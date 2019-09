ÖVP will "Pflege-daheim-Bonus" von bis zu 1.500 Euro

Wien - Die ÖVP hat am Sonntag ein weiteres Projekt aus ihrem Wahlprogramm präsentiert: Um die häusliche Betreuung von Pflegebedürftigen attraktiver zu gestalten, schwebt der Volkspartei ein "Pflege-daheim-Bonus" vor. Demnach soll ab Pflegestufe 3 künftig ein Anspruch auf 1.500 Euro pro Jahr bestehen, sofern ein Angehöriger zuhause betreut wird. Für die Stufen darunter seien 1.000 bzw. 500 Euro geplant. ÖVP-Chef Kurz spricht dabei von einer Anerkennung der pflegenden Angehörigen.

Massive Kritik an geplantem "Gewaltschutzpaket"

Wien - ÖVP und FPÖ wollen ihr in Koalitionszeiten vereinbartes "Gewaltschutzpaket" noch vor der Nationalratswahl im Parlament beschließen. Bei Richtern, Rechtsanwälten, Opferschützern und dem Verein Neustart stößt dies auf Widerstand. Der vorliegende Entwurf beinhalte Verschlechterungen für Opfer und die öffentliche Sicherheit, heißt es in einem gemeinsamen Papier. U.a. steige bei höheren Strafen der Druck, innerhalb von Partnerschaften, keine Anzeige zu erstatten.

Johnson zuversichtlich bei Brexit-Abkommen - Cameron empört

London - Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich "sehr zuversichtlich" zu einem möglichen Brexit-Abkommen geäußert. Er habe "große Fortschritte" im Ringen um eine Einigung mit der EU gemacht, sagte der Regierungschef der Zeitung "Mail on Sunday". "Und wenn wir keine Einigung erzielen, treten wir am 31. Oktober aus", sagte er. Ex-Premier David Cameron bezeichnete Johnson indes als "Wahrheitsverdreher".

Angriff von Houthi-Rebellen auf saudische Ölindustrie

Dhahran - Vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen haben mit Drohnenangriffen das Herz der saudi-arabischen Ölindustrie getroffen. Sie beschossen am Samstag unter anderem den weltgrößten Betrieb zur Öl-Verarbeitung in Abkaik. Auf Fernsehbildern waren in Flammen stehende Anlagen und weithin sichtbare Rauchsäulen zu sehen. Der Anschlag schürte neben Sorgen vor einem nun unmittelbar bevorstehenden Ölpreis-Anstieg auch Befürchtungen vor einer Eskalation der Gewalt in der Region.

Rotes Kreuz wieder in Afghanistan aktiv

Kabul - Nach fast eineinhalbjähriger Zwangspause hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) seine Arbeit in Afghanistan wieder in vollem Umfang aufgenommen. Grund ist, dass die radikalislamischen Taliban ein Mitte April 2018 ausgesprochenes Tätigkeitsverbot aufgehoben haben. In einer Erklärung der Extremisten heißt es, alle Talibankämpfer sollten für die Sicherheit der Rotkreuzmitarbeiter Sorge tragen.

Migranten der "Ocean Viking" in Lampedusa angekommen

Rom - Auf der italienischen Insel Lampedusa hat in der Nacht die Landung der Migranten von Bord des Rettungsschiffes "Ocean Viking" begonnen. Bis Sonntagfrüh ist laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA etwa die Hälfte der 82 Flüchtlinge an Land gegangen. Sie wurden mit kleinen Booten der Küstenwache an Land gebracht, da die "Ocean Viking" selbst auf Reede - einem Ankerplatz vor dem Hafen - blieb. Laut Agentur-Meldungen dürfte Deutschland von den 82 Migranten 24 übernehmen. 24 weitere gingen an Frankreich und ebenfalls 24 blieben in Italien. Portugal würde acht und Luxemburg zwei Menschen übernehmen.

Vorgezogene Präsidentschaftswahl in Tunesien

Tunis - In Tunesien findet am Sonntag die zweite freie Präsidentschaftswahl seit der friedlichen Revolution im Frühjahr 2011 statt. Mehr als 20 Kandidaten bewerben sich nach dem Tod von B�ji Ca�d Essebsi um den Einzug in den Präsidentenpalast in Tunis. Ein Kandidat, der umstrittene Medienmogul Nabil Karoui, sitzt in Haft, darf aber trotzdem antreten. Neben Islamisten und Laizisten haben in der ersten Runde auch Populisten und Anhänger von Ex-Diktator Zine El Abidine Ben Ali gute Chancen.

Ein Toter bei Brand in Pflegeheim in Deutschland

Idar-Oberstein - Bei einem Brand in einem Pflegeheim im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein ist am Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. 21 weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer, wie die Polizei in Trier mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen den Angaben zufolge bereits mehrere Zimmer im Obergeschoß des Pflegeheims in Brand. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht. Zur Brandursache wurden noch keine Angaben gemacht.

