolisch auf dem "Heldenacker" bei Harare beerdigt. Die tatsächliche Beisetzung soll später in einer privaten Feier erfolgen.

Sahelzone will Solarstrom für 60 Millionen Menschen erzeugen

Ouagadougou - Mehrere Länder aus der Sahelzone wollen bis zum Jahr 2030 Solaranlagen errichten, die 60 Millionen Menschen in der Region mit Strom versorgen. Damit reagierten sie auf "den schwachen Zugang ihrer Bevölkerung zur Elektrizität" und die große Abhängigkeit von fossilen Energieträgern trotz großen Sonnenenergiepotenzials, erklärten die in der Gruppe G5 zusammengeschlossenen Länder Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad am Freitag. Die Sahelzone gehört zu den ärmsten Regionen der Welt.

Tropensturm-Warnung für Katastrophengebiet im Norden der Bahamas

Miami - Für den Norden der Bahamas ist nach dem verheerenden Durchzug des Hurrikans "Dorian" eine Tropensturm-Warnung ausgesprochen worden. Das US-Hurrikanzentrum teilte am Freitag mit, ein Tief in der Nähe der Karibikinseln werde sich am Samstag zum Tropensturm entwickeln. Unterdessen traf UNO-Generalsekretär Antonio Guterres auf den Bahamas ein. Der Hurrikan habe die Notwendigkeit gezeigt, etwas gegen den Klimawandel zu tun. "In unserer neuen Ära der Klimakrise haben Hurrikane und Stürme einen Turbomotor", sagte Guterres.

Kultband EAV gibt Bühnenabschied in der Wiener Stadthalle

Wien (APA) - "Das Böse ist immer und überall": Zu ihrem letzten "Ba-Ba-Banküberfall" rückt am heutigen Samstagabend die heimische Kultband Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) aus. Nach über 40 Jahren auf der Bühne will die Formation um "Märchenprinz" Klaus Eberhartinger und "Samurai" Thomas Spitzer in der Wiener Stadthalle noch einmal "Küss die Hand, schöne Frau" trällern und "Jambo" tanzen. Zur "Fata Morgana" soll das Abschlusskonzert der seit dem Frühjahr laufenden Tournee "1.000 Jahre EAV" nicht werden: Es wird nämlich für eine spätere Live-Veröffentlichung mitgeschnitten.

