Norbert Hofer mit 98,25 Prozent zum neuen FPÖ-Obmann gewählt

Wien - Norbert Hofer ist am Samstag mit 98,25 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen FPÖ-Chef gewählt worden. Das gab die Partei nach der Wahl beim Parteitag in der Grazer Messehalle bekannt. Damit konnte Hofer fast das Ergebnis von Heinz-Christian Strache beim letzten Parteitag 2017 erreichen, bei dem Strache mit 98,7 Prozent das beste Ergebnis seiner Obmannschaft erzielte. "Ich nehme die Wahl an, liebe Freunde. Wir sind wieder da", rief Hofer und sprach von einem "unglaublichen Ergebnis".

Vorgezogene Präsidentschaftswahl in Tunesien

Tunis - In Tunesien findet am Sonntag die zweite freie Präsidentschaftswahl seit der friedlichen Revolution im Frühjahr 2011 statt. Mehr als 20 Kandidaten bewerben sich nach dem Tod von B�ji Ca�d Essebsi um den Einzug in den Präsidentenpalast in Tunis. Ein Kandidat, der umstrittene Medienmogul Nabil Karoui, sitzt in Haft, darf aber trotzdem antreten. Neben Islamisten und Laizisten haben in der ersten Runde auch Populisten und Anhänger von Ex-Diktator Zine El Abidine Ben Ali gute Chancen.

Weißes Haus bestätigte Tod von Osama bin Ladens Sohn

Washington - Kurz nach dem Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 hat US-Präsident Donald Trump den Tod des Sohns von Ex-Al-Kaida-Chef Osama bin Laden bestätigt. Hamza bin Laden sei bei einem Anti-Terror-Einsatz "in der Region Afghanistan/Pakistan" getötet worden, teilte das Weiße Haus am Samstag mit. Als hochrangiges Al-Kaida-Mitglied sei Hamza bin Laden bei dem Terrornetz für Planungen und für die Zusammenarbeit mit verschiedenen Terrorgruppen verantwortlich gewesen. Zum Zeitpunkt des Todes machte das Weiße Haus keine Angaben.

Festnahmen bei "Gelbwesten"-Protesten in Nantes

Paris/Nantes - Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei bei Protesten der sogenannten "Gelbwesten" in Frankreich hat die Polizei am Samstag laut eigenen Angaben 35 Menschen festgenommen. An dem Protestzug in der westfranzösischen Stadt Nantes beteiligten sich laut Polizei rund 1.800 Menschen, am Nachmittag brachen die Auseinandersetzungen aus. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Auch in anderen französischen Städten wurde demonstriert.

U-Haft gegen Seisenbacher wegen Fluchtgefahr verhängt

Wien - Über den unter Missbrauchsverdacht stehenden österreichischen Ex-Judoka Peter Seisenbacher ist am Samstag Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr verhängt worden. Wie eine Sprecherin des Wiener Straflandesgerichts gegenüber der APA sagte, wurde dieser Beschluss von einem Journalrichter gefällt. Der ehemalige Sportler verzichtete auf Rechtsmittel. Dem zweifachen Olympiasieger wird vorgeworfen, zwei Mädchen missbraucht zu haben.

Wifo-Chef Badelt warnt vor Wahlzuckerln

Wien - Der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Christoph Badelt, hat vor der Verteilung von "punktuellen Wahlzuckerln" gewarnt und von der nächsten Regierung Strukturreformen eingemahnt. Für die Reform des Landes brauche es ein Gesamtkonzept, sagte er am Samstag in Ö1. Der Wahlkampf würde jedoch von Nebensächlichkeiten dominiert. Vielmehr sollte u.a. über die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts, das Klima, die soziale Integration, die Forschung und die Pflege diskutiert werden.

Sechs Tote durch schwere Unwetter im Südosten Spaniens

Madrid - Bei den schweren Unwettern an der spanischen Mittelmeerküste sind seit Mittwochabend mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Leiche des sechsten Opfers, eines 41 Jahre alten Mannes, sei am Samstag in einem ländlichen Gebiet der Gemeinde Orihuela in der ostspanischen Provinz Alicante gefunden worden, teilten die Behörden mit. Am heftigsten betroffen von den Unwettern waren die Provinzen Murcia, Alicante und Valencia im Osten sowie die andalusischen Provinzen Almeria, Malaga und Granada im Südosten des Landes.

