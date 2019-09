FPÖ-Parteitag wählt Hofer offiziell zum Parteichef

Graz/Wien - Die FPÖ ist am Samstag in ihren Parteitag in Graz gestartet. Rund 870 Delegierte wählen nach dem Rücktritt von Ex-Chef Heinz-Christian Strache im Mai nun dessen designierten Nachfolger Norbert Hofer auch offiziell zum neuen FPÖ-Obmann. Auch stimmen sie über ein Durchgriffsrecht Hofers für Parteiausschlüsse ab. Mittels Leitantrag wird die Umsetzung des ÖVP-FPÖ-Regierungsprogramm als Ziel definiert. Nicht mit dabei ist der an der Ibiza-Affäre gescheiterte Strache.

Parteifinanzen: Staatsanwaltschafts-Gutachter mit ÖVP-Nähe

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien soll im Ermittlungsverfahren um mutmaßlich verdeckte Parteienfinanzierung der ÖVP über die Agentur Mediaselect auf einen Sachverständigen gebaut haben, der mehrere Berührungspunkte mit der Volkspartei aufweist. Wie das Nachrichtenmagazin "profil" berichtete, habe die Anklagebehörde den Gutachter aber dennoch nicht abberufen. Peter Pilz (JETZT) verlangte indes von Justizminister Clemens Jabloner die Abberufung des Gutachters. Es sei "unerträglich", dass der Ehemann einer ÖVP-Abgeordneten als Sachverständiger tätig sei.

Van der Bellen will sich in Sachen Klimaschutz einbringen

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen will sich bei der Regierungsbildung nach der Nationalratswahl in Sachen Klimaschutz "etwas mehr als zuletzt" einbringen - und zwar in "sachlicher und personeller Hinsicht". Im Interview mit der "Kronen Zeitung" bezeichnete das Staatsoberhaupt den Klimaschutz als "zentrales Thema". Er erwarte sich von der kommenden Regierung jedenfalls mehr Klimaschutz.

Houthis übernehmen Verantwortung für Angriffe auf saudische Ölanlagen

Sanaa - Houthi-Rebellen aus dem Jemen haben die Verantwortung für zwei Drohnenangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien übernommen. Im TV-Sender Al Masirah sagte ein Sprecher der Gruppe, es seien insgesamt zehn unbemannte Flugkörper gegen zwei Standorte des saudischen Ölmultis Aramco in Abkaik und Churais im Osten des Königreichs eingesetzt worden. Man werde die Angriffe ausweiten. Laut Saudi-Arabiens Innenministerium sind in den Ölanlagen Feuer ausgebrochen, die inzwischen unter Kontrolle sind.

Migranten von "Ocean Viking" dürfen in Italien an Land

Rom - Die 82 Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffs "Ocean Viking" dürfen in Italien an Land gehen. Die Behörden hätten dem Schiff am Samstag die Einfahrt in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa erlaubt, teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee mit. Laut dem französischen Innenministerium sollen die 82 Migranten an Bord anschließend auf fünf europäische Länder verteilt werden. Die "Ocean Viking" hatte seit fast zwei Wochen einen sicheren Hafen gesucht.

Türkei will 223 angebliche Gülen-Anhänger im Militär verhaften

Ankara - Die Türkei hat die Festnahme von 223 Soldaten im Inland sowie im türkischen Teil Zyperns angeordnet. Ihnen wird die Unterstützung des islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag berichtete. Präsident Recep Tayyip Erdogan betrachtet den in den USA lebenden einstigen Weggefährten Gülen als Drahtzieher des Putschversuchs gegen seine Regierung im Juli 2016. Die Bewegung des Geistlichen klassifiziert er als Terrororganisation.

Lkw krachte in Russland in Kleinbus - Mindestens sieben Tote

Moskau - Ein Lastwagen ist in Russland gegen einen Kleinbus geprallt, wobei mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen sind. Zu dem Unfall kam es am Samstag in der Region Jaroslawl, die etwa 250 Kilometer nordöstlich von Moskau entfernt liegt. Mindestens 20 Fahrgäste seien verletzt worden, teilten die Behörden der Agentur Interfax mit.

Fotograf des "Tank Man" auf Pekinger Tiananmen-Platz ist tot

Jakarta - Mit seinem berühmten "Tank Man"-Foto dokumentierte er die Niederschlagung der Proteste auf dem Pekinger Tiananmen-Platz: Der Fotograf Charlie Cole, der im Juni 1989 den Moment festhielt, als sich ein Mann einem Konvoi von Panzern entgegenstellte, ist im Alter von 64 Jahren in seiner Wahlheimat Indonesien gestorben, wie das US-Außenministerium am Samstag mitteilte. Für sein Foto hatte er 1990 den World Press Photo Award gewonnen.

