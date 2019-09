FPÖ-Parteitag wählt Hofer offiziell zum Parteichef

Graz/Wien - Die FPÖ ist am Samstag in ihren Parteitag in Graz gestartet. Rund 870 Delegierte wählen nach dem Rücktritt von Ex-Chef Heinz-Christian Strache im Mai nun dessen designierten Nachfolger Norbert Hofer auch offiziell zum neuen FPÖ-Obmann. Auch stimmen sie über ein Durchgriffsrecht Hofers für Parteiausschlüsse ab. Mittels Leitantrag wird die Umsetzung des ÖVP-FPÖ-Regierungsprogramm als Ziel definiert. Nicht mit dabei ist der an der Ibiza-Affäre gescheiterte Strache.

Migranten von "Ocean Viking" dürfen in Italien an Land

Rom - Die 82 Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffs "Ocean Viking" dürfen nach Angaben der Hilfsorganisation SOS M�diterran�e in Italien an Land gehen. Die italienischen Behörden hätten dem Schiff die Einfahrt in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa erlaubt, teilte die NGO mit, die die "Ocean Viking" zusammen mit der Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen betreibt. Anschließend sollen die 82 Migranten laut dem französischen Innenministerium auf fünf europäische Länder verteilt werden.

Van der Bellen will sich in Sachen Klimaschutz einbringen

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen will sich bei der Regierungsbildung nach der Nationalratswahl in Sachen Klimaschutz "etwas mehr als zuletzt" einbringen - und zwar in "sachlicher und personeller Hinsicht". Im Interview mit der "Kronen Zeitung" bezeichnete das Staatsoberhaupt den Klimaschutz als "zentrales Thema". Er erwarte sich von der kommenden Regierung jedenfalls mehr Klimaschutz.

Ländle-Landeshauptmann Wallner lässt Koalitionsfrage offen

Bregenz - "Zuwachs auf allen Ebenen" - bei der Landtags- und bei der Nationalratswahl - wünscht sich Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner für die ÖVP. Mit Prognosen ist Wallner aber - trotz guter Umfragewerte - zurückhaltend. Auch mit wem er in der nächsten Legislaturperiode am liebsten eine Koalition bilden möchte, ließ er im APA-Interview offen. Als Finanzreferent des Landes sah er herausfordernde Zeiten auf das Land zukommen.

Cameron will zweites Brexit-Referendum nicht ausschließen

London - Der frühere britische Premierminister David Cameron hält ein zweites Brexit-Referendum für möglich. "Ich glaube, man kann es nicht ausschließen, weil wir in der Klemme stecken", sagte der konservative Politiker in einem Interview der "Times" (Samstag). Gleichzeitig kritisierte Cameron das Vorgehen des aktuellen Regierungschefs Boris Johnson.

Fünf Tote durch Unwetter im Südosten Spaniens

Madrid - Bei schweren Regenfällen und Überschwemmungen sind im Südosten Spaniens fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie Rettungskräfte mitteilten, wurden am Freitag an verschiedenen Orten in Andalusien und der Region Valencia drei weitere Tote entdeckt. Bereits am Donnerstag starben zwei Menschen in einem von den Fluten weggerissenen Auto. 3.500 Menschen mussten wegen der Unwetter ihre Häuser verlassen.

Snowden schmuggelte Daten mit Zauberwürfeln raus

München - Der amerikanische Whistleblower Edward Snowden hat die beim US-Geheimdienst NSA kopierten Daten unter den Aufklebern von Zauberwürfeln, in Socken oder in seiner Wange aus dem Gebäude geschmuggelt. Das berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Samstag nach einem Interview mit Snowden über einen verschlüsselten Video-Chat. Der 36-Jährige veröffentlicht in wenigen Tagen seine Memoiren. Snowden hatte 2013 die ausufernde Überwachung durch die NSA öffentlich gemacht.

Fotograf des "Tank Man" auf Pekinger Tiananmen-Platz ist tot

Jakarta - Mit seinem berühmten "Tank Man"-Foto dokumentierte er die Niederschlagung der Proteste auf dem Pekinger Tiananmen-Platz: Der Fotograf Charlie Cole, der im Juni 1989 den Moment festhielt, als sich ein Mann einem Konvoi von Panzern entgegenstellte, ist im Alter von 64 Jahren in seiner Wahlheimat Indonesien gestorben, wie das US-Außenministerium am Samstag mitteilte. Für sein Foto hatte er 1990 den World Press Photo Award gewonnen.

