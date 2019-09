Norbert Hofer mit 98,25 Prozent zum neuen FPÖ-Obmann gewählt

Wien - Norbert Hofer ist am Samstag mit 98,25 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen FPÖ-Chef gewählt worden. Das gab die Partei nach der Wahl beim Parteitag in der Grazer Messehalle bekannt. Damit konnte Hofer fast das Ergebnis von Heinz-Christian Strache beim letzten Parteitag 2017 erreichen, bei dem Strache mit 98,7 Prozent das bestes Ergebnis seiner Obmannschaft erzielte. "Ich nehme die Wahl an, liebe Freunde. Wir sind wieder da", rief Hofer und sprach von einem "unglaublichen Ergebnis".

Wifo-Chef Badelt warnt vor Wahlzuckerln

Wien - Der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Christoph Badelt, hat vor der Verteilung von "punktuellen Wahlzuckerln" gewarnt und von der nächsten Regierung Strukturreformen eingemahnt. Für die Reform des Landes brauche es ein Gesamtkonzept, sagte er am Samstag in Ö1. Der Wahlkampf würde jedoch von Nebensächlichkeiten dominiert. Vielmehr sollte u.a. über die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts, das Klima, die soziale Integration, die Forschung und die Pflege diskutiert werden.

U-Haft gegen Seisenbacher wegen Fluchtgefahr verhängt

Wien - Über den unter Missbrauchsverdacht stehenden österreichischen Ex-Judoka Peter Seisenbacher ist am Samstag Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr verhängt worden. Wie eine Sprecherin des Wiener Straflandesgerichts gegenüber der APA sagte, wurde dieser Beschluss von einem Journalrichter gefällt. Der ehemalige Sportler verzichtete auf Rechtsmittel. Dem zweifachen Olympiasieger wird vorgeworfen, zwei Mädchen missbraucht zu haben.

Parteifinanzen: Staatsanwaltschafts-Gutachter mit ÖVP-Nähe

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien soll im Ermittlungsverfahren um mutmaßlich verdeckte Parteienfinanzierung der ÖVP über die Agentur Mediaselect auf einen Sachverständigen gebaut haben, der mehrere Berührungspunkte mit der Volkspartei aufweist. Wie das Nachrichtenmagazin "profil" berichtete, habe die Anklagebehörde den Gutachter aber dennoch nicht abberufen. Peter Pilz (JETZT) verlangte indes von Justizminister Clemens Jabloner die Abberufung des Gutachters. Es sei "unerträglich", dass der Ehemann einer ÖVP-Abgeordneten als Sachverständiger tätig sei.

Jemenitische Houthi-Rebellen griffen Öl-Anlagen in Saudi-Arabien an

Sanaa/Dhahran - Zwei Öl-Anlagen in Saudi-Arabien sind nach Regierungsangaben von Drohnen attackiert worden. In den Einrichtungen des Staatskonzerns Aramco in Abkaik und Churais waren nach den Angriffen Samstagfrüh Feuer ausgebrochen, meldete die saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf das Innenministerium. Die Brände seien inzwischen unter Kontrolle. Zu den Anschlägen bekannten sich die schiitischen Houthi-Rebellen aus dem Nachbarland Jemen.

Proteste in Hongkong verhindert

Hongkong - Demonstrationsverbote und eine massive Polizeipräsenz haben am Samstag in Hongkong größere Proteste von Regierungsgegnern verhindert. Bei kleineren Aktionen, die Peking-freundliche Kräfte mit roten chinesischen Nationalflaggen zum Teil in Einkaufszentren organisiert hatten, kam es auch zu Handgreiflichkeiten und Rangeleien mit china-kritischen Demonstranten. Die Polizei nahm mehrere Menschen fest.

Migranten von "Ocean Viking" dürfen in Italien an Land

Rom - Die 82 Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffs "Ocean Viking" dürfen in Italien an Land gehen. Die Behörden hätten dem Schiff am Samstag die Einfahrt in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa erlaubt, teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee mit. Laut dem französischen Innenministerium sollen die 82 Migranten an Bord anschließend auf fünf europäische Länder verteilt werden. Die "Ocean Viking" hatte seit fast zwei Wochen einen sicheren Hafen gesucht.

Jede Minute fünf Tote durch falsche medizinische Behandlung

Genf - Millionen Menschen weltweit kommen laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jährlich bei medizinischen Behandlungen zu Schaden. "Jede Minute sterben fünf Menschen wegen fehlerhafter Behandlung", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bei ambulanten Behandlungen erlitten weltweit 40 Prozent der Patienten Schäden, im Krankenhaus seien es zehn Prozent, so die WHO. Am 17. September findet erstmals der "Tag der Patientengesundheit" statt. Damit will die WHO auf das Thema aufmerksam machen.

